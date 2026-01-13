आरोग्य

मागे वळून पाहताना...

२०२६ च्या स्वागतासाठी श्री श्री रविशंकर यांनी 'मी भाग्यवान आहे' हा विचार रुजवण्याचा संदेश दिला आहे. विज्ञान आणि अध्यात्माच्या समन्वयातून जीवनातील संघर्षापलीकडे असलेला शाश्वत आनंद कसा शोधावा, याचे मार्गदर्शन त्यांनी या लेखात केले आहे.
Lessons and Wisdom from the Past Year

Lessons and Wisdom from the Past Year

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गुरुदेव श्री श्री रविशंकर

चेतना तरंग

आत्ताच संपलेले वर्ष आपल्यापैकी प्रत्येकासाठी अनेक भेटवस्तू, अनेक धडे घेऊन आले. काही सुखद, काही कठीण. जीवनातील प्रत्येक गोष्ट ही उत्क्रांतीशील आहे, असेच आपण तिला पाहिले पाहिजे. काही असे क्षण आले असतील जे तुम्हाला नकोसे वाटले, काही अनुभव असे असतील जे टाळावेसे वाटले; पण तरीही त्या प्रत्येक अनुभवाने तुम्हाला बळ आणि शहाणपण दिले आहे. हे मान्य करण्यासारखे आहे, त्याला विरोध करण्यासारखे नाही. घडलेले झाकून ठेवू नका. जे झाले ते स्वीकारा, त्यातून शिका आणि पुढे चला.

Loading content, please wait...
lifestyle
New year
science
Life
Career

Related Stories

No stories found.