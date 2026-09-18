आरोग्य

सामाजिक आरोग्याचा श्रीगणेशा!

गणपतीच्या गणाधीश रूपातून सामाजिक आरोग्य, आत्मज्ञान व एकत्रितपणाचा संदेश; लोकमान्य टिळकांच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाने स्वराज्य, संस्कृती व समाजप्रबोधनाला दिलेला नवा वेग
The Evolution of Society and the Role of Ganesha

The Evolution of Society and the Role of Ganesha

Sakal

श्रीगुरू बालाजी तांबे
Updated on

मनुष्य ज्या वेळी एकटा-दुकटा राहात असे, त्या वेळी त्याला श्र्वापदांपासून वा अनोळखी माणसांपासून धोका असे व त्याची त्याला भीतीही वाटत असे. या असुरक्षिततेपासून सुटकेसाठी व भीतीपायी त्याने छोटे गट करून राहण्यास सुरुवात केली असावी. यामुळे काही एका मर्यादेपर्यंत समोर उभ्या ठाकलेल्या संकटाला तोंड देणे सोपे जात असे. नंतर पुढे असे अनेक गट एकत्र राहण्यात अधिक सुरक्षितता वाटू लागल्याने छोटी छोटी गावे तयार झाली. अशा अनेक गावांचा तालुका, अनेक तालुक्यांचा जिल्हा, अनेक जिल्ह्यांचे राज्य व अनेक राज्य मिळून देश व शेवटी पृथ्वीच्या पाठीवरील अनेक देश एकत्र येऊन जी-८, सार्क, युनायटेड नेशन्स अशा संस्था तयार झाल्या.

Loading content, please wait...
Dr Balaji Tambe
Satyajeet Tambe
Dr Malvika Tambe
Tambera disease
Gayatri Tambe
Balaji Tambe teachings
Dr. Sudhir Tambe
Yash Tambe scholarship exam 2023
Marathi News Esakal
www.esakal.com