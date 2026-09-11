Sudden Underarm Pain: काखेत अचानक दुखायला लागलंय? साधी वेदना समजून दुर्लक्ष करू नका; 'या' कारणांमुळे होऊ शकतो त्रास

PAINFUL ARMPIT LUMP; WHEN TO SEE A DOCTOR: आपल्याला होत असलेलं मान, पाठ, हात, पाय किंवा पोट दुखणं हे तर नेहमीचंच असतं. पण कधी तरी अचानक तुमची काख दुखत असल्याचा अनुभव तुम्हाला आलाय का? बऱ्याचदा हा त्रास जास्त व्यायाम केल्यामुळे, हातावर ताण आल्यामुळेही होऊ शकतो. पण, काखेत लसिका ग्रंथी (Lymph Nodes), स्नायू (Muscles)आणि नसांचा भाग (Blood Vessels) असल्याने काही वेळा संसर्ग किंवा सूजेमुळेही वेदना जाणवू शकतात. त्यामुळे काखदुखी नेमकी कशामुळे होते आणि कोणती लक्षणं दिसल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे..काखेत दुखण्याची सामान्य कारणं कोणती?स्नायूंवर ताण येणे: जास्त व्यायाम, वजन उचलणे किंवा हातांची जास्त हालचाल केल्यामुळे काखेच्या आसपासच्या स्नायूंवर ताण येऊ शकतो.लसिका ग्रंथींना सूज येणे: सर्दी, घसा दुखणे किंवा शरीरातील इतर संसर्गादरम्यान काखेतील लसिका ग्रंथी सुजतात. त्यामुळे त्या भागात दुखणे किंवा स्पर्श केल्यावर वेदना होऊ शकतात.शेव्हिंगमुळे त्वचेची जळजळ: काखेतील केस काढताना त्वचेवर कट, लालसरपणा किंवा जळजळ होऊ शकते..डिओड्रंट किंवा स्किनकेअर उत्पादनांची अॅलर्जी: काही उत्पादनांमुळे त्वचेवर पुरळ, खाज किंवा जळजळ होऊन काखेत वेदना जाणवू शकतात.फोड किंवा सिस्ट: काखेत फोड, सिस्ट किंवा स्थानिक संसर्ग झाल्यास त्या ठिकाणी दुखू शकते.नसांवर दबाव: खांदा किंवा हाताच्या भागातील नसांवर दबाव आल्यास वेदना काखेपर्यंत जाणवू शकतात..'ही' लक्षणं दुर्लक्षित करू नकाकाखेत सूज येणेत्या भागात लालसरपणा किंवा जळजळस्पर्श केल्यावर जास्त दुखणेकाखेत गाठ जाणवणेताप येणेवेदना खूप जास्त असणे किंवा सतत राहणेहाताची हालचाल करण्यास त्रास होणे.काखेतील दुखण्याचा स्तनांच्या आरोग्याशीही संबंध?काही वेळा काखेतील दुखणे किंवा गाठ यांचा संबंध स्तनांच्या आरोग्याशीही असू शकतो. कारण काखेतील लसिका ग्रंथींचा स्तनांच्या भागाशी संबंध असतो. स्तनाला संसर्ग, सिस्ट किंवा इतर काही समस्या असल्यास काखेत दुखणे, सूज किंवा गाठ जाणवू शकते. त्यामुळे काखेत गाठ किंवा सूज बराच काळ राहिली आणि स्तनांच्या भागातही काही बदल जाणवले, तर डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन तपासणी करून घेणे महत्त्वाचे आहे..सौम्य काखदुखीवर काय उपाय करता येतील?पुरेशी विश्रांती घ्यादुखत असलेल्या भागावर कोमट पाण्याची शेक द्याकाही दिवस जास्त व्यायाम किंवा वजन उचलणं टाळाकाखेची स्वच्छता व्यवस्थित ठेवाखूप घट्ट कपडे घालणं टाळात्वचेवर जळजळ होत असल्यास संबंधित डिओड्रंट किंवा उत्पादनाचा वापर थांबवागरज असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने वेदनाशामक औषधं घ्या.काखेतील लसिका ग्रंथींना सूज का येते?लसिका ग्रंथी शरीराला संसर्गापासून वाचवण्यासाठी काम करतात. शरीरात संसर्ग किंवा काही प्रकारची सूज झाल्यास या ग्रंथींना सूज येऊ शकते. काखेतील लसिका ग्रंथींना सूज आल्यास तिथे छोटी गाठ, दुखणे किंवा हात लावल्यावर त्रास जाणवू शकतो. अनेकदा संसर्ग बरा झाल्यानंतर ही सूजही कमी होते. मात्र, गाठ किंवा सूज बराच काळ राहिली, वाढत गेली किंवा त्यासोबत इतर त्रास जाणवला, तर डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन तपासणी करून घेणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.