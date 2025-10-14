Explained: फॅटला करा बाय बाय! कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी आहारात 'या' सुपरफूड्सचा समावेश करा

How to Lower Cholesterol: कोलेस्टेरॉल वाढविणाऱ्या पदार्थांमध्ये "मांसाहारा'ला अग्रक्रम आहे. विशेषतः रेड मीट (मटण, हॅम, बीफ), शेलफिश (कोळंबी, खेकडा, लॉबस्टर), प्राण्यांचा मेंदू, कलेजी, किडनी व अंड्यातील बलक यात कोलेस्टेरॉल अधिक आढळते. दुधाच्या पदार्थांमध्ये चीज, पनीर, मलई, लोणी व साजूक तुपात कोलेस्टेरॉल असते. सुके खोबरे, पामतेल, खोबरेल तेल, मार्गरिन व वनस्पती तूप हे कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढवतात. कुठल्याही वनस्पती तेलात कोलेस्टेरॉल नसते. परंतु, अधिक प्रमाणात तेलकट पदार्थ शरीरात गेल्यास त्यातील मेदाचे विघटन करण्यासाठी आपले लिव्हर स्वतः कोलेस्टेरॉलची निर्मिती करते..खवा किंवा साखरेचा पाक घालून केलेली मिठाई, पुन्हा पुन्हा तेल तापवून त्यात तळलेले पदार्थ, अतिरिक्त रिफाइनिंग किंवा प्रोसेसिंग केलेले अन्नपदार्थ हे सर्व अप्रत्यक्षरीत्या रक्तातील कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढवतात. मांसाहार व दुग्धाहार यात शरीराला आवश्यक असे इतर चांगले घटक आहेत. त्यामुळे त्यांना आहारातून पूर्णतः वर्ज्य करण्याची गरज नाही. याउलट खवा, वनस्पती तुपात केलेले पदार्थ, अतिरेकी पांढरी साखर व व्यावसायिक पातळीवर तळलेले पदार्थ हे सर्व आहारात नसावेत..Heart Health Tips for Young Adults: हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यासाठी तरुणांना व्यायाम अन् संतुलित आहारावर भर देण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला.कोलेस्टेरॉल कमी करणारे आहारीय पदार्थ :1. चोथा : ताजी फळे, सॅलड, कोशिंबिरी, मोडाची कडधान्ये, साळीच्या लाह्या, भाकऱ्या, हातसडीचा तांदूळ, ओट्स व शेंगभाऱ्या (गवार, शेवगा इ.) यातील फायबर हे कोलेस्टेरॉलचे रक्तात शोषण होऊ देत नाही.2. जीवनसत्त्वे व खनिजे : आवळा, पेरू, संत्री, मोसंबी यातील "क' जीवनसत्त्व, केशरी- पिवळ्या रंगाची फळे किंवा भाज्यांमधील बिटा केरोटिन, गव्हांकुर व हिरव्या पालेभाज्यांमधील "ब' जीवनसत्त्वे व खनिजे कोलेस्टेरॉल कमी करतात..3. सुकामेवा व मसाले : बदाम, अक्रोड, शेंगदाणे, तीळ हो चांगले कोलेस्टेरॉल (HDL) वाढवतात. रोजच्या स्वयंपाकात वापरले जाणारे कांदा, लसूण, मेथ्या, धणे, दालचिनी, जवस, मोहरी, आले हे सर्व मसाले उपयुक्त ठरतात.4. दुग्धाहार : गायीचे दूध, दही, ताक रोजच्या आहारात असणे फायद्याचे ठरते.आहारातून पुरेशी जीवनसत्त्वे मिळत नसल्यास डॉक्टरांकडून पूरक मात्रेच्या गोळ्या घ्याव्यात. कोलेस्टेरॉल कमी करण्यात योग्य आहाराबरोबर योग, शारीरिक मेहनत व सकारात्मक जीवनदृष्टीला देखील तितकेच महत्त्व आहे..कोलेस्टेरॉल वाढविणारे पदार्थ :1. चार पायाच्या प्राण्यांचे मटण.2. कोळंबी, खेकडा, लॉबस्टर.3. मलई, लोणी, साजूक तूप, चीज, पनीर, खवा.4. वनस्पती तुपात केलेले पदार्थ.5. तळलेले बाहेरचे पदार्थ.6. अतिरिक्त पांढरी साखर.7. सुके खोबरे, खोबरेल तेल, मार्गरिन..Fitness Tips by Cardiologist: फिटनेससाठी फक्त सकाळीच नाही, संध्याकाळीही घ्या स्वतःची काळजी; वाचा कार्डिओलॉजिस्टचा सल्ला.कोलेस्टेरॉल कमी करणारे पदार्थ :1. गायीचे दूध, दही, ताक.2. सुकामेवा व मसाले.3. आंबट फळे.4. हिरव्या पालेभाज्या, शेंगभाज्या.5. भाकरी वर्गातील पिठे (ज्वारी, बाजरी, नाचणी), साळीच्या लाह्या, हातसडीचा तांदूळ, ओट, गव्हांकुर.6. मोडाची कडधान्ये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.