चारित्र्याची खरी ताकद

लहानपणी मी घरातल्या मोठ्यांमध्ये एक गोष्ट वारंवार पाहत गेले. ते म्हणजे त्यांच्या बोलण्यात नेहमी स्पष्टता होती, त्यांच्या वागण्यात नेमकेपणा होता आणि त्यांच्या निर्णयांमध्ये कुठलाही संभ्रम नसायचा. ते जे बोलत, तेच करत. जे योग्य आहे, तेच निवडत. त्यांच्या स्वभावात एक प्रकारचा शांत ठामपणा होता..शब्दांमध्ये उगाच गोल गोल फिरवत गुळगुळीतपणा नव्हता, परंतु त्यात प्रामाणिकपणा होता. वागण्यात दिखावा नव्हता, मात्र त्यात आत्मविश्वास होता. माझ्या मनात कायम प्रश्न असायचा की कसं जमवत असतील ते, त्यांच्या मनाची आणि बुद्धीची काय धार त्यांनी निर्माण केली आहे. मला मोठं होऊन असंच बनायचं आहे. कदाचित त्याच दिवसांत नकळत माझ्या मनात चारित्र्याची पहिली प्रतिमा तयार होत गेली..मी जशी मोठी होत गेले, तशी जीवनाची गुंतागुंत समजू लागली. प्रत्येक गोष्ट सरळ नसते, प्रत्येक निर्णय सोपा नसतो आणि प्रत्येक वेळी योग्य गोष्ट करणे हे सोयीचेच असेल असेही नाही, हे अनुभवातून उमगले. आयुष्यात चढउतार आले. काही प्रसंगांनी आतून हलवले, तर काही प्रसंगांनी अधिक मजबूत केले. त्या प्रवासात स्वामी विवेकानंदांचे एक वचन माझ्यासाठी खऱ्या अर्थाने आधार बनले आणि ते कायम राहील ‘‘साहस आणि पवित्रता असेल तर तुम्ही काहीही मिळवू शकता.’’.या एका वाक्यात किती मोठा जीवनार्थ दडलेला आहे, याची जाणीव हळूहळू अधिक स्पष्ट होत गेली. इथे साहस म्हणजे केवळ धाडस नाही. साहस म्हणजे सत्यापासून न ढळण्याचे धैर्य. भीती असूनही योग्य गोष्ट करण्याची आंतरिक ताकद. स्वतःच्या मनाविरुद्ध जाऊनही सदसद्विवेक बुद्धीचे ऐकण्याची तयारी. पवित्रता म्हणजे केवळ धार्मिक अर्थाने नाही, तर हेतूची शुद्धता, मनाची निर्मळता आणि कृतीतील प्रामाणिकपणा असा अर्थ होतो. जेव्हा ‘साहस’ आणि ‘पवित्रता’ ही दोन मूल्ये एकत्र येतात, तेव्हा माणूस बाहेरून कितीही सामान्य दिसला तरी आतून अपार सामर्थ्यवान असतो..आजच्या काळात यश, वेग, प्रसिद्धी आणि स्पर्धा यांचा इतका प्रभाव आहे की अनेकदा आपण काय बरोबर आहे यापेक्षा काय सोयीचे आहे याकडे झुकतो. परंतु व्यक्तिमत्त्वाची खरी कसोटी अशा क्षणी लागते, जेव्हा सोयीचा मार्ग आणि योग्य मार्ग यांच्यात निवड करावी लागते. तेव्हा मनाची घालमेल होत असूनही ठामपणे योग्य पर्यायाचा स्वीकार करतात, तेच खऱ्या अर्थाने चारित्र्यवान असतात. चारित्र्य म्हणजे फक्त चांगले बोलणे-वागणे नाही. चारित्र्य म्हणजे अवघड काळात आणि संकटातही मूल्यांशी निष्ठावान राहणे..माझ्यासाठी हा विचार केवळ तत्त्वज्ञानाचा भाग राहिला नाही. तो दैनंदिन जीवनाचा मार्ग बनला आहे. एखादा निर्णय कठीण वाटला, एखादी कृती गैरसोयीची वाटली किंवा एखाद्या प्रसंगी तडजोड करण्याचा मोह झाला, तेव्हा याच विचाराने मला कायम दिशा आणि शक्ती दिली - योग्य तेच करायचं. योग्य गोष्ट निवडणं नेहमीच सोपं नसतं. कधी त्यासाठी संयम लागतो, कधी मौन, कधी स्पष्ट नकार, तर कधी स्वतःच्या इच्छांवर नियंत्रण. पण याच प्रक्रियेत अंतर्बल तयार होते, मन-बुद्धी सक्षम होते आणि तेच अंतर्बल आपल्याला खऱ्या अर्थाने ठाम उभे ठेवते..योगशास्त्रातही आपण हेच पाहतो. शरीर निरोगी ठेवणे महत्त्वाचे, पण मन स्थिर ठेवणे अधिक महत्त्वाचे. श्वासावर नियंत्रण, विचारांमध्ये शिस्त, आणि कृतीत शुद्धता या तिन्ही गोष्टी मिळून व्यक्तीला संतुलित करतात. म्हणूनच जीवनातही केवळ बाह्य यश पुरेसं नसतं. मनात शांतता, वागण्यात सुसंगती, आणि कृतीत प्रामाणिकपणा असेल, तरच माणूस पूर्णत्वाकडे जातो. या अर्थाने चारित्र्य ही केवळ नैतिक संकल्पना नाही, तर आंतरिक स्वास्थ्याचीही अवस्था आहे.आज अनेक तरुणांना कधी कधी आपल्या मूल्यांवर ठाम राहणं अवघड वाटतं. दबाव असतो, तुलना असते, अपेक्षा असतात. अशा वेळी स्वामी विवेकानंदांचा संदेश अधिकच महत्त्वाचा वाटतो. साहस आणि पवित्रता या दोन गोष्टी अंगी असतील, तर परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी माणूस हतबल होत नाही, हरत नाही. कारण तो बाह्य यशापेक्षा अंतर्गत सत्याशी जोडलेला असतो. आणि जेव्हा व्यक्ती स्वतःशी प्रामाणिक राहते, तेव्हा तिची ऊर्जा अधिक स्थिर, अधिक प्रभावी, आणि अधिक प्रेरणादायी होते..म्हणूनच मला वाटतं, चारित्र्याचा खरा अर्थ पुस्तकी नाही “योग्य वेळी योग्य गोष्ट” करण्यात आहे. ते कधी शांतपणे घडते, कधी संघर्षातून, कधी एकटेपणातून. पण तेच जीवनाला दिशा देते. बालपणी मी पाहिलेली मोठ्यांची ठामपणे वागण्याची शैली आणि पुढे जीवनाने शिकवलेला अनुभव या दोन्हींच्या संगमातून मला हेच उमगले की अंतर्बल, शुद्ध हेतू, आणि धैर्य हेच खऱ्या व्यक्तिमत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत.आजही जेव्हा जेव्हा मी या वचनाकडे येते, तेव्हा प्रचंड ऊर्जा मिळते. मग प्रवाहाविरुद्ध जावं लागलं तरी पाय डगमगत नाहीत. कारण सत्याची साथ असली की एकटेपणाची भावना दूर होते. साहस आणि पवित्रता यांचा संगम झाला, की माणूस स्वतःसाठीही उपयोगी ठरतो आणि समाजासाठीही. हाच चारित्र्याचा सर्वांत सुंदर अर्थ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.