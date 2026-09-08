आरोग्य

चारित्र्याची खरी ताकद

लहानपणी मी घरातल्या मोठ्यांमध्ये एक गोष्ट वारंवार पाहत गेले. ते म्हणजे त्यांच्या बोलण्यात नेहमी स्पष्टता होती, त्यांच्या वागण्यात नेमकेपणा होता.
True Strength of Character

True Strength of Character

sakal

देवयानी एम.
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लहानपणी मी घरातल्या मोठ्यांमध्ये एक गोष्ट वारंवार पाहत गेले. ते म्हणजे त्यांच्या बोलण्यात नेहमी स्पष्टता होती, त्यांच्या वागण्यात नेमकेपणा होता आणि त्यांच्या निर्णयांमध्ये कुठलाही संभ्रम नसायचा. ते जे बोलत, तेच करत. जे योग्य आहे, तेच निवडत. त्यांच्या स्वभावात एक प्रकारचा शांत ठामपणा होता.

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