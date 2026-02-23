आरोग्य

उच्च जोखीम गर्भवती महिलांसाठी ‘अ‍ॅनॉमली स्कॅन’ सक्तीचे; बालमृत्यू टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व रुग्णालयांना निर्देश

High Risk Pregnancy Anomaly Scan: उच्च जोखीम गर्भवती महिलांमध्ये गर्भातील दोष वेळेत ओळखण्यासाठी राज्यातील सर्व रुग्णालयांमध्ये अॅनॉमली स्कॅन सक्तीचे करण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जन्मजात विकृतींमुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी राज्याच्या आरोग्य विभागाने उच्च जोखीम गर्भवतींसाठी 'अॅनॉमली स्कॅन' तपासणी अनिवार्य केली आहे. शासकीय व खासगी रुग्णालये, तसेच सोनोग्राफी केंद्रांना याबाबत स्पष्ट आदेश देण्यात आले असून, वेळीच निदान करून आवश्यक वैद्यकीय उपाययोजना करण्याचा उद्देश आहे.

