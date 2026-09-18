सामाजिक आरोग्याचा श्रीगणेशा!

मनुष्य ज्या वेळी एकटा-दुकटा राहात असे, त्या वेळी त्याला श्र्वापदांपासून वा अनोळखी माणसांपासून धोका असे व त्याची त्याला भीतीही वाटत असे. या असुरक्षिततेपासून सुटकेसाठी व भीतीपायी त्याने छोटे गट करून राहण्यास सुरुवात केली असावी. यामुळे काही एका मर्यादेपर्यंत समोर उभ्या ठाकलेल्या संकटाला तोंड देणे सोपे जात असे. नंतर पुढे असे अनेक गट एकत्र राहण्यात अधिक सुरक्षितता वाटू लागल्याने छोटी छोटी गावे तयार झाली. अशा अनेक गावांचा तालुका, अनेक तालुक्यांचा जिल्हा, अनेक जिल्ह्यांचे राज्य व अनेक राज्य मिळून देश व शेवटी पृथ्वीच्या पाठीवरील अनेक देश एकत्र येऊन जी-८, सार्क, युनायटेड नेशन्स अशा संस्था तयार झाल्या. .एकटा मनुष्य किंवा एक गण, एक संख्या. असे अनेक गण तयार झाले की त्यातून तयार होतो एक समाज! अशा अनेक गणांचा एकत्रित फायदा असतो व तो फायदा असतो गुणांचा! या समाजाला एकत्रित ठेवणारा आहे गणपती, गणांचा पती, गणाधीश, गुणाधीश. एकत्रित राहण्याने संरक्षण मिळण्याबरोबरच गुणाचाही फायदा होतो. ज्ञान अनुभवजन्य असते व चार लोक एकत्र असतील तर अनुभव येणारच. हे सर्व अनुभव घेतल्यावर स्वतःचा अनुभव स्वतःला आला तर तो मनुष्य मुक्त झाल्यासारखेच आहे व ते तर आत्मज्ञानच!.अनेकदा शारीरिक आरोग्य चांगले असले व शारीरिक तपासण्यांचे सर्व रिपोर्ट््स ठीक असले तरी ती व्यक्ती अस्वस्थ असू शकते, प्रसन्नचित्त नसू शकते. म्हणजेच शारीरिक आरोग्य चांगले असल्यास मानसिक आरोग्य चांगले असेलच असे नाही.मानसिक आरोग्याचा पूर्ण विकास म्हणजेच सामाजिक आरोग्य! जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीला समाजात मिळून मिसळून व समाजाचे नियम पाळून राहता येत नाही तोपर्यंत तो मानसिकदृष्ट्या आरोग्यवान आहे असे म्हणता येणार नाही. म्हणून सामाजिक आरोग्याची किंवा संख्यात्मक आरोग्याचे नियंत्रण करणारी देवता ती ‘गणपती’..समाजात काय घडत आहे? म्हणजे एकूण सर्व बाह्यजगतात काय घडत आहे, हवामान कसे आहे, आज कुणाला सुट्टी आहे, कोण काम करत आहे, माणसाने कशा तऱ्हेने वागण्याची आवश्यकता आहे, याची माहिती सर्वप्रथम असावी लागते. गणपती या देवतेची तुलना संगणकाशी करता येते. त्याचे लंबोदर ही त्याची स्मृती साठवणारी मोठी हार्ड डिस्क, बरीचशी माहिती त्याला मोदक रूपाने दिली जाते अशा त्या फाइल्स, त्याची वक्रतुंड सोंड (वायर) व त्याला चालवणारा उंदीर (माउस) हे साधर्म्य लक्षात घेण्यासारखे आहे. ज्यांना या सामाजिक आरोग्याचा विचार करायचा आहे त्यांनी संगणकाची मदत घ्यावी व त्या पलीकडे असलेल्या आत्म्याच्या स्थानाला प्रसन्नता मिळवणाऱ्या मंगलमूर्ती देवतेची उपासना करावी. म्हणून मानसिक आरोग्यासाठी गणेशाची योजना आवश्यक आहे व श्री गणेश मुळारंभी पुजिला जातो..