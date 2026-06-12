तेज तरुणाईचे

डॉ. मालविका तांबे तारुण्य म्हटलं की समोर दिसतं... उत्साह, ऊर्जा आणि उज्ज्वल भविष्य. असं म्हणतात की समाजामध्ये चांगले योगदान देणारी तरुणाई एखाद्या देशाला लाभली तर त्याचा विकास नक्की होतो. सध्याच्या काळात जेनझी, जेन अल्फा हे सगळे शब्द आपल्याला खूप सामान्यपणे सगळीकडे वापरताना दिसतात. सध्याच्या काळातली तरुणाई ही तंत्रज्ञानाच्या युगात मोठी झालेली आहे. स्मार्टफोन, इंटरनेट, लॅपटॉप्स, सोशल मीडिया म्हणावं तेवढं तंत्रज्ञान डिजिटल युगामध्ये त्यांना उपलब्ध आहे. आजूबाजूला चाललेल्या सगळ्या विषयांवर त्यांचे तयार होणारे मत, त्यांची स्वतःकरता, समाजाकरता, परिवाराकरता असलेली जबाबदारी, या सगळ्यांवर डिजिटल युगाचा सकारात्मक आणि नकारात्मक प्रभाव होताना दिसतोय. परंतु तारुण्य म्हणजे फक्त वय का? तारुण्य म्हणजे शरीरामध्ये अमाप शक्ती, भरपूर टिकणारी कार्यक्षमता, मानसिक उत्साह तसेच स्वभावातली लवचिकता. सर्व इंद्रिय, सर्व शरीर आपल्या कार्यक्षमतेच्या जास्तीत जास्त पातळीवरती असलेले. एवढेच नव्हे तर शरीरामध्ये आणि मनामध्ये असणारी स्निग्धता. अर्थात ओलिएशन. ज्याच्यात नवीन गोष्टी स्वीकारण्याचा, नवीन वातावरणात मिसळण्याचा, नवीन कौशल्य शिकण्याचा, नवीन कार्यपद्धती स्वीकारण्याचा गुण आपल्याला पुरेपूर दिसायला पाहिजे..परंतु सध्याच्या काळातल्या तरुणाईकडे पाहिल्यास त्यांना येणारा सततचा कंटाळा, कुठल्याही कार्याप्रतीची उदासीनता, सतत आयुष्यामध्ये होणाऱ्या ताण, तणाव, चिंता, कमी वयातच सुरू होणारे हॉर्मोन संबंधित वेगवेगळे त्रास आपल्याला सध्याच्या काळात दिसायला लागलेले आहेत. त्यामुळेच तरुणाईचा असलेला हा स्वर्णिम काळ आपल्याला तसाच झगमगता ठेवायचा असल्यास आयुष्याला नीट समजून घेऊन केवळ शरीराचीच नव्हे तर मनाची, इंद्रियांची, बुद्धीची सुरुवातीपासून नीट काळजी घेणं आवश्यक आहे. ज्या प्रकारे आपल्या घरामध्ये कुठलंही उपकरण लावताना त्याच्या वोल्टेज व करंटची क्षमता जाणून घेऊन त्याप्रमाणेच प्लग लावतो. तसंच या तरुणाईलाही स्वतःच्या आयुष्यात किती चांगलं ऊर्जा स्रोत लावायचंय हे समजून घेण्याची गरज आहे..आहारसध्याच्या सोशल मीडियामुळे आहाराचे वेगवेगळे फंडे किंवा फॅशन तरुणाईपर्यंत फार झपाट्याने पोचतात आहेत. फॅटस् बद्दलचं दुष्प्रचार, साखरं, कार्बोहायड्रेटसला दिलेले नकारात्मक वळण या सगळ्याने नवीन पिढी सध्या भांबावून गेलेली आहे. त्यांचा कुठलाही आहार हा कोरडा व कमीत कमी ऊर्जा देणारा असतो. कॅलरीबाबत जागरूक असलेली पिढी हे विसरून जाते की, शरीरात तयार होणारे सगळे टिशू किंवा ऊतक हे फक्त आजच्या पुरते