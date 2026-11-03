Baby Teething: दात येणे

-डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञमुलाला जुलाब होत असतील किंवा आजारी असेल तर पालकांचा पहिला प्रश्न ‘मुलाला दात तर येत नसतील ना?’ हा असतो. दातांची म्हणून घरगुती उपाय केले जातात, मग उशीर होतो अन् बाळाचा आजार लवकर उपचार न केल्यामुळे विकोपास जातो.वास्तविक बालकाला ‘दात येणे’ ही त्याच्या शारीरिक विकासाची एक नाॅर्मल प्रक्रिया असून त्यामुळे त्यामुळे खरं तर कुठल्याही आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत नाहीत. साधारणत: दुधाचे दात (temporary) वयाच्या सहा ते नऊ महिन्यांदरम्यान येऊ लागतात. कधी कधी ते बाळाच्या पहिल्या वाढदिवसापर्यंत किंवा त्यानंतरही येतात. सुदृढ बाळामध्ये त्याचं कारण बहुतांशी अानुवांशिक असतं. मात्र, दुधाचे दात येण्यास उशीर झाला तर त्याला मुडदुस (rickets) किंवा हायपोथायराॅयडिझम किंवा पिट्युटरीग्रंथीच्या हार्मोन्सचे आजार असण्याची शक्यता असते..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.दुधाचे दात येताना बाळाला ताप येतो, अतिसार, झटके येतात आणि प्रसंगी मृत्यू ओढवतो, अशा दंतकथा प्राचीन काळापासून रूढ आहेत. खरं तर ही नाॅर्मल physiological प्रक्रिया! त्यामुळे बाळाच्या आरोग्यावर कुठलेच दुष्परिणाम होत नाहीत. दात येताना बाळ चिडचिडे होतं, चावा घेतं किंवा कुरतडतं, लाळ गाळतं, त्याची बोटं किंवा प्रत्येक वस्तू तोंडात घालतं. लाळ गाळल्यानं तोंडावरच्या, हनुवटीवरच्या त्वचेवर पुरळ येतं किंवा त्वचा कोरडी पडते. दुधाचे दात येतात, तेव्हा बाळाच्या हिरड्या सळसळ करतात. त्यामुळे बाळ चिडचिडं, तापट, तऱ्हेवाईक बनतं व अन्न नाकारतं. साधारणपणे बाळाला पहिला दुधाचा दात येत असतो, त्यावेळी हा त्रास व अस्वस्थता सर्वाधिक असते.दात येताना बाळाला ताप येत नाही व जुलाबही होत नाहीत. मात्र काही बाळांत शौचास होण्याची वारंवारता वाढते. दुधाचे दात येताना होणाऱ्या त्रासामुळे (discomfort) मूल रात्री झोपेतून उठतं. त्यावेळी त्याला कुरवाळून किवा त्याचं मन रिझवून त्याला आराम देण्याची गरज असते..दात येण्याची ही प्रक्रिया सहा महिन्यांपासून ते अडीच वर्षे वयापर्यंत चालू राहते. दोन-अडीच वर्षे वयोगटातली चौकस जिज्ञासू व अस्थिर मुलं मग तोंडात अस्वच्छ वस्तू, हात, खेळणी तोंडात घालण्याची वा अन्नपदार्थ कुरतडण्याची शक्यता असते. अर्थातच त्यामुळे होणाऱ्या इन्फेक्शनमुळे बाळाला डायरिया होऊ शकतो.दात येणं सुलभ व्हावं वा त्यामुळे मुलाला त्रास होऊ नये यासाठी वास्तविक कुठल्याच प्रकारचं औषध उपलब्ध नाही. असं असलं, तरी अनेक माता काही औषधं वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय देतात ही वस्तुस्थिती आहे. या काळात बाळाला शक्तिवर्धक पूरक आहार द्यायला हवा.जाहिरात केलेल्या व बाजारात उपलब्ध असलेल्या दात येताना देण्यात येणाऱ्या औषधांचा उपयुक्ततेला कुठल्याच संशोधन-अभ्यासाचा आधार नाही. हिरड्या सळसळत असल्याने ही मुलं रबरी रिंग किंवा प्लॅस्टिकची खेळणी चावत राहतात. पालकांनी सहज तुटतील किंवा भाग अलग होतील, अशी खेळणी देऊ नयेत, कारण त्यामुळे ती फुफ्फुसात जाण्याचा धोका असतो. फार तर कडक बिस्किटाचा मोठा तुकडा, खुसखुशीत पाव, किंवा सोललेले गाजर देऊ शकता. बाळ फार तापट असेल, तर पॅरासिटामाॅलसारखे औषध वेदना कमी करण्यासाठी देता येते. .Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.वेदनाशामक औषध जेलच्या स्वरूपात मिळतं. मात्र, ते लावताना हात स्वच्छ धुवावे लागतात व हे जेल तर्जनीच्या बोटावर घेऊन हिरड्यांना हलका मसाज करता येतो.दुधाचे दात हे (तात्पुरते) पाढंऱ्या रंगाचे असतात. पाजल्यानंतर किवा फिडींग केल्यावर स्वच्छ गाॅजने किंवा ओलसर कापडाने पुसून स्वच्छ ठेवावेत. बाळ झोपल्यावर बाटलीनं दूध किवा फळांचा रस देऊ नका.मूल दोन वर्षांचे झाल्यावर दोनदा बेबी ब्रशने नियमितपणे दात घासावेत.दुधाच्या दाताच्या किडण्याकडे दुर्लक्ष करू नका. त्याचा मुलाच्या आरोग्यावर व कायमस्वरूपी दाताच्या रचनेवर त्याचा विपरित परिणाम होतो. दर सहा महिन्याला डेंटिस्टकडून तपासणी आवश्यक. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.