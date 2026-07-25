संवादसेतू : संगीताचा 'छोटा ब्रेक'

रश्मी घरी आली तेव्हा अगदी कातावलेली होती. आज दिवसभरात तिला उसंत मिळाली नव्हती. काही महत्त्वाची वैयक्तिक कामं मार्गी लावण्यासाठी तिने आज ऑफिसमधून सुट्टी घेतली होती. अनेक गोष्टी एका मागोमाग एक करत ती शहरभर भिरभिर फिरली आणि अंधार पडल्यावर घरी पोहोचली. नवरा ऑफिसमधून आला नव्हता आणि मुलगा शिकवणीला गेला होता. सासूबाई घरी होत्या. पण रात्रीच्या स्वयंपाकाचं काम बहुतेक वेळा रश्मीकडे असायचं. सोफ्यावर बसताना तिला आता पुढे स्वयंपाक करणं वाढून ठेवलं आहे ही जाणीव झाली आणि अगदी थकल्यासारखं वाटू लागलं. तेवढ्यात सासूबाई समोर येऊन बसल्या. त्यांनी स्वत:बरोबरच रश्मीसाठीही कडक चहा करून आणला होता. रश्मीला वाटलं, ‘‘वा! आता हेच हवं होतं!’’ सासूबाई म्हणाल्या, ‘‘मी आता रेडिओवर थोडा वेळ जुनी गाणी लावणार आहे. चालेल ना गं तुला?... दमून आलीस म्हणून विचारलं!’’.रश्मीनं अर्थातच होकारार्थी मान हलवली... आणि गाणं सुरू झालं, ‘‘हम हैं राही प्यार के, हम से कुछ न बोलिये... जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिये!’’चहाचा घोट घेता घेता रश्मीनं डोळे मिटले. किती सौम्य गीत होतं! कानठळ्या बसवणारं पार्श्वसंगीत नाही. शांत चाल, छान आवाज, सुंदर शब्द. रश्मी ऐकत राहिली, आणि अवघ्या २-३ मिनिटांत मगाशी जाणवणारा थकवा, कंटाळा झरझर पळून जातोय असं वाटलं तिला. फार काहीच घडलं नव्हतं. सासूबाईंनी दिलेला चहा आणि ते गाणं!‘‘तू बस. मी रात्रीसाठी मूगडाळीची खिचडी करते,’’ असं सासूबाई म्हणाल्या. आता रश्मीलाच उत्साह आला होता. जुनी गाणी ऐकत मन लावून स्वयंपाक करावासा वाटत होता तिला. जणू एखादं ‘थेरपी सेशन’ असावं!.संगीत माणसाच्या मनावर आणि शरीरावरही कसा परिणाम करतं, यावर काही अभ्यास झाले आहेत. योग्य संगीत ऐकल्याचा मनावरील ताण कमी होण्यास फायदा होतो, ‘मूड’ सुधारू शकतो, शिवाय हृदयाचे वाढलेले ठोके, वाढलेला रक्तदाब, ताणतणावाला कारणीभूत ठरणारी संप्रेरकं, यांच्यावरही योग्य संगीत ऐकल्यामुळे परिणाम दिसू शकतो. विविध अभ्यासांमध्ये दिसलेले परिणाम वेगवेगळे आहेत हे खरं; पण त्यांतून संगीत आणि माणसाचं असलेलं नातं अधोरेखित होतं..संगीत कसे ऐकावे? तुम्हाला आवडणारे संगीत निवडा. प्रत्येकासाठी एकच प्रकारचे संगीत योग्य असेल, असं नाही. विश्रांतीसाठी संथ लय आणि सौम्य स्वर असलेलं संगीत ऐकून पाहा. थोडं वेगवेगळ्या प्रकारचं संगीत ऐकल्यावर तुम्हाला ‘आपल्याला काय ऐकलं की शांत वाटतं,’ याचं उत्तर सापडेल. मोबाईल किंवा इतर कामांमध्ये लक्ष न देता १०-२० मिनिटे शांत बसून संगीत ऐका. हेडफोन वापरत असाल, तर आवाज जास्त मोठा ठेवू नका. गाण्याबरोबर गुणगुणावंसं वाटले तर जरूर गुणगुणा..असाही फायदाआपल्याला आवडणारं संगीत ऐकल्यावर मेंदूमध्ये डोपामाइन हे रसायन तयार होतं. हे रसायन आनंद आणि उत्साहाच्या भावनांशी संबंधित असतं.गाण्याचे शब्द, चाल यांकडे लक्ष दिल्याने चिंताजनक विचारांपासून मनाला थोडा वेळ विश्रांती मिळू शकते.झोपण्यापूर्वी काही वेळ शांत संगीत ऐकल्यानं अनेकांना अधिक निवांत वाटतं आणि झोप लवकर येण्यास मदत होते.एखादं आवडतं गाणं ऐकताना सुखद आठवणी ताज्या होतात. त्यामुळे मन प्रसन्न होऊ शकतं.संगीताचा ‘छोटा ब्रेक’ हा दैनंदिन ताण कमी करण्यासाठीचा एक चांगला उपाय ठरू शकतो. अर्थात संगीत हे पूरक असलं, तरी तो मानसिक आजारांवरील उपचार नाही. ताण, चिंता किंवा उदासीनता सतत जाणवत असेल किंवा त्याचा दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम होत असेल, तर मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.