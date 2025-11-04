दृष्टिकोनातील बदलाचा प्रवास

- आशा नेगी, लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरतमला २०२३ मध्ये ॲग्रेसिव्ह ब्रेस्ट कॅन्सर झाला. सुरुवातीला ते स्वीकारणं, त्यावर विश्वास ठेवणं फार कठीण होतं. पण एकदा मी ती गोष्ट मनापासून स्वीकारली, की पुढचा प्रवास खूप सोपा झाला.इंग्रजीत एक म्हण आहे, ‘If you can’t ignore it, enjoy it.’ जिथे परिस्थिती बदलता येत नाही, तिथे रुसून, रागवून बसण्यापेक्षा तिला स्वीकारून , आनंद शोधणं जास्त योग्य. म्हणूनच मी म्हणते... मी माझी कॅन्सर जर्नी एन्जॉय केली..जेव्हा मी असं सांगते, तेव्हा लोकांच्या चेहऱ्यावर आश्चर्य उमटतं. त्यांच्या डोळ्यांमध्ये तोच प्रश्न, ‘कॅन्सर ही एन्जॉय करण्याची गोष्ट आहे का?’ काही दिवसांपूर्वी मी अशाच एका कार्यक्रमाला गेले होते. माझ्या भाषणात मी अगदी मनापासून सांगितलं, ‘मी माझी कॅन्सर जर्नी एन्जॉय केली.’ प्रेक्षक थोडं कुजबुजले, काहींच्या चेहऱ्यावर आश्चर्य, तर काहींच्या डोळ्यांत कौतुक होतं..माझ्यानंतर एका वक्त्यांचं भाषण होतं. ते बोलताना हसत म्हणाले, ‘‘मॅडम म्हणाल्या, त्यांनी कॅन्सर जर्नी एन्जॉय केली! अहो, ‘आमचं साधं एखादं व्याख्यान कॅन्सल झालं तरी आमचा बीपी वाढतो’ आणि ‘कॅन्सर झाला तर आम्हाला अटॅकच यायचा!’ त्यांच्या वाक्याने, सगळं सभागृह हसून गेलं.... पण त्या हास्यामागे एक सत्य दडलेलं होतं. लोकांना आजाराची भीती वाटते, पण मी ठरवलं होतं की या भीतीवर हसू आणायचं. कारण भीतीवर उपाय नाही, पण हसण्यावर आहे....कधी कधी आपण परिस्थिती बदलू शकत नाही; पण त्या परिस्थितीकडे बघायचा दृष्टिकोन नक्कीच बदलू शकतो आणि माझ्या आयुष्यातला तो दृष्टिकोन... Enjoy what you can’t ignore... हाच माझा सर्वात मोठा टर्निंग पॉइंट ठरला.खरं सांगायचं तर कोणतीच गोष्ट सोपी नसते; पण मी त्या सगळ्याला कॅज्युअली, हलक्याफुलक्या दृष्टिकोनातून घेतलं. त्याच दृष्टिकोनामुळे मी या प्रवासातून बाहेर पडू शकले हसतमुखाने. २०२३ ते २०२५ या दोन वर्षांमध्ये मी परत आयुष्याकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहिला शिकले...आज मी आयुष्य आधीपेक्षा अधिक जिवंत, अधिक आनंदाने जगत आहे. कधी कधी मी विसरतेसुद्धा, की अशा काही घटना माझ्याबरोबर झाल्या होत्या. कारण कॅन्सर माझं आयुष्य थांबवून गेला नाही. तो मला आयुष्य जगायची नवी पद्धत शिकवून गेला.आता मागे वळून पाहते तेव्हा जाणवतं की त्या प्रवासाने मला खूप काही शिकवलं. कॅन्सरने माझं आयुष्य थांबवलं नाही, उलट मला थांबून जगायला शिकवलं.पूर्वी गडबडीत हरवलेल्या छोट्या गोष्टी... सकाळचं ऊन, कॉफी पिताना होणारी शांतता, किंवा एखाद्या मित्राचा फोन, माझ्या लहान मुलीबरोबर खेळणं... आता मी त्या सगळ्या गोष्टी जाणीवपूर्वक अनुभवते. जीवनाचा अर्थ ‘मोठं काही मिळवणं’ यात नाही, तर ‘लहान क्षणांमध्ये आनंद शोधणं’ यात आहे, हे त्या आजाराने मला शिकवलं..माझ्या शरीराने लढाई केली, पण माझ्या मनाने विजय मिळवला. आज मी जेव्हा नवीन कॅन्सर फायटर्सना भेटते, त्यांच्याशी बोलते, त्यांना हसवते तेव्हा वाटतं की माझा तो प्रवास व्यर्थ गेला नाही. कारण माझं बोलणं, माझा अनुभव, त्यांच्या मनात आशेचा छोटासा किरण पेटवतो.मला आता खात्री वाटते, की Hope is contagious... आशा पसरते आणि माझ्या प्रवासाने कोणाला थोडासा का होईना, जगण्याचा आत्मविश्वास दिला, तर त्या सगळ्या वेदना, उपचार, आणि अश्रू... हे सगळं खरंच सार्थक झालं असं वाटतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.