आरोग्य

सूर्यशक्ती

सूर्यशक्ती ही जीवनाची सर्वोत्कृष्ट ऊर्जा आहे जी पृथ्वीवर प्रकाश, उष्णता आणि जीवनसत्व निर्माण करते. योग, प्राणायाम, सूर्यनमस्कार आणि सकाळच्या सूर्यप्रकाशाच्या माध्यमातून मन, शरीर आणि आत्म्याची संपूर्ण शक्ती विकसित करता येते.
The Power of the Sun and Its Role in Life

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शक्तीचा संतत स्रोत म्हणजे सूर्य. सकाळी पहाटे जाग आली तरी अजून उजाडले नाही या कारणास्तव माणसे झोपून राहतात. पण म्हणजे एखाद्या दिवशी सूर्य उगवलाच नाही तर काय माणसे उठणारच नाहीत, झोपूनच राहतील? कदाचित पहिल्या दिवशी थोडा जास्त वेळ झोपून राहतील, पण हळूहळू खरोखर असे होऊ शकेल की, सर्व जग अंधारात बुडून झोपी जाईल. अशी आहे ही सूर्यशक्ती. सूर्य आहे म्हणूनच जग आहे.

