आरोग्य

संवादसेतू : संगीताचा 'छोटा ब्रेक'

दैनंदिन धावपळीत थकलेल्या मनाला जुनी गाणी, कडक चहा आणि सासूबाईंची साथ; संगीताच्या ‘छोट्या ब्रेक’मधून ताण हलका करण्याचा अनुभव
Listening to calming music can help reduce stress, improve mood and promote emotional well-being.

Listening to calming music can help reduce stress, improve mood and promote emotional well-being.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

रश्मी घरी आली तेव्हा अगदी कातावलेली होती. आज दिवसभरात तिला उसंत मिळाली नव्हती. काही महत्त्वाची वैयक्तिक कामं मार्गी लावण्यासाठी तिने आज ऑफिसमधून सुट्टी घेतली होती. अनेक गोष्टी एका मागोमाग एक करत ती शहरभर भिरभिर फिरली आणि अंधार पडल्यावर घरी पोहोचली. नवरा ऑफिसमधून आला नव्हता आणि मुलगा शिकवणीला गेला होता. सासूबाई घरी होत्या. पण रात्रीच्या स्वयंपाकाचं काम बहुतेक वेळा रश्मीकडे असायचं. सोफ्यावर बसताना तिला आता पुढे स्वयंपाक करणं वाढून ठेवलं आहे ही जाणीव झाली आणि अगदी थकल्यासारखं वाटू लागलं. तेवढ्यात सासूबाई समोर येऊन बसल्या. त्यांनी स्वत:बरोबरच रश्मीसाठीही कडक चहा करून आणला होता. रश्मीला वाटलं, ‘‘वा! आता हेच हवं होतं!’’ सासूबाई म्हणाल्या, ‘‘मी आता रेडिओवर थोडा वेळ जुनी गाणी लावणार आहे. चालेल ना गं तुला?... दमून आलीस म्हणून विचारलं!’’

Loading content, please wait...
communication
Communication in Marriage
communication about money in friendship
communication in conflict resolution
communication in relationships