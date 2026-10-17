ताणतणाव महिलांच्या गायनेकोलॉजिकल हेल्थसाठी किती घातक आहे? डॉक्टरांनी सांगितली महत्वाची माहिती...

Gynecological Health: धकाधकीच्या आणि धावपळीच्या आजच्या जीवनशैलीमध्ये ताणतणाव (Stress) हा जवळपास प्रत्येकाच्याच आयुष्याचा एक भाग बनला आहे. पण, हा ताण फक्त मानसिक आरोग्यापुरता मर्यादित नसून तो महिलांच्या शारीरिक आरोग्यासाठी, विशेषतः गायनेकोलॉजिकल हेल्थ (Gynecological Health) साठी अत्यंत घातक ठरत आहे. ऑफिसमधील कामाचा ताण, घर-परिवाराची जबाबदारी आणि इतर अपेक्षांचे ओझे महिलांच्या शरीरावर आणि हार्मोन्सवर वाईट परिणाम घडवून आणत आहे.स्त्रीरोग तज्ज्ञांच्या मते, अनेक महिलांना या गोष्टीची कल्पनाच नसते की, दीर्घकाळ टिकून राहणारा हा मानसिक ताण त्यांची गर्भधारणा क्षमता (Fertility) आणि मातृत्वाचे स्वप्न कसे धोक्यात आणत आहे. या गंभीर समस्येची सविस्तर माहिती आणि तज्ज्ञांनी दिलेले महत्त्वाचे सल्ले खालीलप्रमाणे आहेत..सततच्या तणावामुळे उद्भवणाऱ्या प्रमुख शारीरिक समस्याजेव्हा एखादी महिला सतत किंवा दीर्घकाळ तणावाखाली असते, तेव्हा तिच्या शरीरात अनेक प्रकारच्या शारीरिक व हार्मोनल गुंतागुंती निर्माण होऊ लागतात. यात प्रामुख्याने खालील समस्यांचा समावेश होतो-अनियमित पाळी: मासिक पाळी वेळेवर न येणे, उशिरा येणे किंवा सायकल पूर्णपणे बिघडणे.वेदनादायक पाळी: मासिक पाळीच्या काळात तीव्र पोटदुखी किंवा अतिशय जास्त रक्तस्राव (Heavy Bleeding) होण्याचा त्रास जाणवणे..Vitamin D Deficiency : हाडे ठिसूळ होण्यापूर्वीच सावध व्हा! Vitamin D च्या कमतरतेमुळे जडतात 'हे' 7 गंभीर आजार.गर्भधारणेत अडथळे: तणावामुळे शरीरातील संप्रेरकांचे संतुलन बिघडल्यामुळे महिलांमध्ये गर्भधारणा होण्याची शक्यता (Fertility Rate) कमालीची रोडावते.विशेष म्हणजे, तणाव हा थेटपणे एखाद्या मोठ्या आजाराला जन्म देत नाही. पण, यातील खरा धोका हा आहे की महिला, शरीरात दिसणारी किंवा जाणवणारी लक्षणे दुर्लक्षित करतात आणि डॉक्टरांकडे जाण्यास उशीर करतात. यामुळे छोट्या वाटणाऱ्या समस्या आतल्या आत वाढत जाऊन गंभीर रूप धारण करतात..तणाव नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रभावी उपाय आणि जीवनशैलीत बदलजर महिलांनी वेळेतच आपल्या जीवनशैलीत योग्य बदल केले आणि तणावावर नियंत्रण मिळवले, तर अनेक गंभीर आजारांपासून सहज बचाव होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते खालील सवयींचा अंगिकार करावा-पुरेशी झोप: दररोज रात्री कमीत कमी सात ते आठ तासांची गाढ आणि शांत झोप घेणे आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.नियमित दिनचर्या: झोपण्याची, उठण्याची आणि जेवणाची वेळ रोज निश्चित ठेवावी. वेळेवर खाण्या-पिण्याच्या सवयी शरीराला तंदुरुस्त ठेवतात..शारीरिक व्यायाम: दररोज नियमितपणे चालणे (Walking), हलका व्यायाम किंवा योगासने आपल्या डेली रूटीनमध्ये समाविष्ट करा.मेडिटेशन: दररोज किमान दहा मिनिटे ध्यान (Meditation) करा आणि दीर्घ श्वासोच्छ्वास करण्याचे व्यायाम (Deep Breathing Exercises) केल्याने मनाला कमालीची शांती मिळते..स्त्रीरोग तज्ज्ञांचा सल्ला: महिलांनी कधी सावध व्हावे?शरीरात होणारे बदल ओळखून वेळीच पावले उचलणे गरजेचे असते. जर खालील लक्षणे दिसून आली, तर कोणत्याही प्रकारचा उशीर न करता लगेच स्त्रीरोग तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा-- जर सलग तीन महिने मासिक पाळी पूर्णपणे बंद राहिली तर.- मासिक पाळीच्या काळात प्रमाणापेक्षा जास्त रक्तस्राव होत असल्यास.- किंवा मासिक पाळीची सायकल अचानक पूर्णपणे बदलल्यास.जुनाट आणि अनियंत्रित तणाव महिलांच्या आरोग्याचा कणा मोडून काढू शकतो. पण, योग्य आहार, सकारात्मक विचारसरणी, योगासने आणि पुरेशा विश्रांतीच्या साहाय्याने तणावावर मात करता येऊ शकते. वेळेवर योग्य ती काळजी घेतल्यास अनेक मोठ्या आजारांपासून स्वतःचे रक्षण करणे शक्य होते, असे डॉक्टर आवर्जून सांगतात..Heart Health: झिरो शुगर ड्रिंक्स \nहृदयासाठी सुरक्षित आहेत का? जाणून घ्या कार्डिओलॉजिस्टचा महत्वाचा सल्ला! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.