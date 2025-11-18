प्रश्न : नमस्कार, सद्गुरू! एखाद्या व्यक्तीचा आध्यात्मिक विकास होण्यामागे श्वासाची भूमिका काय आहे?सद्गुरू : योगिक परिभाषेत श्वासाला कूर्म नाडी असे म्हटले जाते. कूर्म नाडी ही अशी गोष्ट आहे- जी तुम्हाला एक अस्तित्व म्हणून या भौतिक शरीरासोबत जोडून ठेवते. तुम्हाला याबद्दल माहिती असेल, की हे शरीर आपण खात आलेल्या सर्व गोष्टींचा एक साठा आहे, किंवा दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले, तर हे शरीर फक्त या पृथ्वीचा एक भाग आहे..परंतु आत्ता सध्या, तुम्ही या शरीराला ‘स्वतः’ असे समजता, कारण हे शरीर आणि हे अस्तित्व अतिशय चांगल्या प्रकारे एकत्रितपणे बांधले गेले आहेत आणि ती कूर्म नाडी आहे, तो कूर्माचा धागा आहे, जो हे घडवून आणत आहे. मी तुमचा श्वास काढून घेतला, तर तुम्ही आणि तुमचे शरीर हे दोन्ही वेगवेगळे होतील.आध्यात्मिक साधनेमध्ये श्वासाचे महत्त्व असे आहे, की हा श्वास तुम्हाला अशा बिंदूपर्यंत पोहोचण्याची किंवा अशा आयामापर्यंत जाण्याची संधी प्रदान करतो, की जिथे भौतिक आणि अभौतिक हे दोन्ही घटक एकत्रित बांधले गेले आहेत - म्हणजेच तुम्ही श्वासाला कूर्म म्हणून जाणत असाल तरच ते समजून येईल. आत्ता सध्या, तुम्ही केवळ हवेच्या मार्गामुळे होणाऱ्या संवेदना जाणत आहात - ते कूर्म नाही. कूर्म नाडी ही तुम्ही श्वासाद्वारे आत घेत असलेल्या हवेपेक्षा अधिक आहे..परंतु तुम्ही श्वासाद्वारे आत घेत असलेल्या हवेशिवाय, हे घडून येणार नाही. हवेचा मार्ग महत्त्वाचा आहे, परंतु कूर्म केवळ त्यापुरते मर्यादित नाही. तो अस्तित्वाचा जीवनश्वास आहे, जो तुम्ही आत घेत आहात आणि बाहेर सोडत आहात. तो काढून घेतला गेला, तर तुम्ही आणि तुमचे शरीर हे दोन्ही एकत्र राहण्यास सक्षम नसतील. ते दोन्ही वेगवेगळे होतील.तुमच्या कूर्म नाडीसोबत प्रवास करणे म्हणजे हे त्या क्षेत्राला जाणून घेण्याचा प्रयत्न आहे, जिथे भौतिक आणि अभौतिक एकत्र येतात. हाच शांभवी महामुद्रेचा उद्देश आहे, की अशा संधिप्रकाशाच्या क्षेत्रात असणे की, जिथे तुम्ही भौतिकामध्ये आहात, परंतु भौतिकापलीकडील आयामाला स्पर्श करत आहात..भौतिक सोडून अभौतिककडे जाणे खूप सोपे असते- डोक्यात मारलेली एक बंदुकीची गोळी हे काम करू शकेल, परंतु ती काही आपली आकांक्षा नाही. मानवाची आकांक्षा भौतिकामध्ये मुळे रुजवून ठेवण्याची आहे, परंतु त्यासोबतच पलीकडील गोष्टीची चव घेण्याचीदेखील आहे.श्वास हे अभौतिक आयामापर्यंत पोहोचण्याचे सर्वांत सोपे साधन आहे. इतर मार्गदेखील उपलब्ध आहेत, परंतु त्यासाठी अधिक काळजी घेण्याची, सूचनांची, मार्गदर्शनाची आणि मदतीची गरज आहे. श्वासाच्या प्रक्रियेसह, ते अधिक सहजपणे घडून येते. म्हणूनच अध्यात्माच्या संदर्भात श्वास महत्त्वपूर्ण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.