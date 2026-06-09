आरोग्य

अस्थिबोध : कंबर व मानेचा बेल्ट

कंबर व मानेचा बेल्ट हा उपचार नाही, तात्पुरता आधार; सतत वापराने स्नायू कमकुवत होऊन कणा बेल्टवरच अवलंबून राहण्याचा धोका
Structural Degeneration: Muscular Atrophy and Dependency Triggers of Excessive Usage

Structural Degeneration: Muscular Atrophy and Dependency Triggers of Excessive Usage

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जन

‘‘डॉक्टर, बेल्ट लावला की बरं वाटतं… मग दिवसभर लावून ठेवू का?’’...

हा प्रश्न जवळजवळ रोज ओपीडीमध्ये ऐकायला मिळतो. कुणी मेडिकलमधून स्वतः घेऊन येतो, कुणाला नातेवाईक सांगतात, तर कुणी यूट्युब पाहून वापर सुरू करतो. काही रुग्ण तर महिने-महिने कंबर बेल्ट किंवा मान बेल्ट (cervical collar) सतत वापरत असतात. कारण एकच - बेल्ट लावला की वेदना कमी जाणवते.

पण महत्त्वाचा प्रश्न आहे, की बेल्ट वेदना बरी करतो का, की फक्त वेदना कमी जाणवते? याचं उत्तर समजलं, की बेल्ट कधी लावायचा आणि कधी काढायचा हे सहज कळतं.

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