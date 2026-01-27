Soha Ali Khan: डिटॉक्स नव्हे तर हायड्रेशनसाठी खास, सोहा अली खान रोज पिते हा ग्रीन ज्यूस; लगेच जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Soha Ali Khan’s Morning Green Juice Recipe Explained: सकाळची सुरुवात कशी होते यावर तुमचा संपूर्ण दिवस कसा जाणार हे अवलंबून असतं. कोणी कॉफी किंवा चहावर अवलंबून असतं तर कोणी डिटॉक्स ड्रिंकवर. त्याचबरोबर नवीन वर्षाची सुरुवात ही अनेकजण आरोग्यादायी सवयींच्या संकल्पांनी करतात. बरेच सेलिब्रिटीज देखील त्यांच्या दिवसाची सुरुवात एक ठराविक पद्धतीने करण्याचा नवीन वर्षाचा संकल्प करतात. कोणी कॉफीमध्ये तूप घालून पितात, तर कोणी कोमट पाण्यात मध घालून पितात. पण अभिनेत्री सोहा अली खानने याला थोडं वेगळं वळण दिलं आहे. अलीकडेच तिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर ती रोज पित असलेल्या ग्रीन ज्यूस बद्दल सांगितलं आहे. सोहन केलेल्या तिच्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, हा ज्यूस शरीर शुद्ध करण्यासाठी नाही, तर शरीराला हायड्रेशन, फायबर, खनिजे (Minerals), आणि सूज (Inflammation) कमी करण्यासाठी मदत करतो. हा ग्रीन ज्यूस पचन सुधारण्यासाठी, ऊर्जा टिकवण्यासाठी आणि हार्मोन्ससाठी फायदेशीर ठरतो, असाही तिने सांगितलं आहे..IND VS NZ ODI दरम्यान विराट कोहलीने काय पिऊन तोंड वाकडं केलं? दिग्गज खेळाडू का निवडत आहेत 'हे' ज्यूस, जाणून घ्या.ग्रीन ज्यूससाठी लागणारं साहित्य?अर्ध गाजरअर्धी काकडी१/४ कप नारळपाणी१½ टीस्पून चिया सीड्स (रात्रभर भिजवलेल्या)थोडा ड्रॅगन फ्रूट (कापलेला)१/८ टीस्पून किसलेलं आलंकोथिंबीरीची मूठभर पानेहलके वाफवलेले मोड आलेले मूगलेट्यूस किंवा कोबीची पानं.ग्रीन ज्यूस बनवण्याची कृतीसगळं साहित्य मिक्सर किंवा ब्लेंडर मध्ये घालून मिक्स करा. गरज वाटल्यास अजून थोडं नारळपाणी तुम्ही घालू शकता. आणि त्याचा आस्वाद घेऊ शकता.सोहा अली खान हा ज्यूस नाश्त्यानंतर आणि दुपारी जेवणाच्या आधी पिते. ती सांगते, " एखाद्या दिवशी जर सकाळी उठल्यावर लगेच आळस जाणवत असेल त्या दिवशी तर हा ज्यूस ठरतो. " पण पुढे ती सांगते की, हळूहळू सुरुवात करा, तुमच्या शरीराला वाक्य सूट होत आहे ते पहा आणि त्यानुसार ज्युसमधले घटक बदलत रहा..Aamir Khan Health: डोकेदुखीसाठी सुरु केलेल्या डाएटने आमिर खानचं वजन झालं कमी; विद्या बालनही फॉलो करायची सेम प्लॅन.तज्ज्ञ काय सांगतात?चेन्नईमधील एक प्रख्यात आहारतज्ञ दीपलक्ष्मी यांच्या मते, या ग्रीन ज्यूसमध्ये पचनसंस्थेला मदत करणारे घटक एकत्र आले आहेत. काकडी, सेलरी आणि नारळपाणी शरीरातील पाणी व इलेक्ट्रोलाइट्सचं संतुलन राखण्यास मदत करतात, जे पचनासाठी महत्त्वाचं आहे..चिया बिया, हेम्प बिया आणि भाज्यांमधील फायबर आतड्यांच्या हालचाली सुधारते, चांगल्या जिवाणूंना पोषण देते आणि पोटफुगीसारख्या तक्रारी कमी होण्यास हातभार लावते. आल्यामुळे पोटाची जळजळ कमी होते आणि अन्न पचायला मदत होते.हार्मोन्सबाबत तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं की, हा ज्यूस थेट हार्मोन्स “बॅलन्स” करत नाही. मात्र फायबर,हेल्दी फॅट आणि वनस्पतीजन्य प्रथिनांमुळे रक्तातील साखर स्थिर राहयला मदत होते. याचा परिणाम अप्रत्यक्षपणे इन्सुलिनसारख्या हार्मोन्सवर होऊ शकतो, ज्याचा ऊर्जा, भूक आणि मूडशी संबंध असतो..हे लक्षात ठेवाहा ग्रीन ज्यूस कोणताही जादुई उपाय नाही. परंतु, तो रोजच्या आहारात समाविष्ट केल्यास शरीराला हायड्रेशन, आवश्यक सूक्ष्म पोषक घटक आणि आपोटाच्या आरोग्यासाठी मदत करतो. हा जेवण किंवा औषधांना पर्याय नाही. ज्यांना पचनाचा त्रास, IBS किंवा थायरॉईडसारख्या समस्या आहेत त्यांनी विशेष काळजी घेणं आवश्यक आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.