जन्मजात विकृतींमुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी राज्याच्या आरोग्य विभागाने उच्च जोखीम गर्भवतींसाठी 'अॅनॉमली स्कॅन' तपासणी अनिवार्य केली आहे. शासकीय व खासगी रुग्णालये, तसेच सोनोग्राफी केंद्रांना याबाबत स्पष्ट आदेश देण्यात आले असून, वेळीच निदान करून आवश्यक वैद्यकीय उपाययोजना करण्याचा उद्देश आहे. .गेले तीन वर्षे बालमृत्यूंचा अभ्यास केला असता, एकूण मृत्यूंपैकी ५ ते ६ टक्के मृत्यू हे जन्मजात व्यंग बालके जन्माला आल्याने होतो. अशी बालके जन्माला येऊ न देता, त्यांचा वेळीच वैद्यकीय गर्भपात करून बालमृत्यूला आळा घालण्याचा उद्देश त्यामागे आहे. 'अॅनॉमली स्कॅन' ही एक प्रकारची सोनोग्राफी तपासणी असून, त्याद्वारे गर्भातील विकृती ओळखता येतात. .ही तपासणी गरोदरपणात आठवड्याच्या १८ ते २० आठवड्यांच्या कालावधीत करण्यात येते. तर, २०२४-२५ पासून शासकीय रुग्णालयांत दुसऱ्या तिमाहीत (सेकंड ट्रायमेस्टर) 'अॅनॉमली स्कॅन'ची सुविधा मोफत उपलब्ध आहे. मात्र, खासगीमध्ये ही तपासणी सशुल्क आहे. तसेच, ५० टक्के प्रसूतिपूर्व व प्रसूतीनंतरच्या सेवा खासगी दवाखान्यांमधून दिल्या जात असल्याने खासगी रुग्णालयांनाही हे बंधनकारक करण्यासाठी सरकारने याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी केला आहे.