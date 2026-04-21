चेतना तरंग : शक्य तितकी शंका घ्या

गुरुदेव श्री श्री रविशंकरमला वारंवार शंकांबद्दल विचारले जाते- जेव्हा शंका निर्माण होतात तेव्हा तुम्ही काय करता? तुम्ही त्या टाळता, की त्यांना नाकारता? दोन्हीपैकी कोणतेही उपयोगाचे नाही. शंकेवर मात करण्यासाठी आपल्याला प्रथम ती काय आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे..एक सच्चा गुरू तुमच्या शंका दूर करण्याची कधीही घाई करणार नाही. उलटपक्षी, ते तुम्हाला अधिक शंका घेण्यासाठी प्रोत्साहित करतील. का? कारण जेव्हा शंकेचे नीट परीक्षण केले जाते, तेव्हा ती तुम्हाला मजबूत करते. तुम्ही त्यामध्ये तावून सुलाखून निघता आणि त्यातून निर्माण होणारी समज तुम्हाला अधिक ठोस, अधिक केंद्रित बनवते. जर आता नाही, तर तीच शंका काही वर्षांनी पुन्हा येईल. आजच तिचा पूर्णपणे सामना करणे केव्हाही चांगले.सत्य तुमच्या सर्व शंका सहन करू शकते. खरी श्रद्धा ही विशाल आणि खुल्या आकाशासारखी असते. शंका या केवळ येणाऱ्या जाणाऱ्या ढगांसारख्या असतात. त्या येतात आणि जातात. जे वास्तविक आहे त्याला त्या बाधित करू शकत नाहीत..शंकेचे स्वरूपलक्ष द्या, की तुम्ही नेहमी चांगल्या गोष्टीबद्दलच शंका घेता. तुम्ही एखाद्याच्या प्रामाणिकपणावर शंका घेता, त्यांच्या अप्रामाणिकपणावर कधीच नाही. तुम्ही तुमच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता, तुमच्या मर्यादांवर नाही. जर कोणी म्हटले, 'माझे तुझ्यावर प्रेम आहे,' तर तुम्ही विचारता, 'खरंच?' पण जर त्यांनी म्हटले, 'मी तुझा तिरस्कार करतो,' तर तुमचा त्यावर त्वरित विश्वास बसतो. तुम्ही सुखाबद्दल शंका घेता, पण तुमच्या दुःखाबद्दल कधीच नाही.परंतु सत्य हे आहे, की तुमची श्रद्धा, तुमचे प्रेम, तुमचे सौंदर्य, तुमचे सत्य हे शंकेपेक्षा शंभर पटीने अधिक शक्तिशाली आहे.श्रद्धेचे स्वरूप असे आहे, की लाखो शंकांचा देखील त्यावर प्रभाव पडणार नाही. जेव्हा तुम्ही पाहता, की आपली शंका नेहमी सकारात्मक गोष्टीबद्दलच असते, तेव्हा तुमच्यात एक विशिष्ट स्तराची जागरूकता येते आणि ती तुम्हाला शंकेच्या पलीकडे जाण्यास मदत करते. शंकेच्या प्रक्रियेतून जाणारी श्रद्धा अधिक मजबूत आणि अस्सल बनते. श्रद्धा नेमकी संकटाच्या वेळीच डळमळीत होते. हे विचित्र आहे, की श्रद्धेची सर्वांत जास्त गरज असते, तेव्हाच माणूस ती गमावतो! तेव्हाच तुम्ही हे लक्षात ठेवले पाहिजे, की श्रद्धा ही एक देण, एक आशीर्वाद आणि एक संपत्ती आहे आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्याकडे श्रद्धा नाही, तर त्यासाठी प्रार्थना करा. पण प्रार्थना करण्यासाठीसुद्धा तुम्हाला श्रद्धेची गरज असते. हा विरोधाभास आहे. परंतु आपण सर्वजण जन्मजात श्रद्धेसह जन्माला आलो आहोत..श्रद्धेचे तीन प्रकार आहेत: स्वतःवर श्रद्धा, जगावर श्रद्धा आणि ईश्र्वरावर श्रद्धा. स्वतःवरच श्रद्धा नसली तर तुम्हाला खुजे वाटेल. 'अरे, मी हे करू शकत नाही. हे माझ्यासाठी नाही.' जगावर श्रद्धा असल्याशिवाय तुम्ही कार्य करू शकत नाही. बँका तुम्हाला कर्ज देतात- कारण त्यांचा असा विश्वास असतो, की तुम्ही ते परत कराल. तुम्ही तुमचे पैसे जमा करता- कारण तुमचा विश्वास असतो, की ते सुरक्षित आहेत. जर तुम्ही जगातील प्रत्येक गोष्टीवर शंका घेतली, तर तुम्ही जीवनात पुढे जाऊ शकत नाही.ईश्वरावरील श्रद्धेच्या बाबतीतही असेच आहे - ईश्वरावर श्रद्धा ठेवा आणि तुमची प्रगती होईल. तुम्हाला जीवनात चिंता वाटते - कारण तुमची काळजी घेणारी एखादी शक्ती आहे यावर तुमची श्रद्धा नसते. या तिन्ही प्रकारच्या श्रद्धा एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. स्वतःवरील श्रद्धा तुम्हाला स्वातंत्र्य देते. जगावरील श्रद्धा शांती देते. ईश्वरावरील श्रद्धा असीम प्रेम देते.श्रद्धा तुमच्या संपूर्ण अस्तित्वाला एकीकृत करते. ती तुमच्या चेतनेला स्थिरता देते. ती तुमच्या मनाचे विखुरलेले धागे गोळा करते आणि त्यांना एका अखंड रूपात विणते. म्हणून शंकेला घाबरू नका. फक्त त्यात अडकून पडू नका. तिला येऊ द्या आणि जाऊ द्या. आणि हळूहळू, श्रद्धेचा सूर्य प्रकाशू द्या..