चेतना तरंग : स्वतःला जाणा, ईश्वराला जाणा

गुरुदेव श्री श्री रविशंकरईश्वर म्हणजे काय? ईश्वर नसलेले काय आहे? ईश्वराची व्याख्या असेल, तर ती काय आहे? ज्या क्षणी तुम्ही व्याख्या करता, त्याच क्षणी तुमच्या मनात त्याविषयी एक संकल्पना निर्माण होते. तुम्हाला ईश्वर म्हणजे काय वाटते? तुम्ही त्याचे वर्णन असे करता - जो सर्वत्र आहे; सर्वशक्तिमान आहे; जो या सृष्टीच्या निर्मितीस, पालनपोषणास आणि विसर्जनास जबाबदार आहे; जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आणि सर्वज्ञ आहे..जसे हृदयात प्रेम अनुभवले जाते, तशीच ईश्वराची उपस्थितीही अनुभवली जाते. तुम्ही वायू पाहू शकत नाही; परंतु तुम्हाला तो जाणवतो. उष्णता किंवा थंडी तुम्हाला दिसत नाही, परंतु ती जाणवते. त्याचप्रमाणे ईश्वर दिसत नाही. तुम्ही ईश्वराला पाहिले, तर तो बाहेर आहे असे ठरते; तो तुमच्यापासून दूर आणि वेगळा आहे. ईश्वर कधीही वेगळेपणाचा विषय नाही. ईश्वर म्हणजे संपूर्ण सत्ता आहे. जेव्हा तुम्ही विलीन होता, तेव्हा ईश्वर राहतो. जेव्हा तुम्ही असता, तेव्हा ईश्वर नसतो. एकतर तुम्ही असू शकता, किंवा ईश्वर असू शकतो- दोघे एकत्र नाही. म्हणून तुम्ही ध्यान करता, तेव्हा तुम्ही ईश्वराशी एकरूप होता. तुम्हीच ईश्वर आहात. म्हणूनच म्हटले आहे- ‘तत्त्वमसि’, म्हणजेच ‘तू तेच आहेस.’.म्हणून ईश्वर हृदयाच्या खोलात अनुभवायचा आहे. गहन ध्यानावस्थेत मन स्थिर, शांत, रिक्त आणि निर्मळ असते, तेव्हा अचानक हे जाणवते- ‘मी नाही. फक्त एकच विशाल अस्तित्व आहे.’ प्रथम स्वतःला जाणून घ्या, मग तुम्हाला जवळजवळ एकाच वेळी ईश्वर म्हणजे काय हेही समजेल.आधी स्वतःबद्दल जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही केवळ शरीर आहात, असे तुम्हाला वाटत असेल, तर ते शक्य नाही, कारण शरीराला मर्यादा आहेत. तुम्ही मन आहात, असे वाटत असेल, तर तेही शक्य नाही, कारण मनालाही मर्यादा आहेत - तो एक वेगळा स्तर आहे. तुम्हाला माहीत असेल की तुम्ही मौन आहात किंवा तुम्ही आकाश आहात, तर ते शक्य आहे; ईश्वरही आकाश आहे. आकाशच ईश्वर आहे. तुम्ही आकाशाला वेगळे पाहू शकता का? .आकाशाचे तीन प्रकार आहेत :भूताकाश : ते बाह्य आकाश ज्यात हे संपूर्ण विश्व लटकलेले आहे.चित्ताकाश : तुमच्या मनात एक जग आहे, ज्यात संस्कार, विचार आणि स्वप्ने असतात; तुम्ही त्या जगात राहता, सर्व दृश्ये तुमच्या मनात येतात.चिदाकाश : ते चेतनेचे आकाश आहे, जे सर्वत्र व्यापलेले आहे; ती चेतना, सर्व सृष्टीचा आधार, तेच दिव्य आहे - सर्व जाणणारे..एकदा प्रत्यक्ष श्रीरामांनी एक प्रश्न विचारला. हनुमानाच्या ठायी इतके प्रेम, भक्ती आणि समर्पण पाहून त्यांना कुतूहल वाटले आणि त्यांनी हनुमानाला विचारले - हनुमान असणे कसे वाटते? हनुमानाने रामांना सांगितले, ‘‘जेव्हा मी देहचेतनेत असतो, तेव्हा मी तुमचा दास आहे; जेव्हा मला वाटते की मी एक व्यक्ती आहे - जेव्हा मी आत्मचेतनेत असतो, तेव्हा मी तुमचा एक अंश आहे; आणि मी माझ्या सत्तेच्या चेतनेत असतो, माझ्या स्वरूपात असतो, तेव्हा मीच तुम्ही आहात; माझ्यात आणि तुमच्यात काहीही भेद नाही.’’.ईश्वर म्हणजे तो जो सर्वत्र, सर्वकाळ विद्यमान आहे. आत्मा आणि परमात्म्याच्या तत्त्वज्ञानाविषयी किंवा वर्णनाविषयी जास्त काळजी करू नका. ईश्वराबद्दल विसरूया आणि या क्षणाचे निरीक्षण करूया; या क्षणाचे स्वतःचे असे एक मन आहे. संपूर्ण सृष्टीचे स्वतःचे असे एक मन आहे. या मनाला तुम्ही आत्मा किंवा ईश्वर म्हणू शकता- आणि तुम्हीच ते आहात. काल आता येथे नाही, उद्याही येथे नाही, परंतु वर्तमान येथे आहे, आत्ता! या क्षणाचा आदर करा, या क्षणाची उपासना करा. पाहा, हा क्षण सपाट नाही- तो अत्यंत खोल आहे. तुम्ही बुद्धीने स्वीकारता, तेव्हा तुम्हाला क्षैतिज संकल्पना प्राप्त होते; हृदयाने तुम्हाला खोलीचा अनुभव होतो आणि हे एकत्र येऊन खरे ज्ञान आणि प्रज्ञा प्रकट होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.