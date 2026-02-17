अतिपोषणाची समस्या

- डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञअतिपोषण ही मुलांतल्या कुपोषणाची दुसरी बाजू आहे. आहारात वेगवेगळ्या अन्नपदार्थांचा समावेश केल्याने अतिरिक्त कॅलरी शरीरात जातात, त्यामुळे शरीरात अतिरिक्त चरबी साचते आणि वजन वाढते. वजन वाढल्याने भविष्यात टाईप २ मधुमेह, ह्रदयविकार, उच्चरक्तदाब, कर्करोग, मेटाबोलिक सिन्ड्रोम होण्याच्या धोका अधिक असतो..चागंलं जाडजूड, वजनदार मुल हे निरोगी असते, असा बहुतांश पालकांचा समज असतो. त्यामुळे ते त्याला गरजेपेक्षा जास्त खाऊ घालतात. प्रेमापोटीही ते मुलांचे अतिपोषण करतात. मुलाने काही चांगले काम केले, तर त्याला बक्षीस म्हणून गोड खायला देतात.कधी-कधी आपले मूल पुरेसे खात नाही, असे उगाचच पालकांना वाटत असते आणि त्या चिंतेपोटी ते बळजबरी खाऊ घालतात. मुलांना किती खाऊ घालायचे, याची शास्त्रीय माहिती त्यांना नसते. आजकाल उच्च कॅलरीयुक्त अन्नपदार्थ अगदी स्वस्त दरात सर्वत्र उपलब्ध आहेत. मूल गुटगुटीत, सशक्त असावे, असा समाजाचा एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष दबाव पालकांवर असतो..मुलाला शाळा, ट्युशन्स असा प्रचंड ताण आहे, त्याला सतत संघर्ष करावा लागत आहे, या भावनेतून मुलांचे अतिपोषण होते. मुलाला खरेच भूक लागली आहे, याचा नेमका अंदाज पालकांना येत नाही. चिडलेल्या, रडक्या मुलाला शांत करण्यासाठी पालक मुलांना खायला देतात.गरज नसताना अनेकदा खाणे, घरचे खाणे म्हटले, की नाक मुरडणे व सतत बाहेरचे खाणे, सतत मोबाईल व तासनतास टीव्ही समोर बसणे आणि टीव्ही बघतच खाणे हेही अतिपोषणाचे एक कारण आहे. सधन कुटुंबातील मुलांमध्ये अतिपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. खाण्या-पिण्याचा चुकीच्या सवयी लावण्याबाबत जबाबदार आपणच आहोत. मुलं घरातील डबा न खाता बाहेरील जंकफूडचे सेवन अधिक प्रमाणात करतात. अतिपोषण झालेली मुले लठ्ठ होतात..सधन घरांतील कुपोषणसधन घरातील मुलेही मोठ्या प्रमाणात कुपोषित मोठ्या असल्याचे दिसून आले आहे. मुलाचे वजन वयानुसार कमी असेल, तर त्याला अंडरवेट असे म्हणतात. मुलाचे वजन उंचीनुसार कमी असेल तर त्याला ‘वेस्टिंग’ असे म्हणतात. मुलाचे वजन सलग सहा महिने कमीच राहिले, तर त्याचा परिणाम उंचीवर होतो, या कालावधीत त्याची उंची वाढत नाही, त्यालाच ‘स्टंटिग’ म्हणतात..गरीब लोकांत अन्नाच्या अभावाने कुपोषण होते, तर आर्थिक परिस्थिती चांगली असलेल्या अनेक घरांत अन्नाची गुणवत्ता चांगली नसते, त्यात पोषकतत्त्वाचा अभाव असतो. सधन कुटुंबात पारंपरिक, समतोल आहाराला फाटा देत प्रक्रिया केलेले, पॅकेज्ड अन्नपदार्थांचे सेवन केले जाते, त्या कॅलरीज मोठ्या प्रमाणात असतात, पण अत्यावश्यक व्हिटॅमिन्स, मिनरल्सचा अभाव असतो.त्यामुळे भूक मंदावते, आणि शरीरातली पोषकतत्त्वे कमी होतात. सधन कुटुंबीयांत आहाराबाबत अज्ञान दिसून येते. संशोधन अभ्यासातून असे दिसून आले आहे, की सधन कुटुंबातही तीव्र स्टंटिग, वेस्टिंग, अंडरवेट झालेली मुले असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.