प्रश्न: मला गोष्टी डबल डबल दिसतात व त्याच बरोबर स्पष्ट दिसत सुद्धा नाही. जास्त वाचन केलं, टीव्ही पाहिला की हा त्रास वाढतो. मी दोन तीन नेत्रतज्ज्ञांना दाखवलं पण फायदा होत नाही. कृपया याच्यावरती आयुर्वेदिक औषधी उपचार सुचवावा. - श्री. महेश मणोत, सातारा उत्तर : पत्रावरून वय कळू शकले नाही. पण सध्याच्या काळात चाळिशीनंतर डोळे जेव्हा कमकुवत व्हायला लागतात तेव्हा जास्त प्रमाणात मोबाईल वापरण्याने किंवा टीव्ही पाहिल्याने डोळ्यांची एकूणच कार्यशक्ती कमी होताना दिसते. त्याच्यामुळे डोळ्यांमध्ये जडपणा, अस्पष्ट दिसणे व तसेच मोतीबिंदू वगैरेसारखे प्रकार कमी वयातच आढळायला लागलेले आहेत. सध्या तरी त्रिफळा, लोध्र इत्यादी नेत्रानं हितकर द्रव्यांपासून बनवलेलं संतुलन सुनयन घृतसारखं तूप रोज सकाळी एक चमचा घेण्याचा फायदा होऊ शकेल. तसेच रोज डोळ्यांमध्ये संतुलनचे सॅन अंजन क्लिअर हे रंगविरहित काजळ सकाळ संध्याकाळ डोळ्यांत घातलेले उत्तम राहील. रात्री झोपण्यापूर्वी डोळ्यांवर संतुलनचे आय पॅड्स ठेवावे किंवा गार गुलाब पाण्याच्या घड्या ठेवाव्या. शक्य झाल्यास टीव्ही बघणे किंवा गाडीत बसलेले असताना मोबाईल बघणे पूर्णपणे टाळावे. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली सिद्ध औषधी तेल व तुपाची प्रकृतीप्रमाणे नेत्रबस्ती करून घेण्याचासुद्धा फायदा मिळू शकेल..प्रश्न: माझा मुलगा सव्वीस वर्षांचा आहे. त्याला गेली कित्येक वर्षं उन्हाळ्यामध्ये फार जास्त डोकं दुखण्याचा त्रास होतो. तो शक्यतो दुपारी उन्हामध्ये जाणं टाळतो. गेला तरी टोपी घातली असली तरीसुद्धा डोकं गरम होतं आणि मग डोकेदुखीचा त्रास सुरू होतो. कृपया याच्यावरती मार्गदर्शन करावे.-विजया ससाणे कोल्हापूर.उत्तर : पित्त प्रकृतीच्या लोकांना किंवा ज्यांना उष्णतेचा त्रास फार प्रमाणात होतो अशा लोकांना उन्हाळ्यात वरचेवर डोकं दुखण्याचा त्रास होताना दिसतो. याकरिता आठवड्यातून एकदा साधारण दोन चमचे एरंडेल तेल रात्री झोपताना घ्यावे. याच्यामुळे दुसऱ्या दिवशी जुलाब होऊन पोटातनं पित्ताचा त्रास कमी व्हायला मदत मिळेल. तसेच रोज संतुलनचं पादाभ्यंग घृत वापरून पायाला पादाभ्यंगसुद्धा अगदी नियमित करावा. सकाळ संध्याकाळ संतुलनच्या पित्तशांती गोळ्या व प्रवाळ पंचामृत मोतियुक्त गोळ्या घेण्याचासुद्धा फायदा होऊ शकेल. रात्री झोपताना नाकामध्ये नस्यस्यान घृताचे १-२ थेंब घालावे व डोळ्यांवरती गुलाबपाण्याच्या पट्ट्या ठेवाव्या. सकाळी अनशा पोटी एक चमचा प्रवाळयुक्त संतुलन गुलकंद घेण्याचासुद्धा फायदा होऊ शकेल. आहारामध्ये फार प्रमाणात आंबट गोष्टी किंवा तिखट गोष्टी टाळलेल्या बऱ्या. अशा प्रकारे डोकं दुखण्याचे इतर कारणसुद्धा असू शकते. त्यामुळे तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन निदान करवून घेणे उत्तम ठरेल.