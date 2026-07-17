आरोग्य

तर काय?

सतत सर्दी, डोकेदुखी, तापाचा त्रास? आयुर्वेदिक औषधं, नस्य, धूप व आहारशिस्तीतून रोगप्रतिकारशक्ती वाढवून सर्दी-खोकल्यावर मुळातून उपाय
Ayurvedic health experts explain natural remedies to boost immunity, relieve frequent cold and cough, and improve digestive health through diet and herbal medicines.

Ayurvedic health experts explain natural remedies to boost immunity, relieve frequent cold and cough, and improve digestive health through diet and herbal medicines.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रश्न : माझं वय पस्तीस वर्षे आहे. मला लहानपणापासून सर्दीचा बराच त्रास होतो. पावसाळ्याच्या काळात तर डोकेदुखी, अंगदुखी, ताप यांचाही त्रास होतो. मी औषध घेऊन कंटाळले आहे. कृपया मार्गदर्शन करावे.

- सोनिका मोहिते, रावेत

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