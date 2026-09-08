- डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञडॉक्टर, त्याच्या मानेभोवती गाठी आहेत... कशाच्या असतील हो? घाबरण्याचं काही कारण तर नाही ना?’ एका ४ वर्षांच्या मुलाची आई मला विचारत होती तेव्हा तिच्या चेहऱ्यावर भीती स्पष्ट दिसत होती. मुलांच्या मानेभोवती, काखेत, जांघेत आणि शरीराच्या इतर भागात लहान-लहान गाठी येऊ शकतात. त्या गाठी लसिका ग्रंथी (लिम्फ नोड्स) असू शकतात. या लसिकाग्रंथी विषयी जाणून घेऊयात..वास्तविक शरीराच्या संरक्षक रोगप्रतिकारक्षम यंत्रणेत हे लिम्फ नोड्स मोलाची भूमिका बजावतात. लसिका ग्रंथीनाच संसर्ग झाला किंवा इतर आजारांचे चिन्ह म्हणूनही त्या सुजतात. माणसाच्या रोगप्रतिकारक्षम यंत्रणेचा एक भाग असलेल्या बहुतांश लहान-लहान लसिका ग्रंथी सामान्य असतात. जिवाणू किंवा इतर जंतूंच्या प्रसाराला अटकाव करण्याचे काम त्या करत असतात..वाढण्याची कारणेविषाणू संसर्ग - सर्दीसारख्या विषाणूसंसर्गामध्ये लसिका ग्रंथींची वाढ होते. ‘इन्फेक्शियस मोनोन्युक्लिओसिस’ या आजाराला ‘किसिंग डिसीज’ असे म्हटले जाते. त्यात मानेभोवतालच्या किंवा काखेतल्या लसिकाग्रंथीना सूज येते. कांजण्यांसारख्या आजारातही या ग्रंथी सुजतात.जीवाणू संसर्ग - यात ‘स्ट्रेप्टोकोकस’ नावाच्या जीवाणू संसर्गाने घसा दुखतो आणि लसिका ग्रंथी सुजतात. दातांमध्ये जंतूसंसर्ग, तोंडात अल्सर, डोक्याच्या त्वचेवर, चेहऱ्यावर किंवा शरीरावर कुठेही जखम किंवा संसर्ग झाल्यास लसिका ग्रंथी सुजतात.क्षयरोग - दीर्घकाळ लसिका ग्रंथी सुजण्याचे क्षयरोग हे महत्त्वाचे कारण आहे. यात मानेभोवताली वेदनारहित गाठी येतात..कर्करोगासारखे गंभीर आजार - मुलांमध्ये हे कारण दुर्मीळ आहे. क्वचितप्रसंगी ‘ल्युकेमिया’ किंवा ‘लिम्फोमा’ अशा कर्करोगात त्या वाढत राहतात. कुठल्याही प्रकारे शरीराच्या एखाद्या भागाचा दाह झाला, तर तो लाळ ग्रंथींना सूज आणण्यास कारणीभूत ठरतो. शरीराच्या ज्या भागात किंवा अवयवात कर्करोग झाला असेल, तिथल्या कर्कपेशी या लसिका ग्रंथींच्या माध्यमातून शरीरात फैलावतात.लसीकरण - ‘बीसीजी’, ‘एमएमआर’ यासारख्या लसींमुळे लसिका ग्रंथीना सूज येते.लक्षणे - त्वचेखाली गोलाकार गाठी येतात आणि सामान्यतः त्यांचा आकार १ सेंटिमीटरपेक्षा जास्त असेल, तर तिथे लसिका ग्रंथींना सूज आलेली असू शकते.बहुतांश रुग्णांमध्ये मानेभोवतालच्या लसिका ग्रंथींला सूज येते. कधी-कधी काखेतल्या, तर कधी जांघेतल्या लसिका ग्रंथी सुजतात. अनेकदा हाताला न लागणाऱ्या ठिकाणी त्या सुजल्याचे दिसून येते. कधी-कधी मुलांमध्ये एका ठिकाणीच लसिका ग्रंथी सुजलेल्या असतात. त्या मऊ असतील, दुखऱ्या व लालसर नसतील आणि त्वचेखाली हलवण्याजोग्या असतील तर त्यामागील कारण साधा विषाणू संसर्ग हे असते. त्या दुखत असतील, वरच्या त्वचेचे तापमान वाढलेले असल्यास त्याचे कारण लसिका ग्रंथीनाच होणारा जंतूसंसर्ग हे असते. त्या गाठी घट्ट, टणक, न हलणाऱ्या व एकमेकांना चिकटलेल्या असल्यास त्या सुजण्याचे कारण कर्करोगासारखे आजार हे असू शकते. मात्र नेमके कारण जाणून घेण्यासाठी डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे..उपाययोजना - त्या सुजण्याच्या प्रकारानुसार आजाराचे कारण निश्चित केले जाते. सर्दीसारख्या विषाणू संसर्गामुळे सुजलेल्या गाठी आपोआप बऱ्या होतात. त्या गाठी स्वतःच्या संसर्गामुळे (लिम्फॲडिनायटिस) सुजल्या असतील, तर अँटिबायोटिक्सच्या उपचारांनी त्या नाहीशा होतात. त्यांचे सुजणे वेगळ्या प्रकारचे असेल किंवा काही विशिष्ट ठिकाणी वेगळ्या प्रकारे त्यांची वाढ झाली असल्यास संभाव्य आजाराचे निदान करण्यासाठी वेगवेगळ्या चाचण्या कराव्या लागतात..लक्षात ठेवा -सुजलेली गाठ हाताने कधीच दाबू नका, पिळू नका किंवा टोचू नका. अशाने संसर्ग वाढण्याची भीती असते. त्वचेच्या आत जखमही होऊ शकते.वेदना होत असतील तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने पॅरासिटामाॅल द्या.जीवाणू संसर्गासाठी अँटिबायोटिक्स दिले जातात. तुमच्या डॉक्टरांनी ते देण्याचा सल्ला दिला, तर त्यांचा ‘कोर्स’ पूर्ण करा.क्वचितप्रसंगी त्या गाठी क्षयरोग किंवा इतर आजाराच्या असल्याची शंका आल्यास डाॅक्टर रक्ताच्या चाचण्या, सोनोग्राफी किंवा बायोप्सी करण्याचा सल्ला देऊ शकतील.गाठ खूप कडक असेल, हालचाल न होणारी (फिक्स्ड) किंवा ती २.५ सेंमीपेक्षा मोठी, काखेत असेल, उपचार पूर्ण झाल्यावर किंवा संसर्ग बरा झाल्यावरही सूज २ ते ३ आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ राहिली, अथवा मुलाला सतत ताप येणे, रात्री अतिघाम येणे किंवा वजन कमी होणे, अशी लक्षणे दिसल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.