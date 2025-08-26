कोलेस्टेरॉलची आवश्यकता

- डॉ. मृदुल देशपांडे, MBBS, फंक्शनल मेडिसिन नूट्रिशनिस्ट‘तुमचं कोलेस्टेरॉल वाढलंय’ असं डॉक्टरांनी सांगितलं, की आपण घाबरतो. लगेच हृदयविकार, स्ट्रोक यांची भीती डोक्यात येते. अनेकांना वाटतं की कोलेस्टेरॉल म्हणजे शरीराचा शत्रू; पण खरं सांगायचं, तर कोलेस्टेरॉलशिवाय शरीराचं जगणंच अशक्य आहे!कोलेस्टेरॉल हा प्रत्येक पेशीच्या भिंतीचा (cell membrane) महत्त्वाचा भाग आहे. त्याच्यामुळे पेशी टिकून राहतात. शरीरातील अनेक संप्रेरकं (हार्मोन्स), व्हिटॅमिन डी आणि पचनासाठी आवश्यक असलेला पित्तरस हे सर्व कोलेस्टेरॉलपासूनच तयार होतात. म्हणजेच हा पदार्थ वाईट नाही, तर अत्यावश्यक आहे..मग गैरसमज का?गेल्या काही दशकांपासून ‘जास्त कोलेस्टेरॉल = हृदयविकार’ असा सरळ संबंध दाखवला गेला. औषधनिर्मिती कंपन्यांनीही त्याचाच प्रचार केला; पण संशोधन सांगतं, की प्रत्यक्षात हृदयविकाराचं मूळ कारण केवळ कोलेस्टेरॉल नसून, शरीरातील सूज (inflammation), इन्सुलिन रेझिस्टन्स, चुकीचा आहार व ताण-तणाव आहेत..फंक्शनल मेडिसिनची दृष्टीफंक्शनल मेडिसिनमध्ये आम्ही विचारतो, ‘कोलेस्टेरॉल का वाढलं?’ सततचा ताण असेल, तर शरीराला जास्त संप्रेरकं तयार करण्यासाठी कोलेस्टेरॉल लागतं. सतत साखर, अतिरिक्त फळं, पांढरी पावं, अतिरिक्त धान्ये, प्रक्रिया केलेले पदार्थ खाल्ल्यास लिव्हरवर ताण येतो, आणि कोलेस्टेरॉलची पातळी विस्कळीत होते. व्हिटॅमिन D, B12 किंवा ओमेगा-३ची कमतरता असेल, तरी शरीर संतुलन हरवते. म्हणजेच वाढलेला आकडा हा मूळ समस्येचं लक्षण आहे, कारण नाही..‘चांगला’ आणि ‘वाईट’ यापलीकडेखरतर, ‘वाईट’ कोलेस्ट्रॉल म्हणायचंच झालं, तर ते आहे, ‘ट्रायग्लिसराइड्स’. LDL म्हणजे वाईट आणि HDL म्हणजे चांगला, हेच आपल्याला माहीत आहे; पण एवढ्यावर न थांबता त्याच्या कणांचा आकार (particle size), ट्रायग्लिसराइड्स, Triglyceride/HDL गुणोत्तर, इन्सुलिन संवेदनशीलता अशा तपशीलांकडे लक्ष द्यायला हवं. अनेकदा एकाच आकड्याने खरी स्थिती समजत नाही. फास्टिंग इन्सुलिन ही चाचणी करून इन्सुलिन किती आहे हे तपासणंही जास्त महत्वाचं आहे..ट्रायग्लिसराइड्स वाढल्यावर काय करावं?घाबरण्याऐवजी जीवनशैली बदलणं अधिक महत्त्वाचंसंतुलित आहार : प्राणिजन्य प्रथिने, भरपूर भाजीपाला, आरोग्यदायी फॅट्स. उदाहरणार्थ, तूप, बिया, नट्स, मासे. नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप, ध्यान किंवा श्वसनासारख्या तणाव कमी करणाऱ्या सवयी. लिव्हरचं आरोग्य सांभाळणं, कारण कोलेस्टेरॉलची निर्मिती व प्रक्रिया याचं केंद्र म्हणजे लिव्हरच आहे.कोलेस्टेरॉल हा घातक शत्रू नाही. तो आपल्या शरीराचा विश्वासू मित्र आहे, जो अनेक महत्त्वाची कामं पार पाडतो. जर त्याची पातळी बदलली असेल, तर ती आतल्या समस्येचा इशारा आहे. खरी उपचारपद्धती म्हणजे त्या मूळ कारणांवर लक्ष देणं. फंक्शनल मेडिसिनचा संदेश स्पष्ट आहे : संख्या कमी करण्यापेक्षा, आरोग्य सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.