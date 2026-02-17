शिव आणि कार्तिकेय

भारतीय आध्यात्मिक परंपरेत, देवतांना केवळ पौराणिक व्यक्तिरेखा म्हणून नाही, तर गहिऱ्या तात्त्विक आणि चैतन्य तत्त्वाचे प्रतीक म्हणून पाहिले गेले आहे. भगवान शिव आणि त्यांचा पुत्र कार्तिकेय यांच्यातील संबंध या दृष्टिकोनातून समजून घेतला, तर ही केवळ पिता-पुत्राची कथा नाही, तर चेतना, ऊर्जा आणि गुरुतत्त्वाचा गहिरा सार दर्शवते..भगवान शिव यांना पंचानन संबोधले गेले आहे- पंचमुखी. हे पाच मुख पंचतत्त्वांचे प्रतिनिधित्व करतात - पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि अवकाश. जेव्हा ही पाच तत्त्वे सहाव्या तत्त्वाशी, चेतनेशी एकरूप होतात, तेव्हा कार्तिकेय जन्माला येतो. म्हणूनच कार्तिकेयाला षड्ानन म्हणतात- सहामुखी. चैतन्यशक्ती या पाच घटकांना प्राण आणि दिशा देते. अशा प्रकारे, कार्तिकेय केवळ एक देवता नाही, तर पंचतत्त्व आणि चेतनेच्या संगमाचे प्रतीक आहे..या सत्याला आपण योग आणि कुंडलिनीच्या माध्यमातूनदेखील समजू शकतो. कुंडलिनी शक्ती ही आपल्या पाठीच्या कण्याच्या मुळाशी सुप्त अवस्थेत असलेली ऊर्जा आहे. मानवी शरीरात सात प्रमुख चक्रे आहेत. जेव्हा ही ऊर्जा तळापासून वर येत, क्रमशः सहा चक्रांना ओलांडत आज्ञाचक्रात स्थिरावते, तेव्हा गुरुतत्त्व उदयास येते. भुवयांच्या मध्ये स्थित असलेले आज्ञाचक्र हे विवेक, ज्ञान आणि दिशा यांचे केंद्र आहे. याच ठिकाणी कार्तिकेय तत्त्व उमलते..या अर्थाने, कार्तिकेय हे गुरुतत्त्वाचे साक्षात प्रतीक आहेत. शिव हे अप्रत्यक्ष दिव्यत्व आहे, तर कार्तिकेय प्रत्यक्षच दिव्यत्व आहेत. कुंडलिनी शक्तीसह इच्छाशक्ती, ज्ञानशक्ती आणि क्रियाशक्ती प्रकट होतात. खरं तर, इच्छाशक्ती आणि क्रियाशक्ती हे ज्ञानशक्तीचे भाग आहेत. यांनाच वल्ली आणि देवयानीच्या (देवसेना) रूपात कार्तिकेयच्या दिव्य शक्ती असे म्हटले जाते.कार्तिकेयांना ज्ञानाचे मूर्त स्वरूप असे संबोधले जाते. म्हणून, कार्तिकेय तत्त्वाचा अर्थ गुरुतत्त्व असा होतो. गुरू म्हणजे जो आतील सुप्त चेतना जागृत करतो, जो दिशा प्रदान करतो, जो अज्ञानाच्या अंधारातून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे नेतो..शिव हे ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश या त्रिमूर्तींपैकी एक आहे आणि ते ॐ मधील ‘म’ अक्षराशी संबंधित आहे. ॐ हा संपूर्ण विश्वाला व्यापून टाकणारा सृष्टीचा मूलभूत ध्वनी आहे. याच ॐशी संबंधित एक गहन आणि सुंदर कथा पुराणांमध्ये आढळते, जी गुरुतत्त्वाचा महिमा अधिक स्पष्ट करते.असे म्हटले जाते, की भगवान शिवांनी बालक कार्तिकेयला शिक्षणासाठी ब्रह्माकडे पाठवले. कार्तिकेयने ब्रह्मांना विचारले, ‘कृपया मला ॐचा अर्थ सांगा.’ ब्रह्मा म्हणाले, ‘आधी वर्णमाला शीक, नंतर ॐचा अर्थ विचार.’ पण कार्तिकेय म्हणाला, ‘मला प्रथम तेच सत्य जाणून घ्यायचे आहे, ज्यात सर्वकाही समाविष्ट आहे.’.ब्रह्मा अक्षरांचे जाणकार होते, परंतु ते ओमचा अनुभवजन्य अर्थ समजावून सांगू शकले नाहीत. त्यानंतर कार्तिकेय शिवांकडे परतले. शिवांनी त्यांना परतण्याचे कारण विचारले, तेव्हा कार्तिकेयाने शिवांना तोच प्रश्न विचारला : ‘ॐ चा अर्थ काय?’ शिव हसले आणि म्हणाले, ‘मलाही माहीत नाही.’कार्तिकेय म्हणाला, ‘तुमची इच्छा असेल तर मी तुम्हाला ॐ चा अर्थ सांगू शकतो, परंतु त्यासाठी तुम्ही मला गुरूचे स्थान द्यावे.’ गुरूचे स्थान उच्च आहे. संकोच न करता, शिवांनी बालक कार्तिकेयला आपल्या खांद्यावर ठेवले. तेव्हा कार्तिकेयाने प्रणव मंत्राचे रहस्य शिवांच्या कानात सांगितले, की संपूर्ण विश्व, त्रिमूर्ती आणि स्वतः शिवसुद्धा ॐमध्येच सामावलेले आहेत..ही कथा एक गहिरा संदेश देते. गुरू वय, पद किंवा बाह्य स्वरूपाने बनत नाही; गुरू म्हणजे ते ज्यांच्यात सत्याची अनुभूती जागृत झाली आहे आणि शिष्य म्हणजे जो शिकण्यासाठी झुकू शकतो, मग तो प्रत्यक्ष महादेव असला तरी. म्हणून, गुरू तत्त्व आणि कार्तिकेय तत्त्व हे एकच मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.