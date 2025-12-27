Sleeping Habits Winter: तोंडावर पांघरुन घेऊन झोपताय? वेळीच ही सवय बदला, अन्यथा...

Sleeping Habits Winter: हिवाळ्यात थंडीपासून रक्षण करण्यासाठी अनेक लोक रजाई किंवा ब्लँकेटमध्ये गुंडाळून झोपतात. पण तुम्हाला माहित आहे का की रजाई किंवा ब्लँकेटखाली चेहरा झाकून झोपणे आरोग्यासाठी आणि त्वचेसाठी हानिकारक असू शकते? त्वचारोगतज्ज्ञ म्हणतात की जेव्हा आपण असे करतो तेव्हा रजाई किंवा ब्लँकेटमध्ये जमा होणारी धूळ, घाम आणि बॅक्टेरिया आपल्या त्वचेच्या आणि शरीराच्या थेट संपर्कात येतात. यामुळे केवळ मुरुम आणि त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकत नाहीत तर श्वासोच्छवास आणि झोपेच्या गुणवत्तेवरही नकारात्मक परिणाम होतो. ही सवय दीर्घकाळ अंगीकारल्याने फुफ्फुसे, हृदय आणि चयापचय यावरही विपरीत परिणाम होऊ शकतात. म्हणून, हिवाळ्यात उबदार राहण्यासाठी तुम्ही ब्लँकेट वापरावे, पण चेहरा झाकून झोपणे टाळावे. या सवयीमुळे तुमच्या शरीराला आणि त्वचेला कोणते नुकसान होऊ शकते हे सविस्तरपणे जाणून घेऊया. .ऑक्सिजनची समस्यारजाई किंवा ब्लँकेटने चेहरा झाकल्याने आजूबाजूच्या हवेतील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होते आणि कार्बन डायऑक्साइड वाढते. याचा श्वासोच्छवासावर परिणाम होतो आणि त्यामुळे थकवा, डोकेदुखी किंवा अस्वस्थता येऊ शकते. दीर्घकालीन, ही सवय हृदय आणि फुफ्फुसांवर नकारात्मक परिणाम करू शकते. श्वसनाच्या समस्यातोंड झाकून झोपल्याने श्वसनसंस्थेवर परिणाम होतो. ज्यामुळे दमा आणि ब्राँकायटिस सारख्या आजारांचा धोका वाढतो. त्यामुळे झोपेच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होतो आणि रात्री वारंवार जागे होण्याची शक्यता असते. त्वचेच्या संसर्गघाम ड्युवेट्स किंवा ब्लँकेटमध्ये जमा होतो. ज्यामुळे बॅक्टेरिया आणि बुरशीची वाढ होऊ शकते. यामुळे खाज सुटणे, लालसरपणा, पुरळ आणि मुरुम यासारख्या त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकतात..Better Sleep in Winter: थंडीपासूनच नाही तर आरोग्यासाठीही फायदेशीर! सॉक्स घालून झोपण्याचे 5 चमत्कारी फायदे.झोपेचा त्रासतोंड झाकून झोपल्याने तुमच्या झोपेच्या वेळापत्रकात व्यत्यय येऊ शकतो. ज्यामुळे झोप कमी येते आणि सकाळी उठल्यावर थकवा जाणवतो.रक्ताभिसरणावर परिणामब्लँकेटखाली चेहरा झाकून झोपल्याने रक्ताभिसरणावर परिणाम होतो. शरीराच्या अवयवांपर्यंत पुरेसा ऑक्सिजन पोहोचत नाही, ज्यामुळे विविध आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात..Sleep After Lunch: जेवणानंतर झोप येणं नॉर्मल नाही! ‘या’ आरोग्य समस्येचं असू शकतं लक्षण.फुफ्फुसांचे नुकसानया सवयीमुळे फुफ्फुसांमध्ये योग्य वायु देवाणघेवाण होण्यास अडथळा येतो. ज्यामुळे फुफ्फुसे आकुंचन पावू शकतात. यामुळे डोकेदुखी, दमा आणि कधीकधी डिमेंशियासारख्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात.हृदयविकाराचा धोकाऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे हृदयावर दबाव वाढतो. तोंड झाकून झोपल्याने हृदयविकाराचा धोका देखील वाढू शकतो. यामुळे वेळीच ही सवय बदलने आरोग्यदायी ठरेल असे तज्ञांचे मत आहे. .वजन वाढण्याचा धोकाकाही संशोधनात असे आढळून आले आहे की ब्लँकेटखाली चेहरा झाकून झोपल्याने तुमचा चयापचय मंदावतो. मंद चयापचय कॅलरी बर्न कमी करतो, ज्यामुळे वजन वाढण्याचा धोका वाढतो.सुरकुत्या आणि त्वचेच्या समस्यातोंड झाकल्याने तुमच्या त्वचेपर्यंत ऑक्सिजन पोहोचत नाही. ज्यामुळे रंग निस्तेज होऊ शकतो आणि सुरकुत्या पडण्याचा धोका वाढू शकतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.