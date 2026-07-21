साठीनंतरची मणक्याची शस्त्रक्रिया

मणक्याच्या शस्त्रक्रियेबद्दल आपल्या समाजात आजही अनेक समज-गैरसमज आणि भीतीचं वातावरण आहे. शस्त्रक्रियेआधी रुग्णांच्या आणि नातेवाईकांच्या एका महत्त्वाच्या शंकेचं निवारण अनेक वेळेला करावं लागतं, म्हणूनच या गंभीर आणि दुर्लक्षित विषयावर हे विवेचन.वयाच्या साठीनंतरच्या मणक्याच्या अनेक प्रकारच्या आजारांपैकी ‘लंबर कॅनॉल स्टेनोसिस’ हा महत्त्वाचा, वारंवार दिसणारा आणि योग्य वेळेला अचूक उपचार केल्यास पूर्णपणे बरा होणारा आजार आहे..लक्षणे - कंबर दुखणं, थोडं अंतर चालून गेल्यावर दोन्ही मांड्या आणि पोटऱ्या भरून येणं, पाय जड पडणं, पायात बधिरता येणे किंवा मुंग्या येणं.परिणाम - या त्रासामुळे रुग्णाला नाईलाजानं चालणं थांबवावं लागतं. काही वेळ एका जागी थांबलं किंवा खाली बसलं, की पुन्हा काही अंतर चालता येतं. पण ‘त्रास न होता सलग चालता येईल’ असं अंतर दिवसेंदिवस हळूहळू कमी होत जातं. शेवटी नुसतं उभं राहिलं तरी कंबर, पोटऱ्या आणि पाय प्रचंड भरून येतात..विशेषत: स्त्रियांमध्ये या लक्षणांमुळे दैनंदिन कामं करणं कठीण होऊन बसतं. योग्य वेळी निदान आणि उपचार न झाल्यास भविष्यात पावलातील शक्ती पूर्णपणे जाणं, तसंच लघवीवरचं नियंत्रण सुटणं यांसारखे गंभीर त्रास होऊ शकतात.लक्षणं फसवी असल्यामुळे आजाराचं निदान लवकर होत नाही. सुरुवातीला काही अंतर बिलकुल त्रास न होता चालता येत असल्यानं बहुतेक वेळा, ‘वाढत्या वयामुळेच पायातली शक्ती कमी झाली असेल’ असा चुकीचा निष्कर्ष काढला जाण्याची शक्यता असते. म्हणूनच उतारवयात होणाऱ्या आजाराच्या शस्त्रक्रियेसंबंधी निर्णय का व कसा घ्यावा, हे स्पष्ट करण्यासाठी पुढील प्रातिनिधिक घटना दिली आहे..‘डॉक्टर, माझा कंबरेच्या मणक्याचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे हे मला जाणवतंय.... पण कंबर, मांड्या व पोटऱ्यातलं दुखणं मी अजूनही सहन करू शकतो. त्यामुळे शस्त्रक्रियेचा विचार अजून पक्का केलेला नाही...’ श्री. गोसावी सांगत होते. ते ७२ वर्षांचे गृहस्थ. गेल्या पाच वर्षांपासून त्यांना कंबरदुखी व ‘लंबर कॅनॉल स्टेनोसिसचा’ त्रास होता. सोबत पंधरा वर्षांपासून डायबेटिस आणि दहा वर्षांपासून ब्लड प्रेशरचा आजार. सुरुवातीला पाऊण किलोमीटर चालल्यावर पाय जड पडून थांबावं लागायचं; पण दिवस उलटले, तसं चालण्याचं अंतर कमी होत गेलं. आता मात्र फक्त काही मीटर चालल्यावरच त्यांना बसावं लागत होतं!गोसावींना वाटत होतं, की ‘निदान चालणं थांबलं, की दुखणं जात आहे... त्यामुळे यावर फार न चालणं हाच उत्तम उपाय.’ त्यातच मणक्याच्या शस्त्रक्रियेबद्दल ऐकलेल्या उलटसुलट मतांमुळे त्यांच्या विचारांचा गोंधळ उडाला होता..उपचारामागील खरा उद्देशमी त्यांना विचारलं, ‘गोसावी साहेब, आज आपण फक्त पाच ते सात मिनिटंच सलग चालू शकता. पण दोन-तीन वर्षांपूर्वी तुम्ही रोज चांगले एक तास चालण्याचा व्यायाम करत होता ना?’‘हो, बरोबर.'मी समजावून सांगू लागलो, ‘चाललोच नाही, तर कंबर दुखणारच नाही हा तुमचा युक्तिवाद आहे; पण माणसाचं वय वाढतं, तसं चालण्याचं महत्त्व अधिक वाढतं. तुम्ही चाललाच नाहीत, तर डायबेटिस वाढेल, हृदयरोग आटोक्यात राहणार नाही आणि तुमचं ‘आयुष्य उपभोगणंच’ बंद होईल. तुमच्या कमरेच्या मणक्याच्या तीन, चार आणि पाच नंबरच्या मणक्यातील शिरा दबलेल्या आहेत. शस्त्रक्रियेनं हा दाब काढून या मणक्यांना आधार देणं गरजेचं आहे. हा निर्णय घेताना फक्त ‘कंबरदुखी’ बरी व्हावी हा उद्देश नाही, तर चालण्याची क्षमता वाढून हृदयरोग आणि डायबेटिस आटोक्यात राहावा, मानसिक उत्साह टिकावा हा महत्त्वाचा विचार आहे.’.शस्त्रक्रिया आणि मूल्यमापनशस्त्रक्रिया कधी व कोणावर करावी, हे ठरवणं हे एक प्रगत शास्त्र आहे. ‘काहीही करा; पण शस्त्रक्रिया करू नका’ असा एमआरआय तपासणीचा अभ्यास न करता मिळालेला सल्ला जनमानसाला संतोष देणारा असला, तरी तो आरोग्याला योग्य नसतो.‘शस्त्रक्रिया करू नका’ असं खोटा अभिमान बाळगून सांगणारे लोक, जेव्हा उद्या रुग्णाचं चालणं कायमचं बंद होईल किंवा डायबेटिस वाढेल, तेव्हा ते स्वतःवर घेणार नसतात. त्यामुळे स्वतःला काय योग्य याचा यथार्थ निर्णय शास्त्रीय माहितीच्या आधारावरच घ्यावा. माझं सांगणं कदाचित परखड वाटेल; पण तेच बरोबर आहे..कुठल्याही मानवी उपक्रमात थोडेफार धोके सतातच; पण मला नेहमी वाटतं, की ‘डॉक्टर, शस्त्रक्रियेत काय धोके आहेत?’ याबरोबरच ‘शस्त्रक्रिया न करण्यात काय धोके आहेत?’ हा प्रश्न विचारला जावा. या दोन्ही प्रश्नांच्या उत्तरांच्या तुलनेतच खरा निर्णय दडलेला असतो.श्री. गोसावींना मी हे सर्व विस्तृतपणे सांगितलं. सुदैवानं, शस्त्रक्रिया होऊन आज सव्वा वर्ष उलटून गेलं आहे. गेलं वर्षभर ते रोज किमान एक ते दीड तास उत्साहात चालत आहेत. त्यांचा डायबेटिस नियंत्रणात आहे आणि गुडघ्याभोवतीच्या स्नायूंची ताकद वाढल्यामुळे गुडघेदुखीही कमी झाली आहे..आजच्या वैद्यकीय प्रगतीच्या काळात आयुष्याची लांबी वाढत चालली आहे. निसर्गाने दिलेलं हे आयुष्य परावलंबी न होता, स्वतःच्या पायांवर आणि उत्साहाने जगायचं असेल, तर ‘लंबर कॅनॉल स्टेनोसिस’सारखे पूर्णपणे ‘बरे होणारे’ आजार, केवळ भीती आणि गैरसमजापोटी उपचार न करता तसेच अंगावर काढू नयेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.