अशा तऱ्हेने गणपती हा सर्वांचा लाडका देव आहे की जो सामाजिक स्वास्थ्यासाठी बोध देतो. त्याची सर्व ठिकाणी उत्सवमूर्तीच्या रूपात पूजा होते. एक गोष्ट निश्र्चित की, परकीयांचे आक्रमण सुरू असता व त्यांनी सत्ता बळकावली असताना समाजाचे आरोग्य बिघडले नाही तरच नवल. मुळात, भा-रतीय म्हणजे परमतेजाचे व स्वातंत्र्यसूर्याचे उपासक तर पारतंत्र्य म्हणजेच रोग! काही माणसे म्हणतात की पूर्वी राजसत्ता परकीय असली तरी आम्ही दोन वेळा सुखाने खाऊन-पिऊन सुखी होतो. परंतु ही कल्पना चुकीची आहे. केवळ दोन वेळा खायला-प्यायला मिळणे हे सुख नव्हे व आरोग्यही नव्हे. आतल्या आत कुढत दुसऱ्याने फेकलेले दोन घास खायचे, जरी पोटभर असले तरी परस्वाधीनता अनुभवायची, हे कुणालाच सहन होण्यासारखे नाही. अनैसर्गिक गोष्ट केली की माणसाचे अंतर्मन खात राहते व अशा मानसिक रोगामुळे अनेक रोग उद्भवतात. स्वस्थ मन, म्हणजेच मानसिक आरोग्य असणारी माणसे एकत्र येतील तेव्हाच समाजाचे आरोग्यही चांगले राहील..एखाद्या समाजात समृद्धी भरपूर दिसत असेल, खायच्या प्यायच्या गोष्टींची रेलचेल असेल परंतु सामाजिक आरोग्य बरोबर नसेल, तर अशा समाजात नवीन नवीन रोगराई उत्पन्न होतात व तेथे कला, संस्कृती व नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास होतो..अशा प्रकारे सामाजिक आरोग्य ज्यावेळी संपूर्णतः बिघडलेले होते तेव्हा सामाजिक आरोग्याचे धन्वंतरी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांनी समाजाला आरोग्य परत मिळवून देण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. त्यांच्या बरोबरच इतर अनेक सामाजिक डॉक्टर मंडळींनी सर्व भारतभर प्रयत्न केले. यात लोकमान्यांचा दूरदृष्टी अशी की नुसता रोग घालवण्यापुरते काम न करता त्यांनी स्वराज्याला कायमस्वरूपी आरोग्य मिळण्याची अशी योजना केली. परकी सत्तेने माणसा-माणसात दुफळी माजवून त्यांना एकटे पाडले होते, त्यांना पुन्हा एकत्र करून, त्यांच्यात प्रेरणा व ज्ञान उत्पन्न करण्याच्या दृष्टीने लोकमान्यांनी मंगलमूर्तींना साद घातली व या आरोग्याचा पाया घातला..घरोघरी चालणारा गणेशोत्सव सार्वजनिक रूपात सुरू करून लोकांना एकत्र आणणे आणि ज्ञानप्रबोधन, प्रदर्शन, कलासंवर्धन व मनोरंजन या माध्यमातून सर्वांना सामाजिक आरोग्य प्राप्त करून घेण्यासाठी गणेशोत्सवाचा मंत्र दिला. सर्वांनी एकत्र येणे व सर्वांच्या कल्याणासाठी सामुदायिक प्रयत्न करणे हाच तर खरा गणपतीचा संदेश! गणपतीला वाचस्पती असेही म्हणतात. म्हणून तो बोलणे या शक्तीचा अधिपती आहे. ज्या ठिकाणी दोन किंवा अधिक माणसे असतात तेथेच बोलण्याची गरज असते. त्यादृष्टीने सुद्धा श्रीगणपती हा सामाजिक आरोग्यासाठी एकमेकांशी सुसंवाद करवणारी देवता आहे. म्हणूनच गणेशोत्सवाचा झालेला ‘श्रीगणेशा’ दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होत आहे..