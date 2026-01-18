Sonu Sood’s Fitness: 52 व्या वर्षीदेखील सोनू सूद दिसतो तिशीतला! हिरोच्या भूमिकेसाठी ही परफेक्ट, काय आहे त्याचा फिटनेस मंत्रा?

Sonu Sood Workout Routine: दमदार अभिनय, समाजासाठी सातत्याने केलेलं काम आणि नम्र व्यक्तिमत्त्व यामुळे बॉलीवूड व टॉलीवूडचा लोकप्रिय अभिनेता सोनू सूद नेहमीच चर्चेत असतो. मात्र त्याची ओळख केवळ अभिनयापुरती मर्यादित नाही; फिटनेस आणि संतुलित जीवनशैलीसाठीही तो अनेकांसाठी प्रेरणास्थान ठरला आहे.अनेक दिग्गज कलाकारांमध्ये सोनू सूद हा असा अभिनेता आहे, जो खऱ्या अर्थाने सिद्ध करतो की वय हा फक्त एक नंबर आहे. सिक्स-पॅक अॅब्स, तंदुरुस्त शरीर आणि कायम ऊर्जावान राहण्यामागे कोणताही शॉर्टकट नसून, शिस्तबद्ध जीवनशैली आणि सातत्यपूर्ण फिटनेस मंत्र असल्याचं त्याने स्वतः स्पष्ट केलं आहे..काय आहे सोनू सूदचा फिटनेस मंत्रा?HT Lifestyleसोबत केलेल्या मुलाखतीत सोनू सूदने आपल्या फिटनेसचे काही सिक्रेट्स शेअर केले आहेत. त्याच्या म्हणण्यानुसार, सकाळची सुरुवात शांत आणि वेळेत करणं खूप महत्वाचं आहे. तो सकाळी लवकर उठतो, गरम पाणी पितो, काही क्षण कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी देतो आणि हलकी स्ट्रेचिंगही करतो. असं केल्यानं शरीर आणि मन संतुलित राहतं, आणि दिवसाची सुरुवात सकारात्मक होते..Aamir Khan Health: डोकेदुखीसाठी सुरु केलेल्या डाएटने आमिर खानचं वजन झालं कमी; विद्या बालनही फॉलो करायची सेम प्लॅन.कसा असतो सोनू सूदचा व्यायाम?व्यायामाबाबत सांगताना सोनू सूद म्हणाला की, दररोज साधारण एक तासाचा व्यायाम करण्याचा त्याचा नियम आहे. त्यात स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोअर वर्कआउट, फंक्शनल एक्सरसाइज आणि कार्डिओचा समावेश असतो. व्यायामाचे प्रकार बदलत ठेवणे त्यांना आव्हान देतो आणि शरीर सक्रिय राहते..सोनू सूदचा आहार कसा असतो?आहाराबाबत सोनू सूद साध्या आणि संतुलित आहारावर विश्वास ठेवतो. त्याचा आग्रह आहे की तीव्र डाएटिंगवर विश्वास ठेवू नका. दिवसाचं काम किंवा शूटच्या गरजेनुसार आहारात बदल केला जातो, पण मुलभूत गोष्टी नेहमी तशाच राहतात, जसेकी घरगुती जेवण, योग्य प्रमाणात खाणं आणि पोषणयुक्त पदार्थांचा समावेश, असं तो सांगतो.सोनूला आवडणारे स्नॅक्स आणि जेवण हलकं, सहज पचणारं आणि ऊर्जा देणारं असतं. तो फळं, कडधान्यं, ड्रायफ्रुट्स आणि मोड आलेल्या डाळी खाण्याला प्राधान्य देतो. लांब शूटिंग सेशन्समध्ये, ते भाजलेले चणे, बाऊलभर फळ किंवा साधे घरगुती प्रोटीन स्नॅक्स सोबत घेतात. यामुळे शरीर ताजतवानं राहतं आणि दीर्घकाळ काम करतानाही थकवा जाणवत नाही..Shah Rukh Khan Birthday: 60व्या वर्षीही शाहरुख खान इतका फिट कसा? 'हे आहे त्याच्या तंदुरुस्तीमागचं खरं रहस्य!.मानसिक आरोग्यही जपण्यासाठी करतो हे उपायसोनू मानसिक आरोग्यासाठी नियमितपणे ध्यान आणि श्वासोच्छवासाचे व्यायाम करतो. त्याच्या मते मानसिक सामर्थ्य टिकवणं फिटनेसइतकेच महत्त्वाचं आहे. योगा आणि ध्यानामुळे शरीर लवचिक राहतं आणि मन शांत राहतं, ज्यामुळे त्याच्या दैनंदिन जीवनात स्थिरता येते.सोनू सूदच्या फिटनेसचं रहस्य म्हणजे शिस्तबद्धता, सातत्य, नैसर्गिक आहार आणि संयम. यामुळेच तो ५२ व्या वर्षीही तंदुरुस्त आणि सिक्स-पॅक राखण्यात यशस्वी ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.