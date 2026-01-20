आरोग्य

‘टेक-नेक’पासून वाचण्यासाठी...

टेक-नेक म्हणजे स्मार्टफोन, टॅब किंवा लॅपटॉपच्या सततच्या वापरामुळे मान, खांदे आणि वरच्या पाठीला होणारा ताण. योग्य पोस्चर, स्ट्रेचिंग, आहार आणि हायड्रेशनमुळे यापासून बचाव करता येतो.
What is Tech Neck and Why it Happens

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. अजय कोठारी (कन्सल्टंट स्पाइन सर्जन)

अस्थिबोध

स्मार्टफोननं जग जवळ आणलं - काम, बँकिंग, सोशलायझिंग, फोटो, रील्स... सगळं बोटांच्या टोकावर; पण या सोयीची एक शांत किंमतही आहे - ‘टेक-नेक’. आज १५-५० वयोगटातील मोठ्या प्रमाणावर लोकांमध्ये मानखांद्याचं दुखणं, डोकेदुखी, वरच्या पाठीला स्टिफनेस आणि हातात झिणझिण्या वाढताना दिसतात. अनेकांना वाटतं, ‘‘थोडं दुखतंय, ठीक होईल...’’; पण मान वाकवून तासन्‌तास स्क्रीनकडे पाहण्याची सवय हळूहळू कण्याची रचना बदलू शकते. म्हणूनच टेक-नेक हा केवळ फॅड शब्द नाही - तो आधुनिक जीवनशैलीचा महत्त्वाचा आरोग्य धक्का आहे.

