‘टेक-नेक’पासून वाचण्यासाठी...

डॉ. अजय कोठारी (कन्सल्टंट स्पाइन सर्जन)अस्थिबोधस्मार्टफोननं जग जवळ आणलं - काम, बँकिंग, सोशलायझिंग, फोटो, रील्स... सगळं बोटांच्या टोकावर; पण या सोयीची एक शांत किंमतही आहे - ‘टेक-नेक’. आज १५-५० वयोगटातील मोठ्या प्रमाणावर लोकांमध्ये मानखांद्याचं दुखणं, डोकेदुखी, वरच्या पाठीला स्टिफनेस आणि हातात झिणझिण्या वाढताना दिसतात. अनेकांना वाटतं, ‘‘थोडं दुखतंय, ठीक होईल...’’; पण मान वाकवून तासन्तास स्क्रीनकडे पाहण्याची सवय हळूहळू कण्याची रचना बदलू शकते. म्हणूनच टेक-नेक हा केवळ फॅड शब्द नाही - तो आधुनिक जीवनशैलीचा महत्त्वाचा आरोग्य धक्का आहे..‘टेक-नेक’ म्हणजे नक्की काय?मोबाइल, टॅब किंवा लॅपटॉप वापरताना मान पुढे वाकवून स्क्रीनकडे बघणं - ही स्थिती पुनःपुन्हा, दीर्घकाळ टिकली, की cervical spine वर असामान्य दाब येतो. नंतर ही मानच पुढे झुकलेली पोस्चर ‘न्यू नॉर्मल’ बनते..मोबाइलमुळे मान का दुखते?पुढे झुकण्याचा वाढलेला भार : सरळ बसल्यास मानावर पाच-सहा किलो वजन असतं; पण तीस-चाळीस अंशांनी फोनकडे झुकल्यास हा भार २५-२७ किलोपर्यंत वाढतो - म्हणजे एका शाळेच्या बॅगइतका!स्नायूंचा असमतोल : पाठीचे आणि खांद्याचे स्नायू ताणले जातात, तर छातीचे स्नायू आखडतात. दीर्घकाळात पोश्चर गोलाकार होतं..डिस्क व लिगामेंट्सवर परिणाम : वारंवारच्या स्ट्रेसमुळे cervical disc degeneration, nerve compression किंवा radiculopathy निर्माण होऊ शकते.रक्तपुरवठा व तंत्रिका ताण : यामुळे डोकेदुखी, चक्कर, हातात झिणझिण्या यांसारखी लक्षणं दिसू शकतात..टेक-नेक ओळखण्याची लक्षणंसकाळी उठल्यावर मान स्टिफस्क्रीनकडे पाहिल्यानंतर वेदना वाढणेखांदे जड वाटणे, पाठीला ओढहातात सुया टोचल्यासारखं वाटणंडोळ्यांत थकवा, डोकेदुखीही लक्षणं काही आठवड्यांपेक्षा जास्त टिकली तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या..प्रतिबंध हाच सर्वोत्तम उपायमोबाइल eye-level ला : फोन मांडीवर ठेवून खाली पाहणे टाळा. मान सरळ = स्नायूंना आराम.२०-२०-२० नियम : प्रत्येक २० मिनिटांनी फोनपासून दूर पाहा, २० सेकंद डोळे रिलॅक्स करा, २० फूट लांब बघा.स्ट्रेचिंग - दिवसातून दोन-तीन वेळा : नेक रोटेशन, शोल्डर रोल्स, चिन-टक्स, कॅट-कॅमल—सरळ, सुरक्षित आणि अत्यंत परिणामकारक.स्क्रोलिंग वेळ कमी करा : अनावश्यक रील्स, ग्रुप्स, नोटिफिकेशन्स - डिजिटल डाएट शरीराइतकंच महत्त्वाचं.लॅपटॉप/टॅब वापरताना एर्गोनॉमिक्स : कीबोर्ड हाताजवळ, पाठीला सपोर्ट, दोन्ही पाय जमिनीवर. बेड किंवा सोफ्यावर काम -एकदम नाही..आहार, पाणी आणि व्यायामहाडं, डिस्क्स आणि स्नायूंना पोषण देणारा आहार : दूध, दही, अंडी, तिळ, बदाम, हिरव्या भाज्या, ओमेगा-३युक्त पदार्थ, हळद.व्हिटॅमिन डीसाठी सूर्यप्रकाश; आवश्यक असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने सप्लिमेंट्स.दररोज अडीच-तीन लिटर पाणी : हायड्रेशनमुळे डिस्क्स लवचिक राहतात, स्नायू relax होतात.आठवड्यात किमान पाच दिवस तीस-चाळीस मिनिटं चालणं, योग किंवा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग - कंबर व मान स्थिर ठेवते..मान निरोगी ठेवण्यासाठी या गोष्टी कराफोन धरताना कोपराला आधारझोपण्याआधी स्क्रीन डिटॉक्सनियमित posture checkवजन नियंत्रण आणि तणाव व्यवस्थापनया गोष्टी करू नकापोटावर झोपून मोबाइल वापरसलग एक-दोन तास स्क्रोलिंगवेदनांकडे दुर्लक्षस्वतःहून वेदनाशामक औषधे घेणं.डॉक्टरांना कधी भेटावे?मानदुखी वाढत जाणं, हातात कमजोरी किंवा मुंग्या, चालताना अडचण, रात्री झोपेत वेदना - ही red-flag चिन्हं. त्वरित स्पाईन तज्ज्ञांशी संपर्क साधा.मोबाइल आपला शत्रू नाही - तो साधन आहे. मात्र, त्यासाठी मान, पोस्चर आणि सवयींचं भान आवश्यक. फोन हातात असू द्या; पण आपल्या कण्याचं steering आपल्या हातात ठेवा. जागरूकता, संतुलन आणि आरोग्यदायी सवयी - बस्स! मग टेक-नेकचा धोका नाही, फक्त सरळ, आत्मविश्वासपूर्ण जीवन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.