हाडांच्या आरोग्यासाठी सुपरफूड्स

- डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जनहाडांची ताकद म्हणजे फक्त कॅल्शियमची गोळी नव्हे. आपण रोज ताटात काय वाढतो, तेच आपल्या हाडांचं भवितव्य ठरवतं. अनेक जण म्हणतात, 'मी औषधं घेतो, तरीही पाठदुखी का होते?' याचं उत्तर बहुतेक वेळा साधं असतं - आहारातून मिळणारं पोषण अपुरं आहे. हाडांना रोज योग्य इंधन मिळालं, तरच ती मजबूत राहतात. म्हणूनच रोजच्या जेवणात काही विशिष्ट पदार्थांचा समावेश करणं अत्यावश्यक ठरतं - हेच पदार्थ म्हणजे आपल्या स्वयंपाकघरातील सुपरफूड..आहार का महत्त्वाचा?हाडांची रचना केवळ कॅल्शियमवर आधारलेली नसते.त्यांना लागते -कॅल्शियम (रचना)प्रोटीन (बांधणी)व्हिटॅमिन डी (शोषण)मॅग्नेशियम व फॉस्फरस (स्थिरता)यापैकी एखादा घटक कमी पडला, तरी हाडांची मजबुती कमी होऊ लागते..रोजच्या ताटातील हाडांसाठी आवश्यक सुपरफूड१) दूध, दही आणि ताक : हे पदार्थ कॅल्शियमचे उत्तम स्रोत आहेत. दह्यातील प्रोबायोटिक्स कॅल्शियम शोषण वाढवतात. ताक पचन सुधारते आणि सूज कमी ठेवते.२) तीळ : काळे तीळ कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि हेल्दी फॅट्सने समृद्ध असतात. आठवड्यात तीन-चार वेळा तिळाचे लाडू किंवा चटणी हाडांसाठी अत्यंत उपयुक्त.३) रागी (नाचणी) : रागीत कॅल्शियम मोठ्या प्रमाणात असते. भाकरी, डोसा, पेज - कोणत्याही रूपात रोजच्या आहारात समाविष्ट करता येते.४) डाळी, कडधान्ये आणि अंडी : हाडांच्या ३०-३५ टक्के भागात प्रोटिन असते. डाळी, हरभरा, मूग, अंडी - हे पदार्थ स्नायू मजबूत ठेवून हाडांवरचा ताण कमी करतात.५) हिरव्या पालेभाज्या : मेथी, पालक, शेपू, चाकवत या भाज्यांमध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि व्हिटॅमिन के असते, जे हाडांच्या स्थिरतेसाठी महत्त्वाचे आहे.६) बदाम आणि अक्रोड : हे पदार्थ ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स देतात, जे सूज कमी करून सांध्यांचं आरोग्य सुधारतात..सूर्यप्रकाश आवश्यकचकितीही चांगला आहार असला, तरी व्हिटॅमिन डी कमी असेल, तर कॅल्शियम शोषलं जात नाही. दररोज १५-२० मिनिटे सकाळचा सूर्यप्रकाश हाडांसाठी अत्यावश्यक आहे.कोणते पदार्थ हाडांचे शत्रू ठरू शकतात? जास्त साखर जास्त मीठकोल्ड ड्रिंक्सप्रोसेस्ड व फास्ट फूडअती प्रमाणात चहा-कॉफीहे पदार्थ कॅल्शियम बाहेर टाकण्याचं काम करतात..वयोगटानुसार आहारात बदल आवश्यक३०-४० वय : हाडं टिकवण्याचा काळ४०-६० वय : झीज कमी करण्याचा काळ६०+ वय : फ्रॅक्चर टाळण्याचा काळप्रत्येक टप्प्यात योग्य आहार वेगळा असतो; पण सुपरफूड कायम समान राहतात..डॉक्टरांना कधी भेटावे?सततची पाठदुखीउंची कमी होत असल्याची जाणीवसहज थकवाथोड्या धक्क्यात वेदनाहाडांच्या आरोग्याची सुरुवात मेडिकल स्टोअरमध्ये नव्हे, तर स्वयंपाकघरात होते. रोजच्या ताटात योग्य पदार्थ असतील, तर हाडं स्वतःच मजबूत राहतात. सुपरफूड महाग असायला पाहिजेत असं काही नाही - ती आपल्या घरातच आहेत; ती फक्त ओळखायची आणि वापरायची आहेत.