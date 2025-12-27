आरोग्य

Sleeping Habits Winter: तोंडावर पांघरुन घेऊन झोपताय? वेळीच ही सवय बदला, अन्यथा...

sleeping with blanket over face health risks: हिवाळ्यात लोक थंडीपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी रजाई किंवा ब्लँकेटमध्ये गुंडाळून झोपतात. ब्लँकेटमध्ये चेहरा झाकून झोपणे आरोग्यासाठी आणि त्वचेसाठी हानिकारक असू शकते. साचलेली धूळ, घाम आणि बॅक्टेरिया मुरुमे, श्वासोच्छवासाच्या समस्या झोपेमध्ये अडथळा निर्माण करु शकतात.
Puja Bonkile
Updated on

Sleeping Habits Winter: हिवाळ्यात थंडीपासून रक्षण करण्यासाठी अनेक लोक रजाई किंवा ब्लँकेटमध्ये गुंडाळून झोपतात. पण तुम्हाला माहित आहे का की रजाई किंवा ब्लँकेटखाली चेहरा झाकून झोपणे आरोग्यासाठी आणि त्वचेसाठी हानिकारक असू शकते? त्वचारोगतज्ज्ञ म्हणतात की जेव्हा आपण असे करतो तेव्हा रजाई किंवा ब्लँकेटमध्ये जमा होणारी धूळ, घाम आणि बॅक्टेरिया आपल्या त्वचेच्या आणि शरीराच्या थेट संपर्कात येतात.

यामुळे केवळ मुरुम आणि त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकत नाहीत तर श्वासोच्छवास आणि झोपेच्या गुणवत्तेवरही नकारात्मक परिणाम होतो. ही सवय दीर्घकाळ अंगीकारल्याने फुफ्फुसे, हृदय आणि चयापचय यावरही विपरीत परिणाम होऊ शकतात. म्हणून, हिवाळ्यात उबदार राहण्यासाठी तुम्ही ब्लँकेट वापरावे, पण चेहरा झाकून झोपणे टाळावे. या सवयीमुळे तुमच्या शरीराला आणि त्वचेला कोणते नुकसान होऊ शकते हे सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

skin care
Weight Gain
day and night
Winter
health
Healthcare
High Blood Pressure Risks
Winter Care
Winter Health Care
Winter Health Risks

