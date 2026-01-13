मागे वळून पाहताना...

गुरुदेव श्री श्री रविशंकरचेतना तरंगआत्ताच संपलेले वर्ष आपल्यापैकी प्रत्येकासाठी अनेक भेटवस्तू, अनेक धडे घेऊन आले. काही सुखद, काही कठीण. जीवनातील प्रत्येक गोष्ट ही उत्क्रांतीशील आहे, असेच आपण तिला पाहिले पाहिजे. काही असे क्षण आले असतील जे तुम्हाला नकोसे वाटले, काही अनुभव असे असतील जे टाळावेसे वाटले; पण तरीही त्या प्रत्येक अनुभवाने तुम्हाला बळ आणि शहाणपण दिले आहे. हे मान्य करण्यासारखे आहे, त्याला विरोध करण्यासारखे नाही. घडलेले झाकून ठेवू नका. जे झाले ते स्वीकारा, त्यातून शिका आणि पुढे चला..चांगल्या-वाईट सर्व घटना तुमच्या बाहेर आहेत. त्या तुम्ही नाहीत. हे कसे कळते? कारण जेव्हा तुम्ही थोडे मागे वळून तुमचे जीवन पाहता, तेव्हा लक्षात येते, की प्रत्येक अनुभवातून तुम्ही अधिक मजबूत आणि अधिक ज्ञानी झाला आहात. अज्ञानी लोक भूतकाळात अडकून राहतात, पश्चात्तापात गुंततात आणि तो पश्चात्ताप भविष्यासंबंधी अधिक चिंता निर्माण करतो. असे दुःख कधीच संपत नाही. मग ज्ञानी लोक काय करतात? ते फक्त वर्तमान क्षणाचे साक्षीदार बनतात. असे केल्यावर कोणीही तुमचे हास्य हिरावून घेऊ शकत नाही आणि कोणतीही परिस्थिती तुम्हाला खचवू शकत नाही. हाच अध्यात्मिक मार्गाचा उद्देश आहे. म्हणूनच आपण ध्यान करतो- जीवनापासून पळ काढण्यासाठी नाही, तर वास्तवाला पूर्णपणे वेगळ्या पातळीवरून पाहण्यासाठी..२०२५ या वर्षाने यासंबंधी अनेक वैज्ञानिक पुरावे दिले. क्वांटम भौतिकशास्त्राने उघड केले, की आपल्याला जे दिसते ते अस्तित्वाच्या केवळ एका अतिशय लहान अंशाचे दर्शन आहे. जे रिकामे अवकाश वाटते, ते प्रत्यक्षात ऊर्जेने भरलेले आहे. आपल्या डोळ्यांना जाणवणारी वास्तविकता ही एकूण वास्तवाच्या ०.००३ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. आपण पाहतो त्यापलीकडे इतके काही अस्तित्वात आहे, ही जाणीवच आपण सर्व ज्या सार्वत्रिक चेतनेचा भाग आहोत, ती ओळखण्यासाठी पुरेशी आहे..सत्संगात गायन, जप-कीर्तन हे तुमच्या आतल्या अवकाशाला प्रचंड उंचावतात. जगभरातील लाखो लोकांनी जप, गायन, ध्यान आणि सत्संगासह नववर्षाचे स्वागत केले. जेव्हा वर्षाचा शेवट चांगला होतो, तेव्हा सुरुवातही चांगली होते. आज विज्ञान आपल्याला हेही सांगते, की मन स्वतः विचार करत नाही; ते फक्त विचार ग्रहण करते. विचार एका क्षेत्रात अस्तित्वात असतात आणि मन त्यांच्या वारंवारतेनुसार त्यांच्याशी जुळते. नकारात्मक विचार करा, तर नकारात्मकता वाढते. सकारात्मक विचार करा, तर सकारात्मकता वाहू लागते. म्हणून २०२६ च्या आगमनासोबत बाहेरून सकारात्मक विचार आकर्षित करा..तुम्हाला माहीत आहेच - बांधकामापूर्वी खोदकाम करावे लागते. नवी इमारत उभी राहण्यापूर्वी जुनी पाडावी लागते. हे प्रत्येक वर्षी, प्रत्येक युगात घडते. जगात जे काही घडते त्यामध्ये एक गोष्ट रोज लक्षात ठेवा: मी भाग्यवान आहे. एवढा एक विचारच तुमची उमेद उंच ठेवेल..तुम्ही या ग्रहावर का आला आहात, हे लक्षात ठेवा. तुम्ही घेण्यासाठी नाही, तर देण्यासाठी आला आहात. तुम्ही देण्याचा निश्चय करता, तेव्हा निसर्ग तुमच्या गरजांची काळजी घेतो आणि अनेकदा गरजेपेक्षा अधिक देतो. होय, जीवनात चढ-उतार येतातच. हरकत नाही. मनाला विनाकारण दुःख निर्माण करू देऊ नका. ध्यान आणि सुदर्शन क्रिया श्वसनतंत्र यांसारख्या आध्यात्मिक साधनांसोबत प्रज्ञा असणे आवश्यक आहे. तुम्ही विज्ञानाच्या मार्गाने या किंवा अध्यात्माच्या, दोन्ही शेवटी एकाच सत्यावर येतात : जेव्हा कोणतीही गोष्ट तुमच्यावर अधिराज्य गाजवत नाही, तेव्हा तुम्ही मुक्त आणि आनंदी होता..पुढे जाताना खरी आशा आहे. लोक आपली अंतर्गत शक्ती पुन्हा शोधत आहेत. बातम्यांमध्ये संघर्ष ऐकू येत असला, तरी जीवनाचा एक असा आयाम आहे जिथे जीवन शाश्वत आणि आनंदमय आहे. जीवनाच्या नाटकाचा आनंद घ्यायला शिका - एक अभिनेता म्हणून, दिग्दर्शक म्हणून किंवा फक्त साक्षीदार म्हणून.नव्या वर्षात हे लक्षात ठेवातुम्ही भाग्यवान आहात, तुमची गरज आहे आणि तुम्ही जगाला काहीतरी देण्यासाठी येथे आला आहात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.