लागणार नसतात तर संपूर्ण आयुष्यभर आपल्याला त्याची गरज असते. त्यामुळे आयुर्वेदामध्ये सांगितलेलं आहे की, तारुण्य अवस्थेमध्ये शरीरामध्ये धातू संपन्नता असणं अत्यंत आवश्यक असतं. शरीरामध्ये असलेले रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र हे सगळे धातूंची नीव तरुण वयातच ठेवली जाते. यासाठी आहार संपूर्ण हवा, संतुलित हवा. सर्व धातूंना ताकद देणारा असावा म्हणजेच त्याच्यामध्ये दूध, तूप, लोणी, खडी साखर, डिंक, पंचामृत, सुकामेवा, भाज्या, फळं, पोळी, कोशिंबिरी, चटण्या, ताक इत्यादीसारखा चौरस व परिपूर्ण आहार घेणे गरजेचे असतं. लहान वयातच मुलांनी साखरेसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टीचा पूर्णपणे त्याग केल्यास शरीरातले बरेचशे वीर्य पोषक स्रोताचे काम करू शकत नाही. अर्थातच साखर किती खावी, कुठली खावी याबद्दलचीही संपूर्ण माहिती असणे आवश्यक असतं. परंतु साखरेला शत्रू म्हणून समोर उभी केलेली ही पिढी कमकुवत होत चालली आहे, याच्याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. गव्हासारख्या पोषक धान्याला सोडून संपूर्ण नवीन पिढी मिलेट्सकडे किंवा पूर्णपणे प्रोटिनकडे वळलेली आहे..गव्हातून मिळणारी वीर्य शक्ती ही कधीही इतर तृण धान्यांपेक्षा जास्त असते आणि त्यामुळे आपल्या आहारामध्ये प्रत्येक प्रकारचं धान्य थोड्या प्रमाणात ठेवणं अत्यंत आवश्यक असतं. गहू पचत असला, चांगल्या प्रतीचा असला तर आठवड्यातून किमान दोन तीन वेळा तरी तरुण पिढीने तो खाणं आवश्यक आहे. इतर वेळेला घरी व्यवस्थित घडीची पोळी तूप लावून खायला नकार देणारी पिढी बाहेर जाऊन मात्र चुकीचे केमिकल टाकलेला ब्रेड किंवा एखाद्या मित्राचा वाढदिवस आहे म्हणून केक कापून खातात. मैदा हा गव्हापासून येतो हे विसरून जाते. तुपासारखे सुंदर वरदान आपल्याला प्राचीन शास्त्रांच्या माध्यमातून मिळालेलं आहे. तेही आपण सध्या कालबाह्य केलेलं आहे. तुपामधून येणाऱ्या चांगल्या प्रतीचे फॅट्स हे शरीराच्या संपूर्ण पुनर्जीवनाकरता महत्त्वाचे असतात. आजची तरुण पिढी ही अकाली केस गळणे, पांढरे होणे, कंबरेत ताकद नसणे, गुडघे दुखणे अशा प्रकारचे त्रास घेऊन क्लिनिकमध्ये येते तेव्हा खरोखरी वाईट वाटतं. अशा मुलांना जिममध्ये जाऊन प्रोटिन पावडर घेण्याची समज आलेली असते. परंतु शरीर कसं चालतंय याच्याबद्दलची त्यांना तसूभरही कल्पना नसते..दिनचर्याशरीराचं आरोग्य टिकवून ठेवावंच असलं तर शरीराला संतुलन अभ्यंग सेसेमी किंवा संतुलन अभ्यंग कोकोनटसारख्या तेलाने नियमित अभ्यंग करणे चांगले. तसेच इंद्रियांचं कार्य व्यवस्थित ठेवायचं असलं तर डोळ्यांमध्ये, कानांमध्ये नियमित तेल घालणे, नाकामध्ये सिद्ध केलेले तूप घालणे. पादाभ्यंग करणे. टाळूला नियमित ब्रह्मलीन तेलासारखे तेल लावणे हे आवश्यक असते..