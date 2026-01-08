Tilak Varma Injury: तिलक वर्माला पोटातील तीव्र वेदनेमुळे अचानक करावी लागली सर्जरी! त्याला झालेला अजार नेमका आहे तरी काय?

Tilak Varma health condition latest update: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ला काही आठवडे राहिले असताना भारतीय क्रिकेट टीमला मोठा धक्का बसला आहे. युवा स्टार फलंदाज तिलक वर्माला अचानक एक गंभीर ऑपरेशन करावं लागलं आहे. पोटामध्ये तीव्र वेदना जाणवू लागल्यामुळे त्याला तातडीने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावं लागलं आणि तपासणीनंतर त्याला टेस्टिक्युलर टॉर्शन असल्याचं स्पष्ट झालं. पण हा नेमका आजार काय असतो आणि ऑपरेशन करण्याइतका हा आजार गंभीर आहे का हे जाणून घेऊया. .टेस्टिक्युलर टॉर्शन म्हणजे काय?टेस्टिक्युलर टॉर्शन ही एक अशी गंभीर वैद्यकीय समस्या आहे ज्यात अंडकोषाला (Testicles) रक्तपुरवठा करणारी नळी - स्पर्मॅटिक कॉर्ड (Spermatic Cord) वळते किंवा पिळली जाते. परिणामी अंडकोषाकडे जाणारा रक्तप्रवाह थांबतो. यामुळे अचानक तीव्र वेदना, सूज आणि कधी कधी उलटी किंवा मळमळ होऊ शकते..या परिस्थितीमध्ये ताबडतोब ऑपरेशन करावं लागतं, ज्यामध्ये ही नळी (Spermatic Cord) पुन्हा सरळ केली जाते आणि अंडकोष (Testicles) सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्याला स्क्रोटममध्ये (Scrotum) टिकवलं जातं. हे केलं नाहीतर अंडकोषाचं कायमचं नुकसान होऊ शकतं किंवा कधी कधी काढावा देखील लागतो.सामान्य परिस्थितीत अंडकोष स्क्रोटममध्ये स्थिर राहतो, पण काही वेळा झोपेत, हलक्या दुखापतीनंतर किंवा जन्मजात काही रचनेमुळे तो अचानक वळू शकतो..टेस्टिक्युलर टॉर्शनची लक्षणंएका अंडकोषात अचानक आणि तीव्र वेदनाअंडकोषात सूज आणि लालसरपणाअंडकोष थोडा वर उठलेला दिसणे (हाय-रायडिंग)मळमळ आणि उलटीपोटदुखी.Tilak Varma Diagnosed with Rhabdomyolysis: हातातून बॅट सुटली असती! तिलक वर्माने उघड केले 'ऱ्हॅब्डोमायोलिसिस'चे गुपित; काय आहे हा जीवघेणा स्नायूंचा आजार?.टेस्टिक्युलर टॉर्शनची कराणंवारसाहक्क (Inherited Trait): काही लोकांमध्ये अशा स्थितीमध्ये अंडकोष मोकळेपणाने फिरू शकतो, याला "बेल-क्लॅपर" दोष म्हणतात.वय: हा त्रास सर्वात जास्त नवजात बाळांमध्ये आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये (वय १२–१८ वर्षे) आढळतो.ट्रिगर: हा त्रास जोरदार हालचालीनंतर, हलक्या दुखापतीनंतर किंवा झोपेतही होऊ शकतो.मेडिकल हिस्टरी: आधी कधी तरी अशा वेदना झाल्या असतील तरी सुद्धा धोका वाढतो..निदान आणि उपचारनिदान: लक्षणं आणि डॉक्टरांच्या तपासणीनुसार आणि जर आवश्यक असेल तर काही वेळा अंडकोषाचा अल्ट्रासाऊंड करून निदान केले जाते, पण डॉक्टरांचा संशय असला की तातडीने शस्त्रक्रिया केली जाते.उपचार: तातडीची शस्त्रक्रिया (ऑर्किडोपीक्सी) म्हणजे नळी परत वळवून अंडकोष (Testicle) स्क्रोटममध्ये सुरक्षित ठेवण्याची प्रक्रिया. काही वेळा ही समस्या पुन्हा उद्भवू नये म्हणून दोन्ही अंडकोषांवर शस्त्रक्रिया केली जाते..जर तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीतील कोणालाही ही लक्षणं दिसत असतील, तर ताबडतोब डॉक्टरांशी संपर्क साधा. या आजावर वेळेवर आणि त्वरित उपचार करणमं गरजेचं असतं. आणि महत्त्वाचं म्हणजे अंडकोष (Testicle) वाचवण्यासाठी तातडीने लक्ष देणं आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.