AI-Based Cervical Cancer Prevention: गर्भाशय मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी ए-आयचा वापर; टाटा रुग्णालयाचा पुढाकार

Cervical Cancer Early Diagnosis Technology: गर्भाशय मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराचा टाटा रुग्णालयाचा अभिनव पुढाकार.
AI Healthcare Workshops India: गर्भाशय मुखाचा कर्करोग वेळेवर तपासणी, लसीकरण आणि योग्य उपचारांमुळे मोठ्या प्रमाणात टाळता येण्यासारखा असला तरी भारतात महिलांमधील कर्करोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या प्रमुख कारणांपैकी तो एक ठरत आहे. यावर एक पाऊल पुढे टाकत टाटा रुग्णालयाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए-आय) चा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्करोग प्रतिबंध आणि लवकर निदानावर लक्ष केंद्रित करणारी राष्ट्रीय पातळीवरील कार्यशाळा नवी मुंबईत पार पडली.

