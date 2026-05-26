चेतना तरंग : नेहमी आनंदात कसे राहावे?

गुरुदेव श्री श्री रविशंकरपरमेश्वराने तुम्हाला या जगातील सर्व लहान-सहान सुखे दिली आहेत. परंतु, त्यातील सर्वोच्च सुख, म्हणजेच तो शाश्वत आनंद (परमानंद), केवळ भगवंताच्या चरणी गेल्यासच मिळू शकतो. परमेश्वराला फसवण्याचा प्रयत्न करू नका. तुम्ही देवाला खूप कमी अर्पण करता आणि त्याबदल्यात जास्तीत जास्त मिळवण्याचा प्रयत्न करता, आणि हे त्याला चांगलेच माहीत असते. त्यामुळे तुमच्या प्रयत्नांमध्ये प्रामाणिक राहा. आनंदासाठी कोणतेही सोपे मार्ग शोधू नका. परमानंद मिळाला, की इतर गोष्टी आनंददायी वाटू लागतात. परंतु त्याशिवाय, तुम्हाला इतर कुठेही जो आनंद मिळतो, तो टिकून राहणे कठीण असते..परमानंद कसा टिकवून ठेवावा?आपल्याला दृष्टिकोन व्यापक करण्याची गरज आहे. आयुष्य तुमच्या जीवनात घडणाऱ्या लहान-सहान घटनांपेक्षा खूप मोठे आहे. तुमच्या चेहऱ्यावरील हसू हिरावून घेणाऱ्या गोष्टी म्हणजे त्या अप्रिय घटना, ज्या तुम्हाला आराम देत नाहीत किंवा ज्या दुःख घेऊन येतात. मात्र, तुम्ही या सुख-दुःखापेक्षा मोठे आहात, याची तुम्हाला जाणीव होते, तुमच्या दैनंदिन जीवनात घडणाऱ्या चांगल्या किंवा वाईट घटनांपेक्षा तुमचे अस्तित्व खूप मोठे आहे, हे तुम्हाला समजते, तेव्हा तुमच्या चेहऱ्यावरील हसू कधीच नाहीसे होणार नाही..दुसरे म्हणजे, तुम्हाला मार्ग दाखवण्यासाठी इथे एक शक्ती आहे, तुमची काळजी घेण्यासाठी कोणीतरी खंबीरपणे पाठीशी उभा आहे, हे तुम्हाला माहीत असते, तेव्हाही तुमचे हसू कधीच मावळत नाही.तिसरे म्हणजे, तुम्ही इथे फक्त देण्यासाठी आणि योगदान देण्यासाठी आला आहात, हे तुम्ही पाहता आणि तुमच्या स्वतःच्या गरजांपेक्षा तुमची जास्त गरज असलेले लोक या पृथ्वीवर आहेत, ही भावना तुम्हाला अशा कठीण प्रसंगातूनही पुढे जाण्याची शक्ती देते जिथे हसणे देखील कठीण होऊन बसते. .परमानंदाच्या स्थितीत पोहोचणे कठीण आहे. अनेक जन्मांनंतर तो तुमच्यामध्ये प्रकट होतो आणि तुम्ही त्या स्थितीत गेलात, की तिथून बाहेर पडणे त्याहूनही कठीण असते. आपण आयुष्यभर त्या आनंदाचा, त्या मूळ चैतन्याशी (परमेश्वराशी) एकरूप होण्याचा शोध घेत असतो; पण हे जग सतत त्यात अडथळा आणत राहते. आपल्या मूळ घरी (स्वतःमध्ये) न परतण्याचे अनेक अनाकलनीय मार्ग आहेत; कोट्यवधी प्रलोभने आणि विचलित करणाऱ्या गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला ध्येयाकडे जाण्यापासून रोखतात..आपण आपल्या मनाला लोभ आणि राग - ‘हे हवे’ किंवा ‘हे नको’ - यामध्ये गुंतवून जिवंत ठेवतो. हा परमानंद प्रकट होण्यासाठी मनाचा लय होणे आवश्यक आहे.सर्व देवांचे किंवा दिव्यत्वाचे निवासस्थान म्हणजे ‘परमानंद’ आहे. केवळ या मानवी शरीरातच तुम्ही या परमानंदाचे आकलन करू शकता आणि तो टिकवून ठेवू शकता. मानवी जन्म लाभून आणि असा (साधनेचा) मार्ग मिळूनही तुम्हाला त्याची अनुभूती आली नाही, तर तुमचे हे मोठे नुकसान आहे. आपल्या इच्छा, वासना आणि द्वेष यामुळे आपले हृदय कठोर बनते. तुमचे वागणे थोडेसे उद्धट असले तरी चालेल; पण तुमचे हृदय नेहमी कोमल राहिले पाहिजे. परमेश्वर तुमचे अंतःकरण पाहतो, तुमचे बाह्यरूप नाही. तुमच्या हृदयात कोणतीही घृणा किंवा वासना घर करू देऊ नका; त्याला गुलाबाच्या फुलासारखे नेहमी ताजे आणि कोमल ठेवा.तुम्ही एखाद्या व्यक्तीचा किंवा गोष्टीचा द्वेष करता, तेव्हा ते केवळ तुमचे हृदय कठोर करते आणि हा कठीणपणा पुन्हा मऊ होण्यासाठी खूप वेळ लागतो, ज्यामुळे तुम्ही खऱ्या आनंदापासून दूर राहता. मग तिथे परमानंद कसा बरे असेल?.या भौतिक जगातील कोणतीही गोष्ट तुम्हाला शाश्वत समाधान देऊ शकत नाही. बाहेर समाधान शोधल्याने शेवटी असमाधान आणि नकारात्मकता निर्माण होते आणि तुमची सजगता धूसर होते. ही नकारात्मकता कमाल पातळीवर पोहोचते, तेव्हा भरलेल्या ढगासारखी ती बरसून जाते आणि पुन्हा दिव्यत्वात विलीन होते.तुमच्या जीवनात दिव्यत्वाचा उदय होतो, तेव्हा असत्याकडून सत्याकडे, अंधाराकडून प्रकाशाकडे आणि जडत्वाकडून चैतन्याकडे होणारा बदल क्षणात घडतो. कठोर हृदय कधीही परमानंदाचा अनुभव घेऊ शकत नाही. म्हणून, परमानंदात राहण्यासाठी तुमचे हृदय नेहमी कोमल राहील याची खात्री करा! शेवटी, ‘नेहमी आनंदी कसे राहावे?’ या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे - त्यातील ‘नेहमी’ शब्द काढून टाका आणि तुम्ही आपोआप आनंदी व्हाल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.