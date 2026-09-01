आरोग्य

मणक्याची बिनटाक्याची शस्त्रक्रिया

कंबरेतील मणक्यामधील डिस्क घसरणं, स्लिप डिस्क, चकती घसरणं हे शब्द आपण अनेकदा ऐकतो. यामुळे होणाऱ्या कंबरदुखी व सायटिका (मांडी व पोटरीत येणारी कळ) या सर्वसामान्य समस्या आहेत.
Stitchless Spine Surgery

Stitchless Spine Surgery

sakal

डॉ. जयदेव पंचवाघ
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कंबरेतील मणक्यामधील डिस्क घसरणं, स्लिप डिस्क, चकती घसरणं हे शब्द आपण अनेकदा ऐकतो. यामुळे होणाऱ्या कंबरदुखी व सायटिका (मांडी व पोटरीत येणारी कळ) या सर्वसामान्य समस्या आहेत. या आजारात, सुरुवातीला शस्त्रक्रियेशिवाय उपचार केले जातात हे खरं; पण तरीही वेदना सुरू राहिल्या, तर रुग्णांची परवड होते. शिवाय पायाकडे जाणाऱ्या नसा कायमस्वरूपी खराब होण्याची शक्यता निर्माण होते.

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