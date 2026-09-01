मणक्याची बिनटाक्याची शस्त्रक्रिया

कंबरेतील मणक्यामधील डिस्क घसरणं, स्लिप डिस्क, चकती घसरणं हे शब्द आपण अनेकदा ऐकतो. यामुळे होणाऱ्या कंबरदुखी व सायटिका (मांडी व पोटरीत येणारी कळ) या सर्वसामान्य समस्या आहेत. या आजारात, सुरुवातीला शस्त्रक्रियेशिवाय उपचार केले जातात हे खरं; पण तरीही वेदना सुरू राहिल्या, तर रुग्णांची परवड होते. शिवाय पायाकडे जाणाऱ्या नसा कायमस्वरूपी खराब होण्याची शक्यता निर्माण होते..योग्य रुग्णावर योग्य शस्त्रक्रिया करून हे आजार बरे होतात; परंतु जनमानसात या शस्त्रक्रियांविषयी बऱ्याच गैरसमजुती आहेत. अशा रुग्णांसाठी बिनटाक्याची मणक्याची शस्त्रक्रिया अत्यंत उपयुक्त ठरते.अत्यंत बारीक दुर्बीण (एंडोस्कोप), रेडिओ फ्रिक्वेन्सी लहरी व लेझर या प्रगत शास्त्रीय उपकरणांद्वारे कुठल्याही प्रकारची चिरफाड न करता रुग्ण वेदनामुक्त होऊ शकतो. ही अत्यंत आधुनिक शस्त्रक्रिया जगभरात सिद्ध झाली असली, तरी भारतात अनेक गरजू रुग्णांना या तंत्राविषयी माहिती योग्य पद्धतीनं दिली जात नाही. अनेक डॉक्टरांसाठीसुद्धा ही नवीन प्रकारची शस्त्रक्रिया आहे.कंबरेच्या दोन मणक्यांमध्ये असलेली डिस्क घसरल्यामुळे कंबरेत असह्य वेदना होतात. हीच डिस्क पायाकडे जाणाऱ्या नसेवर दाब आणू लागली, तर सायटिकाची असह्य वेदना पायात सुरू होते..डिस्क घसरण्याची लक्षणेकंबरदुखी : विशेषतः बसल्यावर किंवा पुढे वाकण्याचा प्रयत्न केल्यास असह्य कंबरदुखी होऊ शकते.सायटिका : घसरलेली चकती पायाकडे जाणाऱ्या नसेत खोलवर घुसली, तर कंबर, कुल्याचा भाग, मांडीचा मागचा भाग आणि पोटरीत असह्य वेदना पसरू शकतात. वेदनेबरोबरच मांडी व पायात मुंग्या जडपणा आणि बधिरपणा पसरू शकतो.क्लॉडिकेशन : घसरलेली चकती आणखी तीव्रतेने दाब आणू लागली, तर थोडे अंतर चालल्यावर कंबर, मांड्या, पोटऱ्या भरून येतात आणि दुखू लागतात. मुंग्या, जडपणा व बधिरपणा जाणवण्याची शक्यता असते. या लक्षणांमुळे रुग्णाला चालणं थांबवणं भाग पडतं.घोटा व पावलातील शक्ती कमी होणे : हा आजार असाच वाढत गेला, तर पायाच्या स्नायूंची कमजोरी येऊन कायमचा अशक्त होण्याची शक्यता असते, याला ‘फूट-ड्रॉप’ असेही म्हणतात..शस्त्रक्रियेची प्रक्रियाया शस्त्रक्रियेत एक अत्यंत बारीक (साधारण फाउंटन पेनच्या आकाराची) दुर्बीण रेडिओ फ्रिक्वेन्सी लहरी आणि लेझर किरण या प्रगत तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जातो. ही शस्त्रक्रिया फक्त लोकल अनेस्थेशिया देऊन (म्हणजे फक्त तेवढीच जागा बधिर करणं) केली जाते. काही रुग्णांना जनरल ॲनेस्थेशिया हवा असेल, तर तो देऊनसुद्धा ही करता येते. रुग्णाला अगदी चालत चालत येऊन टेबलावर पालथ झोपायला सांगितलं जातं..त्यानंतर ज्या भागातून स्पायनल एंडोस्कोप घसरलेल्या डिस्कपर्यंत हात ढकलायचा आहे, तेवढाच भाग इंजेक्शन देऊन बधिर करण्यात येतो. कंबरेच्या एक्स-रेच्या मार्गदर्शनाखाली (सी-आर्म) एक बारीक सुई काळजीपूर्वक आत ढकलली जाते. यात कुठंही स्नायूंची किंवा हाडांची चिरफाड करण्यात येत नाही.ज्या ठिकाणच्या नसेवर डिस्क घसरल्यामुळे दाब येत असतो, त्या भागात सुई जाऊन स्थिरावते. हे सर्व करताना हा भाग लोकल ॲनेस्थेशियानं बधिर केलेला असल्यामुळे रुग्णाला वेदना होत नाहीत. मात्र रुग्ण शुद्धीवर असतो.सुईचे टोक योग्य ठिकाणी असल्याची खात्री एक्स-रेमध्ये झाल्यावर बारीक एंडोस्कोप, म्हणजेच दुर्बीण या ठिकाणी सरकवण्यात येते. दुर्बिणीतून आतील भाग स्पष्ट दिसू लागतात. घसरलेली चकती, म्हणजेच डिस्कचा, नसेवर दाबला जाणारा तेवढाच भाग अगदी लहान उपकरणाद्वारे काढला जातो..रेडिओ फ्रिक्वेन्सी लहरी व लेझर किरण यांचा वापरसुद्धा हा भाग शोषून घेण्यासाठी होतो. डिस्कचा इतर भाग जागच्या जागीच ठेवला जातो आणि यामुळे संपूर्ण डेस्क न काढता फक्त नसांत घुसलेला आणि वेदना निर्माण करणारा भाग तेवढा निघून जातो आणि रुग्ण वेदनामुक्त होतो. शस्त्रक्रिया संपल्यावर दुर्बीण बाहेर काढून त्वचेतील लहान छिद्र एक पट्टी लावून बंद केलं जातं. म्हणजेच तिथं टाका घेण्याची गरज पडत नाही.शस्त्रक्रियेनंतर अवघ्या वीस मिनिटं ते तीस मिनिटांच्या काळात रुग्ण चालू शकतो आणि दोन तासांत घरीसुद्धा जाऊ शकतो. या शस्त्रक्रियेनंतर केवळ बारा तासांच्या विश्रांतीनंतर रुग्णाला नेहमीच काम करण्याची परवानगी दिली जाते. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मणक्याची हाडं आणि मणक्याला आधार देणाऱ्या स्नायूंना त्यात किंचितही धक्का लागत नाही आणि परिणामी मणक्याचं आरोग्य व रचना दोन्ही अबाधित राहतात..‘सक्सेस रेट’ काय आहे?बिनटाक्याच्या मणक्याच्या शस्त्रक्रियेबाबत हा प्रश्न मला वारंवार विचारला जातो, म्हणून त्याचं उत्तर इथं देत आहे : गेल्या दहा वर्षांमध्ये केलेल्या शस्त्रक्रियांच्या अभ्यासावरून योग्य प्रकारे व योग्य रुग्णांवर शस्त्रक्रिया केल्यास साधारण ९८ टक्के रुग्ण वेदनामुक्त झालेले आहेत, असा आत्तापर्यंतचा आमचा अनुभव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.