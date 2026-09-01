मज्जासंस्थेचा गंभीर आजार : गुइलेन बॅरे सिंड्रोम

- डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञगुइलेन बॅरे सिंड्रोम हा मज्जासंस्थेचा गंभीर आजार आहे. या आजारात एखाद्या जंतूसंसर्गाविरुद्ध असाधारण प्रतिसाद म्हणून आपल्या शरीराने निर्माण झालेली प्रतिकारशक्ती आपल्याच मज्जासंस्थेला मारक ठरते. आजाराचे नेमके कारण अद्याप कळले नसले, तरी सौम्य विषाणूसंसर्गानंतर तो होत असतो. गुइलेन बॅरे सिंड्रोम हा कुठल्याही वयात होऊ शकतो. असा आजार झालेली बहुसंख्य मुले कुठलीही गुंतागुंत न होता बरी होतात..लक्षणेरुग्णास सुरुवातीला अचानकपणे दोन्ही पायात अशक्तपणा जाणवतो. पुढे काही दिवसांत अशक्तपणा हळूहळू शरीराच्या वरच्या भागात जाणवायला लागतो. याबरोबर मुंग्या येणे, बधिरपणा यायला लागतो. रुग्णास अतिसार अथवा सर्दी-खोकला झाल्यानंतर एक किंवा दोन आठवड्यानंतर अशी लक्षणे दिसूनयेतात. काही काळानंतर हातात अशक्तपणा जाणवायला लागतो. तो अशक्त होत जातो, आणि स्नायूंची ताकद जाते आणि शरीराला लकवा किंवा पक्षाघात होतो..गंभीर प्रकारांत चेहरा, घसा, जीभ, जबड्यात अशक्तपणा येतो. त्यामुळे मुलाला काहीच खाता येत नाही, पाणीही घेता येत नाही. अशावेळी अन्न वा पाण्याचा काही अंश फुफ्फुसात जाण्याचा धोका असतो. अशक्तपणामुळे श्वास घेणे दुरापास्त होते. अशा मुलाला रुग्णालयात भरती करून त्याची बारकाईने देखभाल करावी लागते.सुदैवाने गुइलेन बॅरे सिंड्रोम आपोआप बरा होतो. सरासरी अशक्तपणा आणि अर्धांगवायू दोन ते तीन आठवड्यांनी बरा व्हायला लागतो. बहुसंख्य रुग्ण पूर्णपणे बरे होतात, तरी शरीराची शक्ती पूर्ववत व्हायला काही महिने लागतात. काही रुग्णांत मात्र कायमस्वरूपी थोडासा अशक्तपणा, बधिरपणा राहतो. भविष्यातही आजाराचा सौम्य ॲटॅक येण्याचा धोकाही असतो..श्वास घ्यायला त्रास होणे अथवा श्वसनक्रिया बंद पडणे, ही या आजाराची सर्वांत मोठी गुंतागुंत असते अन् ती अचानक उद्भवते. अशावेळी रुग्णांना तात्काळ व्हेंटिलेटरवर ठेवावे लागते. अर्ध्याहून अधिक रुग्णांना अशा गुंतागुंतीचा धोका असतो.सुदैवाने गुइलेन बॅरे सिंड्रोमचे प्रमाण अत्यल्प असून, तो होण्याचे प्रमाण एक लाख लोकात एक असे आहे. अलीकडे झालेला जंतूसंसर्ग हे एक कारण असून, इतरही काही जोखमीचे घटक आहेत. मात्र, काहींना हा आजार का होतो आणि काही लोकांना तो का होत नाही, याचे खरे कारण अजून सापडलेले नाही. आजारातून बरे झालेल्या जवळजवळ सात टक्के रुग्णांना पुन्हा तो होण्याची शक्यता असतेच; पण तो हा पहिल्या आजाराएवढा गंभीर नसतो. हा आजार होऊच नये यासाठी कुठलेच प्रतिबंधात्मक उपाय सध्यातरी वैद्यकशास्त्राला अवगत नाहीत..उपचारगुइलेन बॅरे सिंड्रोम झाला आहे, हे लवकर ओळखणे आणि अशा रुग्णाला तात्काळ भरती करणे गरजेचे असते. रुग्णाला अचानक पॅरालॅसिस होत असल्याने भरती केल्यावरही बारकाईने लक्ष ठेवावे लागते. बहुतांश उपचाराचे ध्येय हे रुग्ण बरा होईपर्यंत त्याला आधार देणे, हे असते. पॅरालिसिसच्या तीव्रतेवर उपचार ठरलेले असतात. असे रुग्ण काहीच खाऊ शकत नाहीत, म्हणून त्यांना सलाईन द्यावे लागते.स्नायू कमजोर झाल्यामुळे अथवा पॅरालॅसिस झाल्यामुळे श्वास घेणे, खाणे दुरापास्त होते. त्यावर प्रभावी इलाज व नर्सिंग केअर करावी लागते. पाठीला व पायांना जखमा (बेड सोअर्स) होतात. त्याचा प्रतिबंध करावा लागतो. आयसीयूत दीर्घकाळ कृत्रिम श्वसन (व्हेंटिलेशन) द्यावे लागते..पॅरालॅसिस वेगाने वाढत असल्यास रुग्णाला इम्युनोग्लोब्युलिन्स द्यावे लागतात. त्यांच्यात ॲंटिबॉडीज असतात. त्यामुळे चेतातंतूंचा दाह आणि सूज कमी होते. क्वचितप्रसंगी प्लाझ्माफेरेसिस करावे लागते. यात रक्तातील ॲंटिबाॅडीज रक्तातून फिल्टर केल्या जातात. रुग्णाचे स्नायू कार्य करायला लागतात, तेव्हा डिस्चार्ज दिला जातो.या आजाराचे निदान हा कुटुंबासाठी धक्काच असतो. त्यांना मानसिक आधार देणे गरजेचे असते. डिस्चार्जनंतरही रुग्णाची नियमित तपासणी करावी लागते. त्याला पुन्हा नव्याने लक्षणे दिसून आली, तर पुन्हा त्वरित पुन्हा आणण्यास सांगितले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.