आरोग्य‘चेतना’ : स्पायनल ट्युमरची अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया

डॉ. जयदेव पंचवाघ, मेंदू आणि स्पाइन सर्जनकिरण साळवी साधारण दोन वर्षांपूर्वी माझ्या क्लिनिकमध्ये भेटलेला मला आठवतो. तो आला त्या आधीची दोन वर्षं पाठदुखीने त्रस्त होता. जवळच्या डॉक्टरांना त्यानं दाखवलं होतं आणि त्याच्या पाठीचा एमआरआयसुद्धा वर्षापूर्वी झालेला होता. पाठीच्या कण्याच्या आत मज्जारज्जू ( स्पायनल कॉर्ड) जाण्यासाठी जी पोकळी असते (स्पायनल कॅनॉल) त्या पोकळीत एक साधारण बोराच्या आकाराची गाठ असल्याचं निदान खरंतर त्याच वेळी झालेलं होतं. किरणला ते माहीत होतं. साध्या प्रकाराची असली, तरीही हळूहळू वाढत जाणारी ही गाठ आहे, हेसुद्धा त्याला माहीत होतं. .ही गाठ मज्जारज्जूवर दाब आणते आहे आणि वेळेत काढून टाकण्याची गरज आहे हे त्याला सांगण्यात आलं होतं. अर्थातच काही डॉक्टरांनी दुसरे काही उपाय करून बघू, अशा गाठी ‘आपोआप’ वेगवेगळ्या ‘औषधांनी’, ‘लेपांनी’ बऱ्या झालेल्या आम्ही बघितले आहे.... वगैरे गोष्टी सांगून विविध उपायसुद्धा करून झाले होते..‘मणक्याची शस्त्रक्रिया फार गंभीर किंवा जोखमीची असते’ असा विचार त्याच्या मनात घर करून बसलेला होता. एवढंच नव्हे, तर त्या विचाराला आजूबाजूच्या आणि ओळखी-पाळखीच्या लोकांनी खतपाणी घातलेलं होतं. त्यानंतरच्या दोन वर्षांत किरणची पाठदुखी हळूहळू वाढत गेलेली होती आणि दोन ते तीन महिन्यांपासून चालताना तोल जाणं, पाय लपकणं अशा प्रकारचे त्रास सुरू झाले होते..खरं तर एमआरआयच्या तपासणीवरून किरणच्या स्पायनल कॉर्डवर दाब आणणारी ही गाठ ‘न्यूरोफायब्रोमा किंवा श्वानोमा’ जातीची होती. या गाठी स्पायनल कॅनॉलच्या आत हळूहळू वाढत जातात. या मुळात कॅन्सरच्या नसतात. त्या आकाराने अगदी लहान असतात, त्या वेळेला कुठल्याही प्रकारची लक्षणं दिसत नाहीत; मात्र स्पायनल कॅनॉलचा आकार मुळातच अतिशय छोटा असल्याने गाठ वाढत जाईल तसं स्पायनल कॉर्डवर दाब येऊन तो हळूहळू वाढत जातो. त्याचप्रमाणे या गाठीचा दाब स्पायनल कॅनॉलमध्ये वाढत जाऊन पाठदुखी सुरू होऊ शकते. स्पायनल कॉर्डवरचा दाब वाढत जाईल, तसं त्यातून हातापायाकडे जाणारे आणि तिकडून मेंदूकडे उलट पाठवले गेलेले संदेश गडबडायला लागतात..अशावेळी हाता-पायामध्ये शक्ती कमी होणं, मुंग्या येणं, बधीरपणा येणं, जडपणा येणं आणि चालताना तोल जाणं अशा प्रकारची लक्षणे दिसायला लागतात. या ठिकाणी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही लक्षणं सुरू होतात तेव्हा गाठीचा आकार आधीच बऱ्यापैकी वाढलेला असतो. वर नमूद केल्याप्रमाणे गाठ लहान असताना काहीच लक्षणं दिसत नाहीत. त्यामुळे लक्षणं सुरू होतात तो आजाराचा ‘सुरुवातीचा काळ’ असं समजणं धोक्याचं असतं..