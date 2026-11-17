सद्गुरू : भौतिकाच्या मर्यादा ओलांडून पुढे जाणे आणि भौतिकाच्या पलीकडील कशाची तरी अनुभूती घेणे, यातच अध्यात्माचा संपूर्ण आयाम सामावलेला आहे. तुम्ही भौतिकाशी फार खोलवर गुंतलेले असाल, तर साहजिकच तुमची देहासक्तीही फार तीव्र असते. उन्नतीच्या मार्गात कामक्रिया स्वतः अडथळा ठरते असे नाही; पण देहासक्ती मात्र नक्कीच अडथळा ठरते, यात काहीच शंका नाही. सहसा कामभावनेतूनच ही आसक्ती वाढते. ब्रह्मचर्याविषयी जे सांगितले गेले आहे, ते याच संदर्भात. पण कामक्रियेमुळे एखादी व्यक्ती आपल्या आध्यात्मिक मार्गावर चालू शकत नाही, असे आहे का? मुळीच नाही; पण सांगायचे असे आहे की, जोपर्यंत तुमचे लक्ष दृढ आणि एकाग्र होत नाही, तोपर्यंत प्रगतीची शक्यता किंवा प्रगतीच साहजिकपणे खूप संथ राहील, कारण तुम्ही एकाच वेळी अनेक दिशांनी विचार करत असता..ज्याला सर्वस्व झोकून देऊन कमी वेळात साध्य करायचे आहे, त्याला नक्कीच असा सल्ला दिला जातो की त्याने या शारीरिक गोष्टींमध्ये अडकू नये, कारण मग तुम्ही अनेक गोष्टींमध्ये गुंतत जाता. बऱ्याच लोकांचे असे होते की, एखाद्या गोष्टीशी शारीरिक पातळीवर गुंतणे सुरू झाले की भावना आणि विचारही त्यामागोमाग येतात, आणि त्यांचे संपूर्ण आयुष्य त्यातच अडकून जाते; त्यांना दुसऱ्या कशावरही लक्ष केंद्रित करता येत नाही. जर एखादी व्यक्ती अशी असेल की ती आयुष्याची एक बाजू एका पद्धतीने सांभाळते, आणि जेव्हा ती दुसऱ्या कार्यात गुंतते, तेव्हा ती बाजू तिच्या मनात अजिबात उरत नाही, तर ते फारसे अडथळ्याचे ठरत नाही..मात्र, बहुतेक लोकांना आपले आयुष्य असे सांभाळता येत नाही. ते त्यांना सर्वच पातळ्यांवर गुंतवून टाकते. हे याच संदर्भात सांगितले गेले आहे. आपली कामभावना पूर्णपणे जाणीवपूर्वक घडणारी गोष्ट आहे, असे लोक दाखवू पाहत असले, तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. ती एक अनावर प्रक्रिया आहे. कदाचित काही लोक ती थोडीफार जाणीवपूर्वक हाताळत असतील, तर काही विवशतेने; पण मुळात कामभावनेचा मूळ घटक आणि बीज म्हणजे अनावर प्रक्रियाच आहे. ती शारीरिक आणि रासायनिक आहे; ती संप्रेरकांचे (हार्मोन्सचे) कार्य आहे, जे तुम्हाला त्या दिशेने ओढत नेते. जोपर्यंत तुम्ही आपल्या आतील सर्व विवशतेच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, तोपर्यंत त्या अर्थाने ती नक्कीच अडथळा आहे..कोणतीही क्रिया, मग ते खाणे असो, कामभावना असो, बोलणे असो किंवा आणखी काही, ती जर अनावरपणे घडत असेल, म्हणजे तुम्ही तिच्या आहारी गेला असाल, तर ती अडथळाच आहे. ही विवशता कशामुळे निर्माण होते आहे हे तुम्ही पाहिले, ते समजून घेतले आणि ती बाजू नीट हाताळली, तर विवशता नाहीशी होते. याचा अर्थ तुम्ही नक्कीच मुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करत आहात. जो आध्यात्मिक मार्गावर चालतो, तो आत्ता कोणत्याही टप्प्यावर असला तरी, हळूहळू आपल्या आतील अनेक विवशतांमधून विकसित होत बाहेर पडतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.