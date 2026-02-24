बिनटाक्याची मणक्याची शस्त्रक्रिया

आपल्याला माहीतच आहे, की कंबरेच्या दोन मणक्यांमधल्या चकत्या काही वेळा घसरतात. स्लीप्ड डिस्क किंवा घसरलेली गादी या नावानंही लोकांना याबद्दल माहिती आहे. काही वेळा त्या घसरलेल्या चकतीचा तुकडा शेजारच्या एखाद्या नसेत घुसतो किंवा दाब देऊ लागतो.सायटिकाच्या वेदना सुरू होऊ शकतात. या वेदनांतून मुक्ती मिळवायची, तर काही वेळा शस्त्रक्रियेला पर्याय नसतो. आज या शस्त्रक्रिया अत्याधुनिक उपकरणांनी केल्या जातात. शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर त्या ठिकाणी टाकासुद्धा घ्यावा लागत नाही..या अनुषंगानं एका रुग्णाचा अनुभव सांगतो. ‘डॉक्टर, या पायातील कळांनी माझं जीवन नकोसं झालं आहे. रोज सकाळी उठल्यापासून या वेदनेला आज मी कशी सामोरी जाणार, हा प्रश्न मला सतावतो बघा...’ एक साधारण चाळीशीतली स्त्री तिच्या सायटिकाला पूर्ण वैतागलेली आहे हे स्पष्टच दिसत होतं. त्या एका कॉम्प्युटर फर्ममध्ये अधिकारी आहेत. बराच काळ बैठं काम करत आल्या आहेत. कामाच्या प्रकारामुळे खूप वेळ बसून काम करणं क्रमप्राप्तच झालेलं आहे आणि तशातच कंबरदुखी व सायटिकाचा त्रास!.‘डॉक्टर, मी पंचेचाळीस वर्षांची आहे. चार वर्षांपासून कंबरदुखीचा त्रास सुरू झाला. सुरुवातीला फक्त कंबर दुखायची. त्यानंतर मात्र उजव्या बाजूला मांडीच्या मागच्या बाजूनं दुखायला लागलं. ही कळ मांडीतून पोटरीत व नंतर तळपायात उतरायला लागली. त्याबरोबर मुंग्या व झिणझिण्यासुद्धा येतात. थोडा वेळ बसले, तरी ही कळ सुरू होते. काही पावलं टाकल्यावर तर ही खूपच वाढते, या वेदना व मुंग्यांमुळे मला चालणे थांबवावे लागते.’त्या त्यांच्या सायटिकाचं वर्णन करत होत्या. त्यांना तपासल्यावर लक्षात आलं, की त्यांची उजव्या बाजूची L५ क्रमांकाची नस कुठंतरी दाबली गेलेली आहे. अशा केसेसमध्ये बऱ्याच वेळेला कंबरेच्या दोन मणक्यांमधली डिस्क (चकती) घसरलेली असते. घसरलेल्या चकतीचा एखादा तुकडा बाहेर येणाऱ्या नसेत घुसलेला असतो व त्यामुळे असह्य वेदना होत असतात..निदान व अत्याधुनिक उपचारवैद्यकीय तर्क प्रत्यक्षात खरा आहे का, हे बघण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचा एमआरआय करणं गरजेचं असतं. त्यांनी त्या भागातला ‘एमआरआय’ केल्यावर लगेचच स्पष्ट झालं, की त्यांच्या कंबरेच्या चार व पाच नंबरच्या मणक्यांमधील चकती घसरून उजव्या बाजूच्या L५ नसेत घुसली आहे.एमआरआय बघून मी रुग्णाला ही माहिती दिली, ‘हे पाहा, ही वेदना घालवायची असेल, तर छोटी शस्त्रक्रिया करणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत हा चकतीचा तुकडा आपण काढत नाही, तोपर्यंत या नसेतील वेदना अशाच चालू राहणार. खरे तर काही महिन्यांपूर्वीच ही शस्त्रक्रिया करण्याची गरज होती. कारण नसताना तुम्ही हे दुखणे सहन करत आहात.’