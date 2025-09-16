आरोग्य

Students' Mental Health Alert: स्पर्धा आणि अभ्यासाच्या तणावामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम – आरोग्य विभागाची माहिती

Academic Pressure: स्पर्धा आणि अभ्यासाच्या तणावामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होत असून, आरोग्य विभागाने काळजी आणि उपाय सुचवले आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तणावात वाढ झाल्याचे आरोग्य विभागाच्या अहवालातून समोर आले आहे. राज्य आरोग्य विभागाने शालेय विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याबाबत एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार, केवळ एका वर्षात शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये तणावाच्या प्रकरणांमध्ये १६० टक्के वाढ झाली आहे. विद्यार्थ्यांमधील वाढत्या ताणाबद्दल डॉक्टरही चिंतेत आहेत, तर मानसोपचारतज्ज्ञ वाढती स्पर्धा, अभ्यासाचे ओझे, मुलांचे खेळाच्या मैदानांपासूनचे अंतर आणि मोबाईल फोन ही मुख्य कारणे मानली आहेत.

