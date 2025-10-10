Surrogacy Age Limit: सरोगसी कायद्याच्या वयोमर्यादेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण; २०२२ पूर्वीच्या प्रकरणांना दिली सूट

SC Rules Surrogacy Age Law Doesn’t Apply to Pre-2022 Cases: सरोगसी कायद्यातील वयोमर्यादेचे नियम हा कायदा लागू होण्यापूर्वी, म्हणजेच २५ जानेवारी २०२२ पूर्वी भ्रूण गोठविण्यासारखी प्रक्रिया सुरू करणाऱ्या जोडप्यांना लागू होणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले.न्यायालयाने सांगितले, की अपत्यप्राप्तीसाठी इच्छुक जोडपे प्रजनन पेशी काढून भ्रूण गोठविण्याच्या टप्प्यात असतील तसेच सरोगसी (नियंत्रण) कायदा, २०२१ लागू होण्यापूर्वी सरोगेट मातेच्या गर्भाशयात भ्रूण हस्तांतरित करण्याच्या टप्प्यावर असेल तर हा कायदा लागू होणार नाही. यासंदर्भातील तीन जोडप्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर न्या. बी.व्ही. नागरत्न आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला..या कायद्याद्वारे इच्छुक जोडपे व सरोगेट मातांसाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार, अपत्यप्राप्तीसाठी इच्छुक पत्नीचे वय २३ ते ५० दरम्यान व पित्याचे वय २६ ते ५५ दरम्यान असणे आवश्यक आहे.सरोगसी कायदा लागू होण्यापूर्वीच म्हणजे २५ जानेवारी २०२२ पूर्वी इच्छुक जोडप्याकडून सरोगसीची प्रक्रिया सुरू झाली असल्यास व जोडपे भ्रूण तयार करण्याच्या व सरोगेट मातेला भ्रूण हस्तांतरित करण्याच्या टप्प्यावर असल्यास संबंधित कायद्यातील वयोमर्यादा लागू होणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. .Tribal Healthcare Access for Cancer Patients: कॅन्सरला हरवण्यासाठी आदिवासी भागात आधुनिक उपचारांची सुरुवात!.अशा जोडप्यांसाठी २५ जानेवारी २०२२ पूर्वी वयोमर्यादा लागू करणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नव्हता. या वयोमर्यादेपलीकडे असणाऱ्या जोडप्यांसाठी सरोगसीसाठी वयाची मर्यादा नव्हती. हा कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या तरतुदीनुसार सरोगसीचा अधिकार कोणत्याही वयोमर्यादेशिवाय उपलब्ध होता.सरोगसी कायद्यातील वयोमर्यादेबाबत संसदेने घेतलेल्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करण्याचा किंवा त्या तरतुदीच्या वैधतेबाबत निर्णय देण्याचा हेतू नव्हता, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले..आमच्यापुढे अशा जोडप्यांची प्रकरणे आहेत, ज्यांनी कायदा लागू होण्यापूर्वीच सरोगसी प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यामुळे आम्ही आमची निरीक्षणे त्या मर्यादेपुरतीच ठेवत आहोत. कोणत्याही जोडप्याला सरोगसी प्रक्रियेबाबत लागू झालेल्या मर्यादेबाबत तक्रार असेल तर थेट सर्वोच्च न्यायालयात न येता उच्च न्यायालयात दाद मागावी, असे न्यायालय म्हणाले..Pregnancy and Hypertension: गर्भावस्थेत वाढणारा उच्च रक्तदाब किडनीसाठी ठरू शकतो धोकादायक; सोळाव्या आठवड्यानंतर काळजी घेणे गरजेचे.लैंगिक शिक्षण नववीआधी द्यामुलामुलींना लैंगिक शिक्षण नववीपासून नव्हे तर त्याआधीपासून द्यायला हवे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. लैंगिक शिक्षण हा उच्च माध्यमिक शाळांमधील अभ्यासक्रमांचा अनिवार्य भाग असायला हवा.त्यामुळे, किशोरवयातील मुलामुलींना संप्रेरकांच्या बदलाबद्दल जाणीव होईल, न्यायालयाने नमूद केले की संबंधित अधिकाऱ्यांनी योग्य उपाययोजना करून मुलांना पौगंडावस्थेनंतर शरीरात होणारे बदल, तसेच त्या काळात घ्यायची काळजी याबाबत योग्य माहिती देणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.