Evening Cravings Control Tips: ‘इव्हनिंग क्रेविंग्स’वर कंट्रोल करत येत नाहीये? मग तमन्ना भाटियाच्या फिटनेस कोचचे हे ३ उपाय नक्की वापरून बघा!

दिवसभर काम केल्यांनतर संध्यकाळी अचानक भूक लागतेच आणि तेव्हा काही खाल्लं नाही तर बऱ्याचजणांना चिडचिड होणे, डोकेदुखी असे त्रास होतात. त्यामुळे अनेक जण या वेळी काहीतरी खायला लागतात आणि प्रामुख्याने जंक फूडला प्राधान्य देतात. पण यामुळे वजन वाढते किंवा इतर आरोग्याच्या समस्यांना सुद्धा आमंत्रण मिळते. तुम्ही जर वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल तर हे तुमच्या तोट्याचे होऊ शकते. त्यातही तुमचं जर कॅलरी-डेफिसिट डाएट फॉलो करत असाल, तर अशा सवयी तुमचा संपूर्ण बॅलन्स बिघडवू शकतात. .तमन्ना भाटियाचा फिटनेस कोच सिद्धार्थ सिंगने या समस्येसाठी काही सोपे पण प्रभावी उपाय सांगितले आहेत. त्याच्या मते पुढे दिलेले महत्त्वाचे ३ बदल जर जीवनशैलीत आणि आहारात केले तर या इव्हीनिंग क्रेविंग्जवर सहज नियंत्रण ठेवू शकता..आहारात प्रोटीन आणि फायबरचा समावेशआपल्या शरीराला ठराविक प्रमाणात वेगवेगळ्या पोषणमूल्यांची गरज असते. त्यामुळे दिवसभरात ती पुरेशी मिळत आहेत का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. सिद्धार्थच्या मते, आहारात प्रोटीन आणि फायबर वाढवणे ही मुख्य गरज आहे. तो म्हणतो, " जेवणात पुरेसे प्रोटीन आणि फायबर असल्यास तुमचे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते आणि वारंवार काहीतरी खायची इच्छा होत नाही." म्हणून आपल्या रोजच्या आहारात डाळी, अंडी, कडधान्यं, सॅलड्स आणि फळांचा समावेश करा. .खरंच भूक लागली आहे का, ते तपासाकधी कधी आपल्याला खरंच भूक लागली नसते, पण कंटाळा, ताण आणि सवय काहीतरी खाण्याची इच्छा होते. अशावेळी स्वतःला विचारा, मला खरंच भूक लागली आहे का? की मी फक्त ताण, चिंता किंवा कंटाळा यामुळे खाण्याचा विचार करत आहे? असं वाटत असेल तर उठून दहा मिनिट फ्रेश वातावरणात एक फेरफटका मारून या. त्यानंतर बहुतांश वेळा ती भूक कमी झालेली जाणवेल.ही पद्धत मानसिक आणि भावनिक भुकेपासून मुक्त होण्यास मदत करते, तसेच मन शांत ठेवते..आधीच नियोजन कराआपल्याला भूक लागणार आहे, हे आपल्याला तर आधीच माहित असते. भूक लागल्यावर आपण समोर जे काही दिसेल ते खातो. त्यामुळे स्नॅक्सचं नियोजन आधीच करणं गरजेचं आहे. सिद्धार्थ सांगतो, "मला माहित आहे की मला संध्याकाळी साडेपाचच्या सुमारास काहीतरी गोड किंवा कुरकुरीत खायची इच्छा होते. त्यामुळे मी आधीच माझं स्नॅक ठरवून ठेवतो – जसं ग्रीक दही, काही बेरीज आणि थोडं ग्रॅनोला. यामुळे मला प्रथिनं मिळतात, स्नॅक हेल्दी राहतो आणि क्रेविंग्सही मिटतात.".