अर्थात कुठलीही वस्तू किंवा कल्पना विकताना वरवर थातूरमातूर जाहिरातबाजी करून लोकांना आकर्षित करून चुकीच्या वस्तू देणारे महाभाग असतातच. सामाजिक आरोग्यासाठी केलेल्या गणेशोत्सवाच्या योजनेला विकृत स्वरूप येऊन सामाजिक आरोग्य सुधारण्याऐवजी बिघडल्याचीही वेळ आलेली दिसते. रस्त्याच्या वाहतुकीला अडथळा येईल याचा विचार न करता हट्टाने गल्लोगल्ली मंडळे स्थापून भव्य मंडप उभारणे, त्या मंडपांमध्ये पत्ते वगैरे खेळून व्यसनांना उत्तेजना देणे, लोकांकडून जबरदस्तीने वर्गण्या गोळा करणे, काहीतरी अचकट-विचकट कार्यक्रम ठेवणे, आजूबाजूच्या लोकांचा विचार न करता मोठे मोठे कर्णे लावून संगीत वाजवणे, या सर्वांमुळे वैयक्तिक आरोग्याबरोबर समाजाचेही आरोग्य बिघडते. परंतु या काही अपवादात्मक घटना सोडल्या तर उत्सवाच्या निमित्ताने चांगल्या विषयांवर व्याख्याने व चर्चा आयोजित करणे, अभिजात संगीताचे कार्यक्रम आयोजित करणे, चांगले नाटक वगैरे मनोरंजनाच्या योजना करणे, लहानथोरांना त्यांची कला दाखविण्याची संधी उपलब्ध करून देणे वगैरेंचे आयोजन केल्यास सामाजिक आरोग्य सुधारायला मदत मिळते..घरात कौटुंबिक पातळीवरचा गणपती बसवलेला असला तरी गणपतीची सजावट करण्याच्या निमित्ताने कलेला वाव मिळतो. गणपती म्हटले की एकट्या दुकट्याचे काम नसते. गणपतीची आरास करणे असो, आरती करणे असो, आजूबाजूची माणसे बोलावली जातातच. त्यामुळे लोकांचा परिचय वाढतो, असलेला वृद्धिंगत होतो. त्या निमित्ताने एकमेकांच्या घरी येणे जाणे होते. त्यामुळे छोट्या जागेत राहणारे कुटुंब विस्तारित होऊन मोठे ‘सामाजिक कुटुंब’ तयार होते.सध्या परदेशातही या गोष्टीचा अनुभव येतो. परदेशात गेलेली भारतीय मंडळी, त्या ठिकाणी आलेला एकटेपणा दूर करण्यासाठी, गणेशोत्सव साजरा करतात. त्या निमित्ताने तेथील भारतीय लोक तर एकत्र येऊ लागलेच पण तेथील परदेशीयसुद्धा उत्सवासाठी येऊ लागले. यामुळे संस्कारांची देवाणघेवाण शक्य होऊन एकमेकांतले प्रेम वाढल्यामुळे सामाजिक आरोग्य वाढायला मदत होते..तुम्ही किती लोकांना मैत्रीचा लाभ देता यावरच सामाजिक आरोग्याचे मोजमाप अवलंबून असते. एखाद्याचे जेवढे जास्ती मित्र, त्याला जेवढे अधिक लोक ओळखतात, तो जेवढा जास्त लोकांच्या उपयोगी पडू शकतो तेवढे त्याचे मन अधिक स्वस्थ राहते. अर्थात काही मंडळी समाजाचा उपयोग केवळ स्वतःच्या पोळीवर तूप ओढून घेण्यासाठीच करतात. पण त्यांना रात्री झोप निश्चितच येत नाही. म्हणजे त्यांचे मानसिक आरोग्य बिघडते व त्यामुळे शारीरिक आरोग्यही बिघडायला सुरुवात होते.असा हा गणांच्या ‘गणपतीच्या’ भाद्रपदातील सर्वांत मोठा उत्सव. त्याचेही वैशिष्ट्य असे की समाज प्रबोधन करून पुन्हा प्रत्येक व्यक्ती वैयक्तिक पातळीवर जगण्यासाठी मोकळी राहावी या दृष्टीने दहा दिवसांचे आगमन-विसर्जन असलेला हा गणेशोत्सव हा शक्य तेवढ्या चांगल्या तऱ्हेने पार पाडता येईल तेवढे सामाजिक आरोग्य चांगले होईल.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून ‘संतुलन आयुर्वेद’द्वारा संकलित).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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