.‘डॉक्टर- मला हे समजतं; पण लोक या शस्त्रक्रियांबाबत मला जे सांगायचे..’आता हे कथन मला नवीन नाही. कारण अगणित गैरसमज या प्रकारच्या शस्त्रक्रियांबाबत प्रचलित आहेत. ते प्रत्येक वेळी शांतपणेच दूर करावे लागतात.‘तुम्हाला सांगितलं तर आश्चर्य वाटेल; पण या शस्त्रक्रियेनंतर तुम्हाला त्वचेवर टाके घ्यावे लागणार नाहीत,’ मी म्हणालो. ‘मणक्याची ‘एंडोस्कोपी’ ही अत्याधुनिक प्रकारची शस्त्रक्रिया आहे. यात कंबरेच्या बाजूनं एक बॉलपेनच्या आकाराची दुर्बीण आम्ही चकतीमध्ये घालतो व घसरलेला तुकडा काढून घेतो..यात कुठल्याही प्रकारची चिरफाड करण्याची गरज नसते. एंडोस्कोपीनंतर टाका घेण्याची गरज नसते! या शस्त्रक्रियेत, गरज पडल्यास लेझर व रेडिओफ्रिक्वेन्सी लहरींचा उपयोग आम्ही करतो. रुग्ण अगदी त्याच दिवशी घरी जाऊ शकतो.’रुग्णाची घसरलेली चकती दुसऱ्याच दिवशी ‘एंडोस्कोपी’च्या साहाय्याने आम्ही काढली. चकतीचा बराच मोठा तुकडा L-५ नसेमध्ये रुतून बसला होता. या तुकड्यामुळे असह्य वेदना निर्माण होत होत्या. अर्थातच, व्यायाम व औषधांनी हा तुकडा नाहीसा होण्याचं कारणच नव्हतं.वाकण्याचे व्यायाम केल्याने प्रत्येक वेळेला हा तुकडा नसेत खोलवर घुसत होता. चकतीचा हा तुकडा काढल्यावर नस पूर्णतः वेदनामुक्त झाली. त्या दोनच दिवसांनी कामावर हजर झाल्या. मात्र, पूर्ण वेदनामुक्त होऊनच!.मणक्याची एंडोस्कोपीमणक्याच्या एंडोस्कोपीत एक पेनच्या आकाराचे ‘स्कोप’ (दुर्बीण) दोन मणक्यांमधल्या चकतीत सरकवण्यात येते. दुर्बीणीच्या बाजूला असलेल्या मार्गातून घसरलेली चकती काढून घेता येते. यात लेझर व रेडिओफ्रिक्वेन्सी लहरींचा उपयोग होतो. जिथून एंडोस्कोप (दुर्बीण) आत सरकवली जाते, त्या ठिकाणी बऱ्याच वेळेला टाका घेण्याची गरज नसते. (गरज पडल्यास क्वचित एखादा टाका घ्यावा लागू शकतो.) मणक्याची एंडोस्कोपी पद्धत आधुनिक असल्याने बऱ्याच रुग्णांना अजून माहीत नाही; परंतु ही अत्यंत सोपी अशी वेदनानिवारक शस्त्रक्रिया आहे.अर्थात त्याच वेळी हेसुद्धा लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, की मणक्याची प्रत्येकच शस्त्रक्रिया एंडोस्कोपीनं होत नाही. प्रत्येक सर्जरीत लेझर लागत नाही- किंबहुना जगात कुठेच लेझर वापरला जात नाही..कुठली शस्त्रक्रिया एंडोस्कोपीनं होऊ शकते ते अनेक वर्षांचा अनुभव असलेला तज्ज्ञ डॉक्टरच ठरवू शकतो. विशिष्ट केसमध्ये चुकीचा मार्ग वापरला तर फायद्यापेक्षा तोटासुद्धा होऊ शकतो. त्यामुळे हा लेख विशिष्ट ‘टेक्निक’चा उदोउदो करण्यासाठी नसून एंडोस्कोपी हा विशिष्ट केसमध्ये पर्याय ठरू शकतो, हा संदेश पोहचवण्यासाठी आहे हे लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं ठरेल. दुसऱ्या बाजूचा हा महत्त्वाचा मुद्दा मणक्याच्या शस्त्रक्रियांबाबत लोकांना अधिक कळावा म्हणून पुढच्या आठवड्यात लिहीन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.