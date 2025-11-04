आरोग्य

दृष्टिकोनातील बदलाचा प्रवास

मला २०२३ मध्ये ॲग्रेसिव्ह ब्रेस्ट कॅन्सर झाला. सुरुवातीला ते स्वीकारणं, त्यावर विश्वास ठेवणं फार कठीण होतं.
- आशा नेगी, लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरत

मला २०२३ मध्ये ॲग्रेसिव्ह ब्रेस्ट कॅन्सर झाला. सुरुवातीला ते स्वीकारणं, त्यावर विश्वास ठेवणं फार कठीण होतं. पण एकदा मी ती गोष्ट मनापासून स्वीकारली, की पुढचा प्रवास खूप सोपा झाला.

इंग्रजीत एक म्हण आहे, ‘If you can’t ignore it, enjoy it.’ जिथे परिस्थिती बदलता येत नाही, तिथे रुसून, रागवून बसण्यापेक्षा तिला स्वीकारून , आनंद शोधणं जास्त योग्य. म्हणूनच मी म्हणते... मी माझी कॅन्सर जर्नी एन्जॉय केली.

