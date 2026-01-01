आरोग्य

Stress Free Life Benefits: तणावमुक्त जीवन हा आरोग्याचा पाया; मुंबईमधील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मत

Stress-Free Living Is the Foundation of Good Health: तणावमुक्त जीवन हे निरोगी शरीर आणि मनासाठी किती महत्त्वाचे आहे, यावर मुंबईतील तज्ज्ञ डॉक्टरांनी दिलेले सखोल मत जाणून घ्या.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवीन वर्षात केवळ शारीरिक तंदुरुस्ती राखणे गरजेचे नाही; तर शरीरासोबत मेंदूचे आरोग्य जपणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सततचा ताण, अपुरी झोप, मोबाईल व स्क्रीनचा अतिवापर यामुळे स्मरणशक्ती, लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता आणि मानसिक स्वास्थ्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे नवीन वर्षात दररोज चांगली आणि पुरेशी झोप, ध्यान-प्राणायाम, वाचन, हलका व्यायाम आणि संतुलित आहार यामुळे मेंदू सक्रिय व निरोगी राहतो. विस्मरण, डोकेदुखी, चक्कर येणे किंवा झोपेच्या समस्या दुर्लक्षित न करता वेळेवर तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. नवीन वर्षात 'निरोगी मेंदू' हा आरोग्याचा पाया ठरू शकतो, असे मत न्यूरोसर्जन व्यक्त करतात.

