Stress Free Life Benefits: तणावमुक्त जीवन हा आरोग्याचा पाया; मुंबईमधील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मत

नवीन वर्षात केवळ शारीरिक तंदुरुस्ती राखणे गरजेचे नाही; तर शरीरासोबत मेंदूचे आरोग्य जपणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सततचा ताण, अपुरी झोप, मोबाईल व स्क्रीनचा अतिवापर यामुळे स्मरणशक्ती, लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता आणि मानसिक स्वास्थ्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे नवीन वर्षात दररोज चांगली आणि पुरेशी झोप, ध्यान-प्राणायाम, वाचन, हलका व्यायाम आणि संतुलित आहार यामुळे मेंदू सक्रिय व निरोगी राहतो. विस्मरण, डोकेदुखी, चक्कर येणे किंवा झोपेच्या समस्या दुर्लक्षित न करता वेळेवर तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. नवीन वर्षात 'निरोगी मेंदू' हा आरोग्याचा पाया ठरू शकतो, असे मत न्यूरोसर्जन व्यक्त करतात. .नवीन वर्षात फिट राहण्यासाठी व्यायामात विविधता आणा (चालणे, धावणे, योग, दोरीउड्या), संतुलित आहार घ्या (प्रथिने, कर्बोदके, फळे, भाज्या), पुरेसे पाणी प्या, पुरेशी झोप घ्या आणि त्यात सातत्य ठेवा. त्यामुळे तुम्हाला ऊर्जावान आणि निरोगी राहण्यास मदत होईल, असा सल्ला दिला जात आहे..अशी घ्या त्वचेची काळजीदिवसाची सुरुवात चेहरा स्वच्छ करण्यापासून करावी. त्वचा सामान्य असली हे तेल किंवा क्रीम त्वचेतील ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत करते. उन्हात घराबाहेर पडण्यापूर्वी सूर्यापासून त्वचेचे रक्षण करणारे लोशन वापरणे गरजेचे आहे, असे त्वचाविकारतज्ज्ञ डॉ. पूजा गोलवाड यांनी सांगितले..वयोमानानुसार व शरीराच्या क्षमतेनुसारच व्यायामाचे वेळापत्रक ठरवावे. काही त्रास जाणवत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.- डॉ. निळकंठ धामणसकर, अस्थिरोगतज्ज्ञबदललेल्या जीवनशैलीमुळे हृदयरोगांचे प्रमाण वाढत आहे. योग्य सवयींमुळे ते टाळता येऊ शकते. दररोज किमान ३० मिनिटे चालावे.- डॉ. राहुल गुप्ता, संचालक, इंटरवेशनल कार्डिओलॉजी.