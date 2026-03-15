Summer Health Tips: उन्हाळा आला…आरोग्याची काळजी घ्या! तब्येत सांभाळण्यासाठी काय खावं, काय टाळावं ते जाणून घ्या

Healthy Lifestyle Tips for Summer Season: उन्हाळ्याची चाहूल लागली की शरीराची काळजी घेणं आणखी महत्त्वाचं होतं. तापमान वाढल्यामुळे शरीरावर उष्णतेचा ताण येतो. त्यामुळे या काळात आहार, पाणी पिण्याच्या सवयी आणि रोजची दिनचर्या थोडी बदलली, तर तब्येत सहज चांगली ठेवता येते..उन्हाळ्यात काय खावे?उन्हाळ्यात पाण्याचे प्रमाण जास्त असलेले पदार्थ खाणे फायदेशीर ठरते. कलिंगड, खरबूज, काकडी, द्राक्षे आणि पपई यांसारखी फळे शरीराला थंडावा देतात आणि पाण्याची कमतरता होऊ देत नाहीत.दररोज ताक, लिंबूपाणी किंवा नारळपाणी पिणेही चांगले. यामुळे शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन टिकून राहते आणि थकवा कमी होतो.अन्नाच्या बाबतीत हलके आणि पचायला सोपे पदार्थ खाण्यावर भर द्यावा. मूगडाळ, भाजीपाला, सॅलड, भात-दही यांसारखे पदार्थ उन्हाळ्यात शरीराला योग्य पोषण देतात. काकडी, टोमॅटो आणि पालेभाज्यांचे सॅलड खाल्ल्याने शरीराला आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि खनिजे मिळतात..उन्हाळ्यात काय खाणं टाळावे?उन्हाळ्यात जास्त तळलेले, खूप तिखट किंवा मसालेदार पदार्थ खाणं टाळा. जंक फूड, जास्त प्रमाणात चहा किंवा कॉफी घेणंही शरीरासाठी त्रासदायक ठरू शकतं..उन्हाळ्यात कोणता व्यायाम करावा?या काळात व्यायाम करताना वेळ आणि प्रकार दोन्ही महत्त्वाचं असतात. सकाळी लवकर २० ते ३० मिनिटं चालणं हा उत्तम व्यायाम ठरतो.योग आणि प्राणायाम देखील फायदेशीर असतात. अनुलोम-विलोम, कपालभारती आणि भ्रामरी यांसारखे प्राणायाम केल्यानं शरीराला शांतता मिळते आणि ऊर्जा टिकून राहते.याशिवाय हलका व्यायाम, स्ट्रेचिंग, सायकलिंग किंवा हलके जॉगिंगही करता येते. मात्र दुपारच्या कडक उन्हात व्यायाम करणे टाळावे, कारण उष्माघाताचा धोका वाढू शकतो..उन्हाळ्यात कपडे कसे असावेत?उन्हाळ्यात सैल आणि सूती कपडे घालणं सर्वात योग्य असतं. कापसाचे कपडे घाम पटकन शोषतात आणि शरीराला थंड ठेवतात.हलके रंग जसंकी पांढरे, फिकट निळे किंवा इतर फिकट रंग निवडले तर उष्णता कमी जाणवते. बाहेर जाताना डोक्यावर टोपी किंवा कॅप वापरली तर उन्हापासून संरक्षण मिळतं. तसंच सूर्यप्रकाशात सनग्लासेस वापरल्याने डोळ्यांचीही काळजी घेतली जाते..उन्हाळ्यात कोणत्या सवयी ठेवाव्यात?दररोज पुरेसे पाणी पिणे ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. साधारण ३ ते ४ लिटर पाणी पिण्याचा प्रयत्न करा.दुपारच्या वेळेत हलकी फळं किंवा सॅलड खाणं शरीरासाठी चांगलं ठरतं. शक्य असल्यास दुपारी १२ ते ४ या वेळेत थेट उन्हात जाणं टाळा. तसंच रोज ७ ते ८ तासांची पुरेशी झोप घेणंही गरजेचं आहे.उन्हाळ्यात योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि चांगल्या सवयी अंगीकारल्या तर उष्माघात, थकवा आणि डिहायड्रेशनसारख्या समस्या सहज टाळता येतात..