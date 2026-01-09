शक्तीचा संतत स्रोत म्हणजे सूर्य. सकाळी पहाटे जाग आली तरी अजून उजाडले नाही या कारणास्तव माणसे झोपून राहतात. पण म्हणजे एखाद्या दिवशी सूर्य उगवलाच नाही तर काय माणसे उठणारच नाहीत, झोपूनच राहतील? कदाचित पहिल्या दिवशी थोडा जास्त वेळ झोपून राहतील, पण हळूहळू खरोखर असे होऊ शकेल की, सर्व जग अंधारात बुडून झोपी जाईल. अशी आहे ही सूर्यशक्ती. सूर्य आहे म्हणूनच जग आहे. .‘जगन्मिथ्या’ म्हटले जाते हे यामुळेच. सूर्याचा प्रकाश असल्यामुळेच केवळ आपल्याला समोरचे जग दिसते, तसे त्यावर मनाने प्रकाश टाकल्यामुळे ते समजते, पण ते प्रत्यक्ष असते का नाही व ते काय असते हे काही सांगता येत नाही, ही सर्व जादू सूर्याची आहे. शेकोटीजवळ बसल्यावर थोड्या वेळाने आपण आपोआप बाजूला होऊन शेकोटीकडे पाठ करून बसतो कारण शेकोटीमुळे शरीर तापते ते फार वेळ सहन होत नाही. तसेच अधिक सूर्यप्रकाश मिळण्याच्या हेतूने पृथ्वी एकाच ठिकाणी थांबली तर सर्वच जळून जाईल. त्यामुळे एकदा पोटाकडून एकदा पाठीकडून अशा तऱ्हेने प्रकाश मिळण्याच्या हेतूने पृथ्वी सूर्याभोवती घिरट्या घालत राहते, प्रदक्षिणा करते. सर्व बाजूला जीवनाचा विकास व्हावा हा दुसराही हेतू यात असतो. यामुळे अंधार-उजेड-अंधार असे चक्र तयार होते..सूर्य शक्ती देतो व नंतर परत खेचून घेतो. उष्णतेने पाण्याची वाफ करून आकाशात ओढतो व पुन्हा ते पाणी पावसाच्या रूपाने पृथ्वीवर पाठवतो. असे हे संपूर्ण जीवनाचे चक्र सूर्यच चालवतो. बघता बघता झाडे वाढून त्यांना फळे येतात, नंतर ती फळे परत पृथ्वीच्या पोटात जाऊन सडून पुन्हा वृक्ष तयार होतात व फळाफुलांनी डवरतात. हे सगळे करण्यात निसर्गामध्ये दिसून येणारा उत्साह सूर्यामुळेच मिळतो. म्हणून सूर्याला ‘मित्र’ म्हणतात. सूर्याच्या आत उफाळून येणारी सुप्त शक्ती असल्याने सूर्याला ‘हिरण्यगर्भ’ही म्हणतात. .घेणे-देणे या गुणामुळे त्याला ‘आदित्य’ही म्हणतात. तो सर्व जगाची निर्मिती करून आपल्याला सर्व जगाचे ज्ञान देतो, अज्ञानरूपी अंधकाराचा नाश करून त्यावर ज्ञानरूपी प्रकाश टाकतो म्हणून त्याला ‘भास्कर’ही म्हणतात. अशा तऱ्हेने सूर्याची सर्व शक्ती आपल्याला नाना तऱ्हेने अनेक ठिकाणी दिसते. एखाद्या सुंदरशा फुलाचे वेगवेगळ्या शक्तीत रूपांतर करण्याचे काम सूर्यच करतो. अनेक वर्षांनंतर त्याचे खनिज तेल होईल किंवा खनिज धातू तयार होईल किंवा सुंदर हिऱ्यासारखे रत्न तयार होईल..असा हा तरुण, राजबिंडा, सात घोड्यांच्या रथावर आरूढ होऊन भरधाव जातो. अत्यंत सौम्यपणे लालसर गुलाबी रंग उधळत सुखद ऊब देणारा सकाळचा सूर्य, कधी भयंकर तापवणारा असा तेजःपुंज दुपारचा तळपता सूर्य, विश्रांती घ्यायला निघालेला व इतरांनी विश्रांती घ्यावी असे सुचविणारा संध्याकाळचा सूर्य आणि शेवटी प्रेमी युगुलांचा संकोच दूर व्हावा या दृष्टीने अंधार केल्यावर शृंगाराला अनुकूल असणारा व सूर्याकडून परिवर्तित झालेल्या शक्तीमुळे प्रकाशित झालेला चंद्र, अशी ही सूर्याची नाना रूपे..