Summer Eye Care: उन्हाळ्यात डोळ्यांत पाणी येणे, कोरडेपणा आणि जळजळ जाणवते? मग 'अशी' घ्या योग्य काळजी

उन्हाळा सुरू होताच वाढलेली उष्णता, धूळ आणि सूर्याच्या तीव्र किरणांमुळे डोळ्यांच्या तक्रारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. विशेषतः डोळ्यांतून पाणी येणे, कोरडेपणा, जळजळ, डोळे कोरडे पडणे आणि अॅलर्जी यांसारख्या समस्यांनी नागरिक त्रस्त झाले आहेत. लहान मुलांमध्येही या तक्रारी वाढल्याचे निरीक्षण नेत्ररोग तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे..उन्हाळ्यात उष्णतेमुळे आणि वातानुकूलित यंत्रणेच्या (एसी) वापरामुळे डोळ्यांतील ओलावा कमी होतो. त्यामुळे डोळे कोरडे पडण्याची समस्या निर्माण होते. यामध्ये डोळ्यांत खडे गेल्यासारखे वाटणे, लालसरपणा आणि जळजळ अशी लक्षणे दिसतात. तसेच, उन्हातील तीव्र अल्ट्राव्हायोलेट (युव्ही) किरणांमुळे फोटोकैराटायटिस'चा धोका वाढतो. यामुळे डोळ्यांच्या पारदर्शक पडद्यावर (कॉर्निया) परिणाम होऊन डोळ्यांत वेदना, अंधूक दिसणे आणि रेती गेल्यासारखे वाटते. तसेच उन्हाळ्यात जलतरण तलावाचा.वापर वाढल्याने 'कंजंक्टिव्हायटिस' (डोळे येणे) या संसर्गजन्य आजाराचे प्रमाणही वाढते. यामध्ये डोळे लाल होणे, खाज येणे आणि चिकट पाणी येणे अशी लक्षणे असलेले रुग्ण आढळून येत आहेत, अशी माहिती नेत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. संजय टेकवडे यांनी दिली..याचे करा पालनउन्हात बाहेर पडताना सूर्यकिरणांपासून डोळ्यांचे संरक्षण असलेले चष्मे वापरा.मोठ्या काठाची टोपी वापरल्यास डोळ्यांवर येणाऱ्या किरणांचा प्रभाव कमी होतो.शरीरात पाण्याची कमतरता होऊ नये यासाठी भरपूर पाणी प्या.वातानुकूलित यंत्रणेची (एसी) हवा थेट चेहऱ्यावर येणार नाही याची काळजी घ्या.सकाळी ११ ते ४ या वेळेत शक्यतो बाहेर जाणे टाळा, कारण या वेळेत सूर्यकिरणांची तीव्रता अधिक असते.डोळ्यांत कोरडेपणा किंवा जळजळ जाणवल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने 'आर्टिफिशियल टीअर्स'चा वापर करा.दिवसभर उन्हात फिरल्यानंतर घरी आल्यावर डोळ्यांवर थंड पाणी मारल्याने आराम मिळतो..उन्हामुळे मुलांच्या डोळ्यांच्या बुबुळांना तीव्र दीर्घकालीन अॅलर्जिक दाह (व्हर्नल केराटो कंजंक्टिव्हायटिस) दिसून येतो. यामध्ये डोळ्यांना लाली येते, तर प्रौढांमध्ये खासकरून प्रवास करणाऱ्यांमध्ये डोळे चुरचुरणे, लाल होणे, धुळीची अॅलर्जी, डोळ्यांना पाणी येणे हे त्रास दिसून येत आहेत. त्यासाठी बाहेर पडताना टोपी, गॉगल, हेल्मेट वापरा. दिवसातून तीन ते चार वेळा थंड पाण्याने डोळे धूवा. अॅलर्जी असल्यास नेत्रविकारतज्ज्ञांना दाखवा. - डॉ. सतीश शितोळे, सहयोगी प्राध्यापक, नेत्रविकार विभाग, ससून रुग्णालय.