मन-निर्मळ : श्रीमंतीचा मुखवटा

डॉ. सुवर्णा बोबडे, समुपदेशक व मानसशास्त्रज्ञडॉक्टर, मला स्वतःचाच तिरस्कार वाटतो कधी कधी... मी खोटं बोलते. नवऱ्यापासून खर्च लपवते. इतरांचं बघून जळते. काही वस्तू घ्यायची गरज नसतानाही विकत घेते. मग घरी आल्यावर अपराधी वाटतं. पुन्हा स्वतःला सांगते की आता असं करायचं नाही. काही दिवसांनी तेच पुन्हा होतं.’’ समुपदेशनासाठी आलेली स्वाती बोलत होती..ती म्हणाली, ‘‘आमचा एक किटी ग्रुप आहे. कोणी नवीन पर्स आणते, कोणी परदेशात फिरून आलेली असते, कोणी नवीन दागिना दाखवते. तेव्हा मला आतून खूप अस्वस्थ वाटतं. जणू मीच कमी पडते आहे. मग घरी आल्यावर मी ऑनलाइन काही तरी बघायला लागते. ‘फक्त बघते आहे’ म्हणून सुरुवात होते आणि शेवटी काही तरी विकत घेतलं जातंच. घेतल्यावर काही तास खूप छान वाटतं. जणू मीही कुणीतरी आहे... पण नंतर बिल दिसतं, अपराधीपणा सुरू होतो आणि पुन्हा स्वतःबद्दल वाईट वाटायला लागतं.’’स्वातीची समस्या पैशांची किंवा इच्छाशक्तीचीही नव्हती. तिची समस्या होती स्वतःच्या मूल्याबद्दलची एक वेदनादायक शंका- ‘मी पुरेशी चांगली आहे का?’ त्या प्रश्नाचं उत्तर ती नकळत दुकानांमध्ये, ब्रँड्समध्ये आणि इतरांच्या नजरेत शोधत होती..तुलनामानसशास्त्रज्ञ लिऑन फेस्टिंगर यांनी मांडलेल्या ‘सोशल कम्पॅरिझन थिअरी’नुसार माणूस स्वतःची किंमत अनेकदा इतरांशी तुलना करून ठरवत असतो. तुलना करणे ही नैसर्गिक गोष्ट आहे. आपण कुठे आहोत, काय शिकायचं आहे, कोणत्या दिशेने प्रगती करायची आहे, हे समजण्यासाठी तुलना उपयोगीही पडू शकते. समस्या तेव्हा सुरू होते, जेव्हा तुलना ही माहिती मिळवण्याऐवजी स्वतःची किंमत ठरवण्याचं साधन बनते. वर दिलेल्या स्वातीच्या उदाहरणात तेच घडत होतं..यामागे आणखी एक मानसिक प्रक्रिया असते- मानसशास्त्रात तिला ‘सेल्फ वर्थ कॉटिंजंट ऑन अप्रूव्हल’ म्हणतात. म्हणजे आपल्या मूल्याची भावना ही स्वतःच्या गुणांवर, मूल्यांवर किंवा नातेसंबंधांवर आधारलेली नसून इतरांच्या कौतुकावर आणि स्वीकारावर आधारलेली असते. अशा वेळी महागडी वस्तू विकत घेण्यामागचा हेतू हा वस्तू मिळवणे हा नसतो, तर त्या वस्तूमुळे मिळणारी मान्यता मिळवणे हा असतो. एक न बोललेली अपेक्षा त्यात दडलेली असते- ‘लोकांनी माझ्याकडे पाहावं, मला यशस्वी समजावं, मला महत्त्व द्यावं.’सोशल मीडियाने या प्रक्रियेला अभूतपूर्व वेग दिला आहे. आज दिवसातून अनेक वेळा आपण इतरांच्या आयुष्यातील निवडक क्षण पाहातो. त्यात त्यांचा संघर्ष, असुरक्षितता, आर्थिक ताण, नात्यांमधले प्रश्न किंवा अपयश क्वचितच दिसतं. पण मन त्या निवडक चित्रांची तुलना आपल्या संपूर्ण वास्तवाशी करतं. परिणामी असमाधान वाढू लागतं..आणखी एक मानसशास्त्रीय संकल्पना महत्त्वाची ठरते- ‘हेडॉनिक ॲडाप्टेशन’. एखादी नवीन वस्तू घेतल्यावर किंवा एखादी इच्छा पूर्ण झाल्यावर आपल्याला आनंद होतो, पण तो फार काळ टिकत नाही. म्हणूनच काही लोक कितीही खर्च करत असले तरी त्यांना ‘पुरेसं’ वाटत नाही. कारण ते वस्तू विकत घेत असतात, पण शोधत असतात आत्ममूल्याची भावना..