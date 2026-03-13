Music Therapy for Stress Relief: संगीताच्या सहाय्याने तणावमुक्ती; ‘एमएमआर’मध्ये वैदिक ज्ञानावर आधारित अनोखे हेल्थ सेंटर

Vedic Healing Health Center India: तणाव, जीवनशैलीशी संबंधित आजार आणि मानसिक आरोग्य यावर लक्ष केंद्रित करीत राज्य सरकारने काही महत्त्वाच्या आरोग्य योजनांची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात याची माहिती दिली आहे.सातारा जिल्ह्यातील दरे परिसरात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गावात निसर्गोपचार केंद्र उभारण्यात येणार आहे. तसेच मुंबई महानगर प्रदेशात वैदिक ज्ञान आणि भारतीय संगीत परंपरेवर आधारित आरोग्य उत्कृष्टता केंद्रे विकसित करण्यात येणार आहेत. .सितार आणि ढोल ही वाद्ये तसेच राग, मंत्र यांच्या सहाय्याने तणाव, चिंता, निद्रानाश आणि जुनाट आजारांवर उपचार करण्याचा प्रयत्न या केंद्रांत होणार आहे. आरोग्यसेवा मजबूत करण्यासाठी 'प्रगती योजना' राबवण्यात येणार आहे. कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयविकार यांसारख्या गंभीर आजारांचे लवकर निदान व्हावे, यासाठी ग्रामीण भागात दरवर्षी तपासणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. .Yoga For Stress: सततच्या ताणामुळे कॉर्टिसोल वाढतंय? 'ही' सोपी योगासने टेन्शनही करतील दूर अन् हृदयही ठेवतील निरोगी.यासाठी आशियाई विकास बँकेच्या मदतीने ४,५०० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी 'डिजिटल महाराष्ट्र डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञान' मोहीम सुरू केली जाईल. यामुळे आरोग्यसेवांवर तत्काळ देखरेख ठेवणे आणि निर्णय प्रक्रिया सुलभहोणे अपेक्षित आहे.राज्यातील २९ महापालिका, २४७ नगर परिषदा आणि १४७ नगरपंचायतींमध्ये आरोग्य कार्यक्रमांचे समन्वय साधण्यासाठी शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली जाणार आहे..आरोग्य क्षेत्रात तज्ज्ञ मनुष्यबळउच्च दर्जाचे प्रशिक्षण आणि संशोधन वाढवण्यासाठी नागपूर येथे 'महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य संस्था' स्थापन करण्यात येणार आहे. ही संस्था भारतीय व्यवस्थापन संस्था आणि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या धर्तीवर उभारण्यात येईल, सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात तज्ज्ञ मनुष्यबळ तयार करणे हा यामागील उद्देश आहे..Stress Anxiety Mental Reset Tips: ताणतणाव आणि चिंता तुम्हाला थकवत आहे? 'हे' 6 दैनंदिन उपाय तुमच्यासाठी ठरतील 'मेंटल रिसेट'.आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना याअंतर्गत उपचारांची संख्या १,३५६ वरून २,२९९ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मान्यताप्राप्त रुग्णालयांची संख्या१,७९२ वरून ४,५२७ इतकी करण्यात आली आहे. महागड्या अवयव प्रत्यारोपणासाठी २२ लाख रुपयापर्यंतचा खर्च राज्य आरोग्य हमी संस्थेच्या राखीव निधीतून देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.