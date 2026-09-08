आरोग्य

लसिका ग्रंथींना सूज

डॉक्टर, त्याच्या मानेभोवती गाठी आहेत... कशाच्या असतील हो? घाबरण्याचं काही कारण तर नाही ना?’ एका ४ वर्षांच्या मुलाची आई मला विचारत होती तेव्हा तिच्या चेहऱ्यावर भीती स्पष्ट दिसत होती.
Swollen Lymph Nodes

Swollen Lymph Nodes

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञ

डॉक्टर, त्याच्या मानेभोवती गाठी आहेत... कशाच्या असतील हो? घाबरण्याचं काही कारण तर नाही ना?’ एका ४ वर्षांच्या मुलाची आई मला विचारत होती तेव्हा तिच्या चेहऱ्यावर भीती स्पष्ट दिसत होती. मुलांच्या मानेभोवती, काखेत, जांघेत आणि शरीराच्या इतर भागात लहान-लहान गाठी येऊ शकतात. त्या गाठी लसिका ग्रंथी (लिम्फ नोड्स) असू शकतात. या लसिकाग्रंथी विषयी जाणून घेऊयात.

Loading content, please wait...
doctor
Treatment
health
Marathi News Esakal
www.esakal.com