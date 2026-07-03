प्रश्न: मला लहानपणापासून त्वचेचा खूप जास्त प्रमाणात कोरडेपणाचा त्रास आहे. मुख्य माझ्या हातापायांचे, मांडी आणि पोट इथली त्वचा अत्यंत कोरडी व खवले खवले असल्यासारखी आहे. यासाठी भरपूर उपचार केले पण फारसा उपयोग होत नाही. कृपया मार्गदर्शन करावे. — मिताली पटवर्धन सांगली. .उत्तर: त्वचेमध्ये येणारा हा तीव्र कोरडेपणा कधी कधी जनुकीय कारणांमुळे सुद्धा असतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन घेऊन निदान करणे आणि मग उपचार घेणे जास्त युक्तिसंगत ठरेल. त्वचेवरती कार्य करण्याकरता रक्तशुद्धी व रसरक्त धातूचे पोषण या दोन्हीकडे लक्ष द्यावं लागतं. त्यामुळे आत्ता दुधातून नियमितपणे संतुलन च शतानंत कल्प घेणे उत्तम राहील. तसेच सकाळ संध्याकाळ संतुलन च पित्तशांती गोळ्या, प्रवाळ पंचामृत मुक्ती युक्त घेणे सुद्धा उत्तम ठरू शकेल. आहारामध्ये किमान चार-पाच चमचे साजूक तूप नक्की घ्यावे. फळांचे रस, आमटी पोळी कुस्करून, भाज्यांचे सूप, डाळींचे सूप, रस्साभाजी, कढी इत्यादीचा समावेश नक्की करावा. अधून मधून ताज्या फळांचा रस घेणे सुद्धा चांगले राहील. रात्री झोपताना अर्धा कप दुधामध्ये अर्धा चमचा लोणी घालावे आणि रात्री झोपताना प्यावे. या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून शरीरातला कोरडेपणा कमी व्हायला तुम्हाला मदत होईल. तसेच संपूर्ण अंगाला संतुलन च अभ्यंग खोबरेल सिद्ध तेल हलक्या हाताने जिरवावे व आंघोळीच्या वेळेला साबण वापरण्यापेक्षा संतुलन चे रक्तशुद्धी कर सुगंधी द्रव्यांपासून बनवलेले सॅन मसाज पावडर हे मसूराच्या डाळीच्या पिठात व दुधामध्ये मिसळून लावावे. संपूर्ण अंगाला आंघोळीनंतर संतुलन क्रीम रोज ही क्रीम सुद्धा नियमित लावल्याने फायदा मिळू शकेल..प्रश्न: मी एका प्राथमिक शाळेत शिक्षक आहे. कामाचा भरपूर ताण असल्यामुळे झोप व्यवस्थित होत नाही. आम्लपित्ताचा त्रास होतो. अन्न घशापर्यंत येतं, जळजळ होते. पोट साफ होत नाही आणि संपूर्ण अंग दुखल्यासारखं वाटतं. कृपया उपाय सुचवावा.— ओंकार पाटील, भोर..उत्तर: सध्याच्या असलेल्या ताणतणावामुळे बऱ्याचश्या लोकांना आम्लपित्ताचा त्रास होताना दिसतो. याकरता सर्वप्रथम दिनचर्येमध्ये स्वतःकरता थोडासा वेळ मनःशांतीकरता कारणं काढणं अत्यंत गरजेचं असतं. अशा वेळेला एखादा छंद जोपासणे किंवा स्पिरिट ऑफ हारमनी सारखं श्री गुरु डॉक्टर बालाजी तांबे यांचं स्वास्थ्य संगीत ऐकण्याचा फायदा होऊ शकेल. आम्लपित्त कमी होण्याच्या दृष्टीने रात्री झोपण्यापूर्वी चमचाभर अविपत्तीकर चूर्ण किंवा सॅनकुल चूर्ण घेणं उत्तम राहील. सकाळ संध्याकाळ संतुलनच्या प्रवाल पंचामृत मोतीयुक्त गोळ्या, संतुलन पित्तशांती गोळ्या याही सुरू करता येऊ शकतील. सकाळी अनशापोटी एक चमचा संतुलनचं गुलकंद स्पेशल सुद्धा नक्की घ्यावे. आहारामध्ये मूग डाळ, लाह्या, वेलचीचे पाणी, राजगिरा, घरी बनवलेले साजूक तूप इत्यादी ठेवावे. बऱ्याचदा शिक्षकांमध्ये दिवस दिवसभरात बऱ्याचदा चहा घेतल्याचा सुद्धा प्रसंग आढळतात. त्यामुळे चहा एक किंवा दोन कपपेक्षा जास्त पिऊ नये. शक्य झाल्यास यावर मुळापासून उपचार होण्याच्या दृष्टीने शास्त्रोक्त पद्धतीने विरेचन बस्ती करून शरीर शुद्ध केलेले जास्त उत्तम राहील. या दृष्टीने संतुलन पंचकर्माकरता सुद्धा वेळ काढलेले उत्तम राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.