शरीरामध्ये कुठल्याही आजाराचा जम पटकन बसू नये याच्याकरता शरीरशुद्धीही आवश्यक असते. त्याच्यानंतर योग्य रसायनांचं सेवन करणे. उदाहरणार्थ च्यवनप्राश, धात्री रसायन, सॅन रोज, आत्मप्राश, मॅरोसॅन. त्याच्याने शरीराची शक्ती व मानसिक सकारात्मकता टिकून राहायला मदत मिळते. मनाची लवचिकता कायम राहण्यासाठी व्यायाम व प्राणायाम नियमित करणं गरजेचे असतं. सध्याच्या काळात जिमला जाण्याकरता प्रत्येकजण वेळ काढतं. परंतु सकाळच्या वेळेला चालायला जाणं, दहा मिनिटं प्राणायाम करणं, आठ दहा सूर्यनमस्कार घालणं याच्यासाठी कोणालाही वेळ मिळत नाही. मनाच्या आरोग्याकरता या सगळ्याचा सराव तर करावाच, परंतु त्याच बरोबरीने आठवड्यातून दोन तीनदा तरी ॐकार गुंजनासाठी वेळ काढावा. एखादं आवडणारं स्वास्थ संगीत ऐकावं. मित्र भेटतील तेव्हा त्राटक करणं, भस्रिका करणं, ध्यान एकत्र करणं हे खरं तारुण्य टिकवण्याकरता जास्त मदत करू शकेल. मानसिकता सकारात्मक असली, लवचिक असली तर योग्य निर्णय शक्ती, विवेकबुद्धी याचं कार्य व्यवस्थित राहायला मदत मिळते..मानसिक आरोग्य व्यवस्थित राहण्याकरता थोडसं ‘डिजिटल फास्टिंग’ गरजेचं असतं. खूप जास्त प्रमाणात स्क्रीनचा वापर केल्यानेही एन्झायटी, डिप्रेशनसारखे त्रास सध्याच्या पिढीमध्ये जास्त प्रमाणात दिसायला लागलेले आहेत. याच्याकरता नियमित स्पिरीट ऑफ हार्मोनी, ॐकार गणेश असे स्वास्थ्य संगीत ऐकणे व स्वतः करता काही मैदानी खेळ किंवा एखादी छंद जोपासणे महत्त्वाचे असते..तरुण पिढी ही देशाचं भवितव्य ठरवते. त्यामुळे त्यांची विवेकबुद्धी जागृत होणं आवश्यक असतं. न्याय-अन्याय याच्यातला फरक समजणं. आपल्याबरोबर कोण आहे, कोण आपल्या हिताचा विचार करत आहे. गरज पडल्यास कुठल्याही अन्यायाच्या विरुद्ध भांडण्याचं धाडस असणं तसेच नेतृत्वाचा गुण असणं हे समाजाच्या उद्धाराकरता आवश्यक असतं. आयुर्वेदीय गर्भसंस्कार या माध्यमातून आपण देशासाठी सामाजिकरित्या जागृत असणारी भावी पिढी तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अर्थातच आजची जन्म घेणारी बाळंच पुढे जाऊन आपल्या देशाची तरुणाई होणार आहेत. त्यामुळे आवर्जून आजच्या पिढीनेही त्या करता कष्ट घेतले पाहिजे. एकूणच तारुण्य राखणे हे आपल्याला आपल्या आहार आणि आचरणातून साधणं शक्य असतं. सध्या भारतात जेनझीची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही तरुणाई राष्ट्रहित, समाजहित आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्वतःचं हित समजायला लागली तर त्याच्याहून उत्तम दुसरी कुठलीही गोष्ट नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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