सूर्य हा तरुण आहे व हे तारुण्य वेळात मोजलेले नाही, त्याच्या अस्तित्वाला किती वर्षे झाली यावर त्याचे तारुण्य अवलंबून नाही, तो सतत तरुणच असतो. गंमत अशी की त्याचा पुत्र शनी मात्र म्हातारा आहे. अशा तऱ्हेने काळालाही प्रिय असणारा, भडक लाल, शेंदरी, गुलाबी व चकचकीत पांढरा रंग असणारा तरुण सूर्य. तरुणांनी सूर्याकडून घेण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत. सूर्याच्या सर्व कला व सूर्याचे सर्व स्वभाव ज्याच्यात असतील, तो तरुण. सूर्याला आपण मित्र म्हणतो खरे पण त्याच्याशी जवळीक करून त्याच्याकडून आपण जर काही शिकलो, त्याच्यापासून शक्ती मिळवली तरच आपले तारुण्य टिकून राहील..म्हणून सूर्याची शक्ती मिळवायची असेल तर सूर्योदयाच्या आधी ब्राह्ममुहूर्तावर उठून आसन, प्राणायाम, कपालभाती, उपासना, ध्यान वगैरे करतात; उषेची चाहूल लागल्यावर स्नान वगैरे आटोपून सूर्याच्या स्वागतासाठी हातात अर्घ्य घेऊन मंडळी उभी असतात. सूर्यनमस्कार हा तर जवळ जवळ सर्व आसनांचा राजा. सूर्यप्रकाशामुळे शरीराला आवश्यक असणारी अनेक द्रव्ये मिळतात..मेंदूच्या मध्यभागी शरीरातील सूर्याचे स्थान असते व त्या सूर्याला जर शक्ती मिळाली तरच शरीराचे सर्व व्यवहार व्यवस्थित चालतात. म्हणून भारतीय तत्त्वज्ञानाने गायत्री देवतेची संकल्पना सांगितली, गायत्री देवता संपूर्ण मेंदूमय-ब्रह्ममय आहे. तिला चार डोकी असून तिच्या सोनेरी केसातून विविधरंगी प्रकाशकिरणे बाहेर फाकत असतात. असा हा मेंदूचा कॉर्टेक्स हा भाग, ज्यात ह्या तऱ्हेचे प्रकाशाचे जाळे असते ज्यात सूर्यापर्यंत माहिती पोचवली जाते व तेथून पुढे ती माहिती मेरुदंडामार्फत सर्व शरीरभर पसरून शरीरावर अंकुश ठेवण्याचे किंवा शरीराकडून काम करून घेण्याचे कार्य करते. असे हे ज्ञान जी सूर्याला देते त्या गायत्रीची उपासना सूर्याबरोबरच केली जाते..तेव्हा शरीरात सूर्याचे स्थान वा स्वर्गाचे स्थान मेंदूच्या मध्यभागी असते. पृथ्वीवरचे स्थान म्हणजे नाभीच्या ठिकाणी असणारे मणिपूर चक्र या स्थानांवर असते. शरीराची उष्णता, यकृत, प्लीहा, अग्न्याशय हे सर्व याच्या आधिपत्याखाली येतात. शरीराचे पित्त, ज्यामुळे मनुष्य शौर्य व धडाडी दाखवतो, रागावतो वा शृंगारासाठी प्रवृत्त होतो ते पित्त या ठिकाणी सूर्यामार्फत शरीरावर सत्ता गाजवते. या सूर्याला जर ग्रहण लागले किंवा सूर्य अंधारात गेला तर पचनसंस्था नीट चालत नाही, म्हणूनच आयुर्वेदामध्ये सकाळी लवकर उठून लवकर झोपायचे, सूर्यास्तानंतर वा रात्री अंधार असताना फार जेवायचे नाही, असे नियम बनवले गेले. बाहेर सूर्य नसताना शरीरातलाही सूर्य कमी काम करतो, म्हणून असे नियम केलेले असतात..सर्व प्रकारची कपालभातीनाभीस्थानाला मध्य धरून आकुंचन होणाऱ्या पोटापासून ऊर्जेला वर सरकवून मेंदूकडे ऊर्जा पाठविण्यासाठी योजना केलेली असते. प्राणायामाबरोबरच पुढे वाकणे, मागे वाकणे, हातापायात ताण उत्पन्न करून मेरुदंडाला खेचणे वगैरे सर्व प्रकार सूर्यनमस्कारात होतात..भारतासारख्या देशात सुदैवाने सूर्यप्रकाशाची कमतरता नाही. उगवत्या सूर्याला अर्ध्य देण्याची पूर्वीपासूनच प्रथा भारतीय संस्कृतीमध्ये होती. आज शब्दशः अर्ध्य देता आले नाही तरी सकाळच्या, शक्यतो सूर्योदयाच्या कोवळ्या उन्हात १५-२० मिनिटे बसणे अशक्य ठरणार नाही. बरोबरीने ध्यान, प्राणायामादी क्रिया केल्या तर दुग्धशर्करायोगच म्हणावा लागेल.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून संतुलन आयुर्वेदद्वारा संकलित).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.