प्रश्न : माझं वय पस्तीस वर्षे आहे. मला लहानपणापासून सर्दीचा बराच त्रास होतो. पावसाळ्याच्या काळात तर डोकेदुखी, अंगदुखी, ताप यांचाही त्रास होतो. मी औषध घेऊन कंटाळले आहे. कृपया मार्गदर्शन करावे. - सोनिका मोहिते, रावेत.उत्तर: कुठलाही त्रास मुळापासून बरा होण्याकरिता आयुर्वेदाची मदत घेणे उत्तम राहतं. सर्दी-खोकला मुळापासून बरा करायचा असला तर रोग प्रतिकारशक्ती वाढवणारी औषध व उपचार घेणे उत्तम असतं. सध्यातरी सीतोपलादी चूर्ण सकाळ-संध्याकाळ नियमाने अर्धा अर्धा चमचा मधाबरोबर घ्यायला सुरू करावे, तसेच संतुलनचे आत्मप्राश किंवा चवनप्राश हेही सकाळ-संध्याकाळ घेतलेले उत्तम राहील. नाकामध्ये संतुलनच नस्य सॅन घृताचे एकेक-दोन दोन थेंब सोडले तर त्याच्यानेसुद्धा सर्दीचा त्रास कमी व्हायला मदत मिळते, तसेच पावसाळ्याच्या दिवसात घरामध्ये संतुलनचं टेंडरनेस धूप प्युरीफायर धूप नियमाने केलेला चांगला. याच्याने कुठलाही जंतुसंसर्ग कमी व्हायला मदत मिळू शकते. काही दिवस सकाळ-संध्याकाळ चहा करत असताना त्याच्यामध्ये गवती चहा, आलं, तुळशीची, पुदिन्याची पाने. व एखादं लवंग घालून प्यालेला उत्तम, तसेच जमत असल्यास संतुलनचा सॅन अमृत चहा हाही घेण्याचा फायदा होऊ शकेल. पिण्याचं पाणीसुद्धा गरम असलेले जास्त उत्तम. शीतल पेय, दही, सीताफळ, श्रीखंड, आईस्क्रीम, आंबट फळं. हे शक्यतो आहारातून वर्ज्य करावे..प्रश्न : गेल्या काही दिवसांपासून मला दिवसातून तीन-चार वेळा शौचाला जावे लागते. घरी खिचडी किंवा मऊ भात खाल्ला की पोट बरं राहतं किंवा जुलाब थांबण्याच्या गोळ्या घेतल्या तर तात्पुरतं बरं वाटतं. पण नंतर पुन्हा त्रास सुरू होतो. मला तिखटही सहन होत नाहीये. माझं वय पंचाहत्तर वर्षे आहे. याकरिता कृपया उपचार सांगावा.- अपूर्वा लिमये, भांडुप.उत्तर : उतारवयामध्ये बऱ्याचदा पचनशक्ती कमी झाल्यामुळे अशा प्रकारचे त्रास आपल्याला जाणवू शकतात. काही दिवस आहार अगदी साधा ठेवावा. त्याच्यामध्ये तिखट, तेलकट, आंबट, चमचमीत गोष्टी पूर्णपणे टाळाव्या. शक्यतो आहारामध्ये साळीच्या लाहा या थोड्याश्या ताकाबरोबर दुधाबरोबर घेणं उत्तम. तसेच मऊ भात, खिचडी, भाकरी, तुपाची फोडणी देऊन दुधी, कोहळा, पडवळ, परवतसारख्या फळभाज्या केलेल्या उत्तम. घरचे केलेले ताजे ताक, मुगाचे कढण हे नियमित घेतलेले उत्तम. जेवण झाल्यावर एक चमचा बिल्वसॅन अवलेह घेण्याचा फायदा होऊ शकेल. पचन सुधारण्यासाठी यकृताची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी कुटज घनवटी संतुलनच्या अन्नयोग गोळ्या, पुनर्नवासव, पित्त शांती यांचाही फायदा होऊ शकेल. ज्या हिशोबाने त्रास वरचेवर होतो आहे त्याच्यावरती आयुर्वेदिक उपचार व प्रकृती अनुरूप व्यवस्थित आहार योजना वैद्याच्या सल्ल्याने करून घेणेसुद्धा उत्तम ठरू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.