मार्ग समज जितके मजबूत असतात तितकी इच्छा अधिक तीव्र वाटते. मग ती इच्छा पूर्ण न झाल्यास अस्वस्थता वाढते. या ठिकाणी एक महत्त्वाचं कौशल्य उपयोगी पडतं- आवेग आणि कृती यांच्यामध्ये थोडी जागा निर्माण करणं. स्वतःला विचारायचं- मला नेमकं काय हवं आहे? ड्रेस की कौतुक? नवीन फोन की ‘महत्त्वाचं’ वाटण्याची भावना? अनेकदा आपल्याला वस्तूची नव्हे तर तिच्याशी जोडलेल्या भावनेची गरज असते. स्वतःच्या विचारांना प्रश्न विचारणं- खरंच माझी किंमत माझ्या पर्सच्या ब्रँडवर अवलंबून आहे का? खरंच लोकांचं कौतुक मिळालं नाही तर मी कमी महत्त्वाची ठरते का? हे प्रश्न सुरुवातीला साधे वाटतात, पण अनेकदा त्यातून वर्षानुवर्षे मनात बसलेल्या समजुती सैल व्हायला लागतात. अस्वस्थता सहन करायला शिकणं (डिसकम्फर्ट टॉलरन्स). आपल्याला वाटतं की इच्छा झाली म्हणजे ती पूर्ण केलीच पाहिजे. प्रत्यक्षात तसं नसतं. अनेक इच्छा लाटेसारख्या येतात, थोडा वेळ अथवा दिवस राहतात- तो काळ खूप अस्वस्थता निर्माण करणारा असतो. त्या अस्वस्थतेबरोबर राहावं लागतं, पण त्यावेळी कृती न करण्यावर ठाम राहता आलं तर अशा लाटा निघून जातात. अनेकदा लक्षात येतं की आपल्याला वस्तूची गरज नव्हती; आपल्याला त्या क्षणी निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेपासून सुटका हवी होती..गटाचा भाग!पण ही गोष्ट नेहमीच स्वतःला कमी समजण्याची असेल असंही नाही. माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे. आपल्याला गटाचा भाग असल्याची भावना हवी असते. प्रत्येक गटाचे काही अलिखित नियम असतात. काय घालायचं, कुठे फिरायला जायचं, कोणत्या गोष्टी प्रतिष्ठेच्या समजायच्या, अगदी कोणत्या विषयांवर बोलायचं याचेसुद्धा. हळूहळू त्या गटाची एक संस्कृती तयार होते. अशा वेळी मनातला खरा प्रश्न ‘मी पुरेशी आहे का?’ हा नसतो. तो असतो- ‘मी हे केलं नाही तर मी या गटात राहीन का?’म्हणूनच काही वेळा आपण स्वतःहून एखादी गोष्ट निवडत नाही, आपण गटाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण जेव्हा आपल्या मूल्यांपेक्षा गटाचे नियम महत्त्वाचे होतात, तेव्हा मनात एक विसंगती निर्माण होते. मानसशास्त्रात याला ‘कॉग्निटिव्ह डिसोनन्स’ म्हणतात. आपण जे मानतो आणि जे प्रत्यक्ष करतो यांत अंतर निर्माण होतं. ही विसंगती अनेकदा अस्वस्थता, अपराधीपणा आणि आणखी खर्च यांना जन्म देते. अशा वेळी त्या गटाबरोबर राहण्याविषयी निर्णय घेणं गरजेचं ठरतं.खरं स्वातंत्र्य म्हणजे सर्व इच्छा पूर्ण करणं नव्हे. खरं स्वातंत्र्य म्हणजे कोणती इच्छा आपल्या मूल्यांमधून आली आहे आणि कोणती आपल्या असुरक्षिततेतून आली आहे हे ओळखता येणं.जोपर्यंत ‘मी पुरेशी आहे का?’ किंवा ‘मी हे केलं नाही तर या गटात राहीन का?’ या प्रश्नांची उत्तरं आपण दुकानात शोधत राहतो, तोपर्यंत कपाट भरत जातं... पण मन रिकामंच राहतं!खर्च करण्याच्या इच्छेकडे फक्त ‘इच्छा’ म्हणून न पाहता तिच्यामागचा विचार शोधायला हवा. खूपदा प्रश्न वस्तूखरेदीचा नसतो, तर त्यामागील दृष्टिकोनाचा असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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