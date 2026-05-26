आरोग्य

चेतना तरंग : नेहमी आनंदात कसे राहावे?

परमानंदाचा खरा मार्ग: व्यापक दृष्टिकोन, देवावरील अढळ विश्वास आणि देण्याच्या वृत्तीने हृदय कोमल ठेवत शाश्वत आनंदाचा शोध
Spiritual Wellness: Finding Eternal Happiness Beyond Material Pleasures

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुदेव श्री श्री रविशंकर

परमेश्वराने तुम्हाला या जगातील सर्व लहान-सहान सुखे दिली आहेत. परंतु, त्यातील सर्वोच्च सुख, म्हणजेच तो शाश्वत आनंद (परमानंद), केवळ भगवंताच्या चरणी गेल्यासच मिळू शकतो. परमेश्वराला फसवण्याचा प्रयत्न करू नका. तुम्ही देवाला खूप कमी अर्पण करता आणि त्याबदल्यात जास्तीत जास्त मिळवण्याचा प्रयत्न करता, आणि हे त्याला चांगलेच माहीत असते. त्यामुळे तुमच्या प्रयत्नांमध्ये प्रामाणिक राहा. आनंदासाठी कोणतेही सोपे मार्ग शोधू नका. परमानंद मिळाला, की इतर गोष्टी आनंददायी वाटू लागतात. परंतु त्याशिवाय, तुम्हाला इतर कुठेही जो आनंद मिळतो, तो टिकून राहणे कठीण असते.

