स्टँडअलोन केजचे वरदान

न्यूरोसर्जरीमध्ये मणक्यावरच्या शस्त्रक्रियेचा विचार करतो तेव्हा मणक्याला स्थिरता देणाऱ्या ज्या अत्याधुनिक नवीन संकल्पना उदयाला आल्या आहेत, त्यांचा विशेष विचार होणं गरजेचं असतं. सँडअलोन केज ही उपयुक्त जोड आहे. मेंदू आणि मणक्याच्या शस्त्रक्रिया शास्त्रात असे काही आजार आहेत जिथे योग्य पद्धतीने आणि योग्य वेळेत, तसेच त्या क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तीने शस्त्रक्रिया करणं आवश्यक असतं. मणक्याच्या काही आजारात उपचार करण्यात वेळेची दिरंगाई झाली तर महत्त्वाच्या चेतापेशी (न्यूरॉन्स) कायमच्या नाहीशा होतात आणि परत तयार होत नाहीत..सर्व्हायकल स्पाँडिलोटिक मायलोपॅथी (CSM) हा असाच एक आजार आहे. स्पाँडिलायसिसची प्रक्रिया नेहमीपेक्षा खूप जास्त झाल्यास मज्जारज्जू व नसांवर दाब येऊ शकतो. त्याचवेळी नसांवरच्या आणि मज्जारज्जू वरच्या दाबाची लक्षणे दिसू शकतात. तसेच काही लोकांमध्ये मणक्यातील कॅनॉल (ज्यातून मज्जारज्जू व नसा जातात) जन्मत:च चिंचोळा असतो, त्यातच या वाढलेल्या हाडांचा दाब आला, तर दुष्काळात तेरावा महिना अशी स्थिती होते. हा दाब मज्जारज्जूवर आहे का नसांवर आहे, यावर लक्षणे अवलंबून असतात..मज्जारज्जूचा दाब१) चालताना विशेषतः अंधारात चालताना तोल न सांभाळता येणे.२) पायामध्ये जडपणा वाटणे. पायातील शक्ती कमी वाटणे. चालताना मांडीतून किंवा गुडघ्यातून पाय ‘लपकणे’३) चालताना पायातील चप्पल निसटणे. ती निसटलेली लक्षात न येणे.४) तळहातात बधीरपणा येणे. क्लिष्ट कामे करणे अवघड जाणे. (उदा. बोटांनी बटण लावणे, पँटचे बक्कल काढणे, नाडी बांधणे, ब्लाऊजचे हूक काढणे अथवा लावणे, हातात भरलेला चहाचा कप धरणे, पोळी-भाकरी एका हाताने तोडणे इ. क्रिया करणे अवघड व अशक्य होत जाते.) आजार वाढला, तर तळहाताची झीज होत जाते. कारण स्नायूंचा आकार आकसायला लागतो. बोटे वाकडी होऊ लागतात.५) आजार वाढल्यास पायात कडकपणा येतो. पाय गुडघ्यात वाकले जातात, चालणे अशक्य होते. हाताने काम करणे अशक्य होते.६) या आजारात लघवीवरचा व नंतर शौचावरचा कंट्रोल जाऊ शकतो..कधीकधी स्पायनल कॉर्डबरोबरच मानेतील मणक्यातून बाहेर पडणाऱ्या नसेवर दाब येतो. यात एका बाजूला लक्षणे दिसतात.१) एका बाजूची मान, खांदा दुखणे.२) खांद्यापासून कळ अथवा मुंग्या सुरू होऊन दंडात व हातात पसरणे. ही कळ असह्य असते. हात डोक्यावर ठेवल्यास ही कळ कधी कधी कमी होते.३) दंड, हात किंवा तळहातातील स्नायूंची शक्ती कमी होणे. कधी कधी कळा न येतासुद्धा फक्त शक्ती कमी होऊ शकते. याला वेदनारहित नसेवरचा दाब म्हणतात. दोन मणक्यांच्या मधून बाहेर पडणारी नस एका गोलाकार बोगद्यातून बाहेर येते. ‘स्पॉँडिलायसिस’चे वाढलेले हाड या बोगद्यात घुसल्यास नसेवर दाब येतो व हातात कळा, मुंग्या येतात..मज्जारज्जूवर दाब आल्याची लक्षणे असल्यास बहुतांश वेळा शस्त्रक्रियेची गरज भासते. या आजारात शस्त्रक्रिया जितकी लांबवली जाईल, तितका धोका वाढतो. कारण, या दाबामुळे एक-एक करून चेतापेशी नष्ट होऊ शकतात. एका रुग्णाच्या आजाराच्या स्ट्रेजेस आपण पाहू या.अ) लक्षणांना सुरुवात- सहा महिन्यांपासून- चालताना तोल जाणे, हातातून वस्तू निसटून खाली पडणे.ब) लक्षणांत वाढ आधार घेऊन चालायला लागणे. हातातील कमजोरी वाढ.क) चालताना खूपच आधार लागणे. हाताची बोटे वाकडी होणे.ड) अंथरुणाला खिळणे..यापैकी ‘अ’ किंवा ‘ब’ स्थितीत शस्त्रक्रिया केल्यास फायदा लवकर व पूर्णपणे होतो. त्यातही ‘अ’ स्थितीत शस्त्रक्रिया करणे श्रेयस्कर. ‘अ’ही आजाराची प्राथमिक स्थिती नाही. कारण दाब येऊ लागल्यावर बरेच दिवस मज्जारज्जू तो दाब सहन करतो. मज्जारज्जूची सहनशीलता संपल्यानंतर लक्षणांना सुरुवात होते.मणक्याच्या पुढच्या भागातून शस्त्रक्रिया करताना दाब काढल्यावर मणक्याला स्थिरता देण्यासाठी SAC चा उपयोग परिणामकारक ठरतो. यामुळे अतिरिक्त प्लेट वापरायला लागत नाही, दुसरं म्हणजे क्वचित प्रसंगी काही वर्षांनंतर मूळ आजाराच्या वरच्या किंवा खालच्या भागात आजार वाढल्यास पहिल्या भागाला धक्का न लावता उपचार करता येतो आणि तिसरं म्हणजे मानेचा मूळचा बाक (कर्व्ह) या केजमुळे परिणामकारक पद्धतीने नॉर्मल करता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.