Periods at early age: 'या' वयाच्या आधी मुलींना मासिक पाळी येणे आरोग्यासाठी धोकादायक, संशोधनातून माहिती समोर

लुईझियानामधील टुलेन युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांना आढळले की 1,773 महिलांना टाइप 2 मधुमेह होता आणि त्यापैकी 205 महिलांना हृदयाच्या समस्या होत्या. या सर्व महिला अशा होत्या ज्यांची मासिक पाळी 13 वर्षांहून कमी वयात सुरु झाली होती.

या महिलांना जास्त धोका होता

संशोधनात असे आढळून आले आहे की ज्या मुलींची मासिक पाळी 10 किंवा त्यापेक्षा कमी वयात सुरू झाली त्यांना टाइप 2 मधुमेहाचा धोका 32 टक्के जास्त, तर, हेच प्रमाण वयाच्या 11 व्या वर्षी मासिक पाळी आलेल्यांमध्ये 14 टक्के जास्त धोका आणि 12 व्या वर्षी मासिक पाळी आलेल्यांमध्ये 29 टक्के जास्त धोका असल्याचे आढळून आले. .

पण, या महिलांमध्ये कार्डियोवॅस्कुलर आजारपणांचा धोका मात्र कमीच होता, असंही निरीक्षणातून समोर आलं. (These women were at greater risk)