स्पायनल कॉर्ड आपल्या शरीरातील सर्वांत महत्त्वाची संदेशवाहक केबल असते. ‘बिझीएस्ट स्विच बोर्ड ऑफ द नेचर’ अशा शब्दात जुन्या काळातील एका प्रसिद्ध न्यूरोसर्जननं याचं वर्णन करून ठेवलेलं आहे. या केबलवर दाब वाढत गेल्यास त्यातून होणारं संदेशवहन गडबडतं आणि योग्य वेळी उपचार झाले नाहीत, तर त्यातील काही पेशी कायमचाच नाहीशा होतात. दाब अजूनही वाढत गेला, तर हळूहळू व्यक्ती खुर्ची पकडते आणि नंतर अंथरुण..किरणच्या पाठीचं दुखणं तीव्र होतं, शिवाय त्या दुखण्यानं रात्री-अपरात्री त्याला जाग येत असे. दुखणं पाठीपासून सुरू होऊन दोन्ही बरगड्यांमध्ये पसरायचं क्वचित प्रसंगी उभा असताना दोन्ही पायात करंट आल्यासारखी संवेदना व्हायची. पाठदुखीच्या निदानातले जे ‘रेड फ्लॅग’ समजले जातात त्यातले बरेच एकेक करत वाढत चालले होते..असं म्हटलं जातं, की एखाद्या आजाराचं कारण अचूक प्रकारे शोधणं म्हणजे त्या आजारावर सत्तर टक्के विजय मिळवण्यासारखं असतं. पाठदुखीची असंख्य कारण असली, तरी त्यातली काही अगदी साधी असतात तर काही गंभीर स्वरूपाची. याबाबतीत अगदी अचूक असे नियम सांगता येत नसले, तरी वारंवार होणारी, अनेक दिवस त्रस्त करून सोडणारी, झोपेतून जागं करणारी, दैनंदिन जीवनाच्या आड येणारी पाठदुखी गंभीर असू शकते. पाठदुखीबरोबर दुखणं किंवा मुंग्या इतरत्र पसरत असतील म्हणजे हातात, पायात किंवा बरगड्यांमध्ये... तरीसुद्धा तिच्याकडे विशेष लक्ष देणं इष्ट. ज्या पाठदुखीबरोबर ताप येतो किंवा हातातली किंवा पायातली शक्ती कमी होते, चालताना तोल जाऊ लागतो अशा प्रकारची पाठदुखी किंवा ज्या व्यक्तींना पूर्वी टीबी किंवा कॅन्सर होऊन गेलेला आहे अशा लोकांमध्ये दिसणारी पाठदुखी गंभीर असू शकते..किरण साळवीची मणक्यातील गाठ कॅनॉलच्या आत; पण स्पायनल कॉर्डच्या बाहेर होती. अशा गाठी आज उत्कृष्ट न्युरो मायक्रोस्कोपच्या साह्यानं पूर्णतः काढता येऊ शकतात.गरज पडल्यास शस्त्रक्रिया चालू असताना वापरण्यात येणाऱ्या न्युरो मॉनिटरिंग आणि अल्ट्रासोनिक तरंगांनी गाठीच्या पेशी काढता येऊ शकणारं ‘क्यूसा’ तंत्रज्ञान अशा गाठी काढणं सुलभ करू शकतात. म्हणूनच सर्वसाधारणपणे अशी गाठ योग्य रीतीनं आणि योग्य वेळात (फार लक्षणं सुरू होण्याआधी) काढल्यास शस्त्रक्रियेनंतर रुग्ण दुसऱ्याच दिवशी चालूसुद्धा शकतात. किरणची गाठ अशाच प्रकारच्या न्युरोसर्जरीतील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कुठल्याही प्रकारचा धक्का न लागता आम्ही काढली. शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच मी त्याला त्याचा हात धरून हॉस्पिटलच्या आवारात चालवलं.इतके दिवस कानावर आलेल्या गोष्टी आणि मनात बसलेली भीती ही किती चुकीची होती याचा अनुभव प्रत्यक्षच त्याला येत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.