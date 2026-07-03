आरोग्य

तर काय ?

जन्मजात कोरडेपणा व खवलेदार त्वचेसाठी रक्तशुद्धी, रसरक्त पोषण, संतुलन औषधे, तूपयुक्त आहार व अभ्यंग यांच्या साहाय्याने आयुर्वेदिक उपचारांची सविस्तर मार्गदर्शक माहिती
Ayurvedic experts suggest dietary changes and lifestyle modifications to manage chronic dry skin and stress-related acidity naturally.

Ayurvedic experts suggest dietary changes and lifestyle modifications to manage chronic dry skin and stress-related acidity naturally.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रश्न: मला लहानपणापासून त्वचेचा खूप जास्त प्रमाणात कोरडेपणाचा त्रास आहे. मुख्य माझ्या हातापायांचे, मांडी आणि पोट इथली त्वचा अत्यंत कोरडी व खवले खवले असल्यासारखी आहे. यासाठी भरपूर उपचार केले पण फारसा उपयोग होत नाही. कृपया मार्गदर्शन करावे.

— मिताली पटवर्धन सांगली.

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