आरोग्य

Shah Rukh Khan Birthday: 60व्या वर्षीही शाहरुख खान इतका फिट कसा? 'हे आहे त्याच्या तंदुरुस्तीमागचं खरं रहस्य!

Shah Rukh Khan at 60: वयाच्या ६०व्या वर्षीही शाहरुख खान तंदुरुस्त आणि तरुण कसा दिसतो? जाणून घ्या त्याचा साधा आहार, झोपेची सवय आणि फिटनेसचे रहस्य!
Shah Rukh Khan's Fitness Secrets, Simple Diet & Lifestyle That Keep Him Fit at the Age of 60

Shah Rukh Khan's Fitness Secrets, Simple Diet & Lifestyle That Keep Him Fit at the Age of 60

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

फक्त भारतभरच नाही तर संपूर्ण जगातून मोठी फॅन फॉलोविंग असलेल्या, लाखो दिलों की धडकन असलेल्या, बॉलीवूडचा बादशहा किंग खान म्हणजेच शाहरुख खानचा आज ६०वा वाढदिवस. पण त्याची तंदुरुस्त शरीरयष्टी आणि कायम असलेलं उत्साही व्यक्तिमत्त्व त्याच्यासाठी वय फक्त एक नंबर आहे असंच वाटतं. पण तरुण, हॅंडसम आणि इतकं फिट दिसण्यासाठी किंग खान कोणतंही फॅन्सी डाएट, किंवा प्रोटीन शेक्स घेत नाही. त्याच्या तंदुरुस्त राहण्याचं रहस्य दडलंय त्याच्या शिस्त, मेहनत आणि एकदम साध्या आहारामध्ये.

चला तर मग शाहरुख खानच्या ६०व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्याच्या फिट राहण्याचं रहस्य जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
lifestyle
shah rukh khan
physical fitness
diet plan
health
Diet

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com