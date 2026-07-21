आरोग्य

साठीनंतरची मणक्याची शस्त्रक्रिया

मणक्याच्या शस्त्रक्रियेबद्दल आपल्या समाजात आजही अनेक समज-गैरसमज आणि भीतीचं वातावरण आहे.
Spine Surgery

Spine Surgery

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डॉ. जयदेव पंचवाघ
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मणक्याच्या शस्त्रक्रियेबद्दल आपल्या समाजात आजही अनेक समज-गैरसमज आणि भीतीचं वातावरण आहे. शस्त्रक्रियेआधी रुग्णांच्या आणि नातेवाईकांच्या एका महत्त्वाच्या शंकेचं निवारण अनेक वेळेला करावं लागतं, म्हणूनच या गंभीर आणि दुर्लक्षित विषयावर हे विवेचन.

​वयाच्या साठीनंतरच्या मणक्याच्या अनेक प्रकारच्या आजारांपैकी ‘लंबर कॅनॉल स्टेनोसिस’ हा महत्त्वाचा, वारंवार दिसणारा आणि योग्य वेळेला अचूक उपचार केल्यास पूर्णपणे बरा होणारा आजार आहे.

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