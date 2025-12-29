Stomach Cancer in Young Adults: तरुणांनाही वाढतोय पोटाच्या कर्करोगाचा धोका; चुकीच्या खाण्याचा फटका, रुग्णसंख्या ८ टक्क्यांपर्यंत वाढली

Lifestyle Diseases in Youth: दूषित पाणी, बाहेरचे खाणे यामुळे जंतू पोटात गेल्याने पचनसंस्थेवर ताण येतो. त्यातच दारू, तंबाखू, स्मोकिंगमुळे पोटाचा अल्सर होतो. अनियंत्रित व असंतुलित खानपान, जंक फूड, तिखट-मसालेदार व प्रक्रिया केलेले अन्न, तसेच तंबाखू-गुटख्याच्या सेवनामुळे पोटाच्या कर्करोगाचा जोखीम वाढली आहे. पोटाचा कर्करोग तरुणांनाही गाठत असून ही चिंतेची बाब ठरली आहे.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेडिकल) रुग्णांच्या निरीक्षमातून मागील पाच वर्षांत पोटाच्या कर्करोगाचे प्रमाण सुमारे ३ टक्क्यांनी वाढले आहे. पूर्वी एकूण सर्वच कर्करोग रुग्णांपैकी ५ टक्के रुग्ण पोटाच्या कर्करोगाचे दिसून येत होते. आता ही संख्या ८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे..मेडिकलमधील कर्करोग विभागात (रेडिओथेरपी विभाग) दरवर्षी सरासरी अडीच हजारांवर कर्करोगाचे नवे रुग्ण नोंदवले जातात, तर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कर्करोग रुग्णालयात दरवर्षी सुमारे साडेपाच हजार रुग्ण कर्करोगावरील उपचारासाठी दाखल होतात. यापैकी अंदाजे ६१६ रुग्ण पोटाच्या कर्करोगाचे असून यात तरुणांचाही समावेश असल्याची माहिती तज्ज्ञांनी दिली..Oral Cancer Risk Prediction: जनुकांद्वारे समजेल कुणाला तोंडाच्या कर्करोगाचा धाेका; टाटा मेमोरियल सेंटर व ‘अॅक्ट्रेक’चे संशोधन.पोट व आतड्याच्या आजारास अलीकडे हेलिकोबॅक्टर पायलोरी बॅक्टेरिया कारणीभूत ठरत आहे. एच पायलोरीमुळे पोटाचा अल्सर होतो. या अल्सरवर औषध प्रभावी ठरते. परंतु, 'एच पायलोरी" जंतू जठरात राहिले तर लिम्फोमा किंवा ऍडिनोकासिर्नोमा हे दोन प्रकारचे कॅन्सर होऊ शकतात. ही बाब संशोधनातून स्पष्ट झाली आहे.याकडे दुर्लक्ष करू नका, असा सल्ला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रेडिओथेरपी विभागाचे प्रमुख डॉ. अशोक दिवाण यांनी दिला..लठ्ठपणाही ठरतो कारणीभूतहेलिकोबॅक्टर पायलोरी (एच. पायलोरी) या जंतुसंसर्गामुळे पोटाच्या आतल्या पेशींची अनियंत्रित वाढ होते आणि कर्करोगाचा धोका निर्माण होतो. यासोबतच मद्यपान, लठ्ठपणा, ऑटोइम्यून आजार व कौटुंबिक इतिहासदेखील कारणीभूत असतो. सुरुवातीच्या टप्प्यात या आजाराची लक्षणे सौम्य असल्याने अनेक रुग्ण दुर्लक्ष करतात..National Cancer Awareness Day 2025: दररोजच्या 'या' ७ छोट्या सवयींनी टाळता येतो कॅन्सरचा धोका.ही लक्षणे धोकादायकसतत पोटदुखीअॅसिडिटीवजन घटणेभूक न लागणेउलट्या होणेथकवा जाणवणेमलाद्वारे रक्त जाणे.कर्करोगाकडे बघताना आजही समाजात गैरसमज आहेत. ग्रामीण भागात अजूनही अंधश्रद्धा आहे. जडीबुटीवर विश्वास ठेवून वेळ वाया घालवला जातो. उशिरा निदान झाल्याने आजार कर्करोग तिसऱ्या-चौथ्या टप्प्यात पोहोचतो. मेडिकलमध्ये सर्व तपासण्या व उपचार मोफत असून, शासकीय आरोग्य योजनांचाही लाभ दिला जातो. त्यामुळे लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच तपासणी करून घ्यावी. - डॉ. अशोक दिवाण, विभागप्रमुख, कर्करोग विभाग, मेडिकल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.