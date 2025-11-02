Shah Rukh Khan Birthday: 60व्या वर्षीही शाहरुख खान इतका फिट कसा? 'हे आहे त्याच्या तंदुरुस्तीमागचं खरं रहस्य!

फक्त भारतभरच नाही तर संपूर्ण जगातून मोठी फॅन फॉलोविंग असलेल्या, लाखो दिलों की धडकन असलेल्या, बॉलीवूडचा बादशहा किंग खान म्हणजेच शाहरुख खानचा आज ६०वा वाढदिवस. पण त्याची तंदुरुस्त शरीरयष्टी आणि कायम असलेलं उत्साही व्यक्तिमत्त्व त्याच्यासाठी वय फक्त एक नंबर आहे असंच वाटतं. पण तरुण, हॅंडसम आणि इतकं फिट दिसण्यासाठी किंग खान कोणतंही फॅन्सी डाएट, किंवा प्रोटीन शेक्स घेत नाही. त्याच्या तंदुरुस्त राहण्याचं रहस्य दडलंय त्याच्या शिस्त, मेहनत आणि एकदम साध्या आहारामध्ये. चला तर मग शाहरुख खानच्या ६०व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्याच्या फिट राहण्याचं रहस्य जाणून घेऊया. .शाहरुख खानचा आहार काय असतो?कॅमेऱ्यासमोर सुंदर, हँडसम आणि एकदम उठावदार दिसण्यासाठी अनेक सेलिब्रिटी वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यायाम प्रकार, स्ट्रिक्ट डाएट, पथ्य पाळणे या सगळ्या गोष्टी करतात. मात्र इंडस्ट्रीमध्ये इतकी वर्ष काम करूनही बॉलीवूडचा बादशहा साधं, घरातच बनलेलं पौष्टिक पण सर्व प्रकारचं अन्न पसंत करतो..एका मुलाखतीत शाहरुख खान म्हणाला होता की, त्याला खूप फॅन्सी खाणं आवडत नाही आणि तो फक्त दुपार आणि रात्र असं दिवसाचं दोनच वेळचं जेवण जेवतो. त्याव्यतिरिक्त किंग खानला आधे-मध्ये खाण्याची काहीच सवय नाही..शाहरुख आहारात साधारणपणे कढधान्य, ब्रोकोली, ग्रिल्ड चिकन आणि वाटीभर डाळ याचा समावेश करतो. तसेच किंग खानचा आहार हा नेहमी हलका, संतुलित आणि प्रोटीनने भरलेला असतो. तो म्हणतो, “मी कुठलाही ठराविक डाएट फॉलो करत नाही, फक्त हलकं आणि आरोग्यदायी अन्न खाण्याची सवय आहे.” मात्र, बाहेर गेल्यावर, पार्टीमध्ये तो स्वतःला फार बंधनं घालत नाही. बिर्याणी, रोटी, पराठा, तूप किंवा लस्सी — काहीही असो, शाहरुख त्याचा आनंद घेतो. म्हणजेच तो शिस्त राखूनही जीवनातील छोट्या आनंदांना वाव देतो..झोप आणि वर्कआउटचं अनोखं वेळापत्रकशाहरुखची झोपेची सवय मात्र अगदी वेगळी आहे — तो साधारणपणे पहाटे पाचच्या सुमारास झोपतो. तो मजेत म्हणतो, “मार्क वॉल्बर्ग उठतो, तेव्हा मी झोपायला जातो.” शूटिंग कितीही उशिरा संपलं तरी तो फिटनेसकडे दुर्लक्ष करत नाही. “रात्री दोनला घरी आलो तरी आंघोळ करून झोपण्याआधी वर्कआउट करतो,” असं त्याने एका मुलाखतीत सांगितलं होतं.त्याची ही सवय स्पष्ट दाखवते की तंदुरुस्त राहण्यासाठी सोयीपेक्षा सातत्य आणि शिस्त अधिक महत्त्वाची असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.