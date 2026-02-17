महिलांमधील वाढती कंबरदुखी

- डॉ. अजय कोठारी, कन्सल्टंट स्पाइन सर्जनभारतीय घरांतील स्त्रिया दिवसातील सर्वाधिक वेळ कामात घालवतात. सकाळची स्वयंपाकघरातील लगबग, मुलांची तयारी, घरातील स्वच्छता, बाजार-खरेदी, वृद्धांची काळजी, ऑफिसच्या जबाबदाऱ्या - यामध्ये त्या स्वतःसाठी वेळ काढू शकत नाहीत. या कामाच्या चक्रात सर्वाधिक दुर्लक्षित होणारी गोष्ट म्हणजे कंबर आणि पाठीचा कणा. त्यामुळे महिलांमध्ये कंबरदुखी, पाठदुखी आणि मान-खांद्याचा त्रास ही एक गंभीर व वाढत्या प्रमाणात दिसणारी आरोग्य समस्या बनली आहे..कंबरदुखी वाढण्याची प्रमुख कारणंसतत वाकून काम करण्याची सवय - स्वयंपाक, चिरणे, भाजी धुणे, कपडे धुणे, झाडणे-पुसणे - ही बहुतांश कामं वाकूनच केली जातात. या स्थितीत कण्यावर ३०-७० टक्के जास्त दाब निर्माण होतो. Lumbar spine वर वारंवार ताण पडल्याने स्नायू थकतात, लिगामेंट्स आखडतात आणि हळूहळू chronic back pain निर्माण होऊ शकतो.जड वस्तू चुकीच्या पद्धतीने उचलणे - मोठ्या पाण्याच्या बादल्या, गॅस सिलिंडर, ओले कपडे, किराणा - हे सर्व घरकामातील अनिवार्य भाग आहेत; पण बहुतेकदा स्त्रिया हे वजन अचानक वाकून उचलतात. त्यामुळे L4-L5 डिस्कवर तीव्र दाब येऊन slip disc चा धोका वाढतो..विश्रांतीचा अभाव - सलग दोन-तीन तास काम, मध्ये ब्रेक नाही - हे अतिशय हानिकारक आहे. स्नायूंमध्ये blood circulation मंदावतो आणि stiffness वाढते. शरीराला पुनर्प्राप्तीची संधीच मिळत नाही.योग्य फूटवेअरचा अभाव - घरात पायात काही न घालता काम करणं सामान्य वाटतं; पण यामुळे पाय, गुडघे, कंबर या सर्वांवर सतत सूक्ष्म धक्के बसत राहतात. पायाला सपोर्ट नसेल तर कण्यावर जास्त भार येतो.तणाव आणि हार्मोनल बदल - घर-काम-कुटुंब या तिहेरी जबाबदाऱ्यांमधील ताण शरीरातील स्नायू आकुंचन पावतात. काही महिलांमध्ये हार्मोनल बदलांमुळेही (विशेषतः ३५-५० वयोगटात) वेदना वाढतात..‘स्पाइन-सेफ’ दिनचर्याएर्गोनॉमिक्स सुधारा - किचन प्लॅटफॉर्म खूप खाली असल्यास पायाखाली दोन-तीन इंचाचे स्टूल वापरा. झाडणे-पुसणे अशी कामे करताना शरीर पुढे झुकू देऊ नका. स्वयंपाक करताना एका पायाखाली छोटा स्टेप ठेवल्यास कंबर रिलॅक्स राहते.वजन उचलण्याची योग्य पद्धत - गुडघ्यांत वाका, पाठ सरळ ठेवा. वजन शरीराच्या जवळ ठेवा. वळणे आवश्यक असल्यास संपूर्ण शरीर वळवा, कंबर नाही.‘मायक्रो-ब्रेक्स’चे सामर्थ्य - दर तीस-चाळीस मिनिटांनी दोन मिनिटांचा ब्रेक घ्या. हलके स्ट्रेच, खांदे रोल, १०-१५ पावलं चालणं अशा गोष्टी करा.कोर स्ट्रेन्थनिंग - कोर मजबूत असेल तर कंबरदुखी होण्याची शक्यता कमी होते. प्लँक, ब्रिज, बर्ड-डॉग, कॅट-कॅमल करा. रोज पाच-दहा मिनिटे पुरेशी आहेत.योग्य चप्पल वापरा - घरातही सपोर्टिव्ह फूटवेअर वापरा. मऊ सोल असलेली चप्पल शॉक-ॲब्सॉर्ब करते आणि कण्यावरचा ताण कमी करते..आहार आणि हाडांचे आरोग्यकॅल्शियम : दूध, दही, तीळ, पनीर, बदामप्रोटिन : अंडी, डाळी, sproutsविटॅमिन डी : सकाळचा सूर्य १५-२० मिनिटेओमेगा-३ : अक्रोड, फ्लॅक्ससीडपाणी: दररोज किमान अडीच-तीन लिटर.हायड्रेशनमुळे discs, सांधे आणि स्नायू लवचिक राहतात.या गोष्टी करानियमित चालणेआठवड्यातून तीन-चार वेळा स्ट्रेचिंगवजन नियंत्रणस्क्रीन टाइममध्ये ब्रेक.या गोष्टी करू नकाअचानक जड वजन उचलणेसलग तासन्तास कामवेदनांकडे दुर्लक्षस्वतःहून वेदनाशामक औषधेडॉक्टरांना कधी भेटावे?वेदना तीन-चार आठवडे टिकणेपायात मुंग्या/ बधिरपणा / कमजोरीचालताना अडचणलघवी-शौचावर नियंत्रण कमी होणेही लक्षणे गंभीर असू शकतात. त्वरित स्पाइन तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या..घरकाम महत्त्वाचे; पण स्वतःचे आरोग्य त्यापेक्षाही महत्त्वाचे. योग्य सवयी, एर्गोनॉमिक्स आणि पोषण - या तिन्हींचे संतुलन साधले, की कणा मजबूत राहतो आणि महिलांचे आरोग्यही आयुष्यभर सुरक्षित राहते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.