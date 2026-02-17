आरोग्य

महिलांमधील वाढती कंबरदुखी

भारतीय घरांतील स्त्रिया दिवसातील सर्वाधिक वेळ कामात घालवतात.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
- डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जन

भारतीय घरांतील स्त्रिया दिवसातील सर्वाधिक वेळ कामात घालवतात. सकाळची स्वयंपाकघरातील लगबग, मुलांची तयारी, घरातील स्वच्छता, बाजार-खरेदी, वृद्धांची काळजी, ऑफिसच्या जबाबदाऱ्या - यामध्ये त्या स्वतःसाठी वेळ काढू शकत नाहीत. या कामाच्या चक्रात सर्वाधिक दुर्लक्षित होणारी गोष्ट म्हणजे कंबर आणि पाठीचा कणा. त्यामुळे महिलांमध्ये कंबरदुखी, पाठदुखी आणि मान-खांद्याचा त्रास ही एक गंभीर व वाढत्या प्रमाणात दिसणारी आरोग्य समस्या बनली आहे.

