आरोग्य

Sudden Underarm Pain: काखेत अचानक दुखायला लागलंय? साधी वेदना समजून दुर्लक्ष करू नका; 'या' कारणांमुळे होऊ शकतो त्रास

SUDDEN PAIN IN UNDER ARM CAUSES: काखेत लसिका ग्रंथी, स्नायू आणि नसांचा भाग असल्याने काही वेळा संसर्ग किंवा सूजेमुळेही वेदना जाणवू शकतात.
Sudden Underarm Pain Causes, Symptoms and Warning Signs

Sudden Underarm Pain Causes, Symptoms and Warning Signs

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

PAINFUL ARMPIT LUMP; WHEN TO SEE A DOCTOR: आपल्याला होत असलेलं मान, पाठ, हात, पाय किंवा पोट दुखणं हे तर नेहमीचंच असतं. पण कधी तरी अचानक तुमची काख दुखत असल्याचा अनुभव तुम्हाला आलाय का? बऱ्याचदा हा त्रास जास्त व्यायाम केल्यामुळे, हातावर ताण आल्यामुळेही होऊ शकतो. पण, काखेत लसिका ग्रंथी (Lymph Nodes), स्नायू (Muscles)आणि नसांचा भाग (Blood Vessels) असल्याने काही वेळा संसर्ग किंवा सूजेमुळेही वेदना जाणवू शकतात. त्यामुळे काखदुखी नेमकी कशामुळे होते आणि कोणती लक्षणं दिसल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.

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